Bà bầu ăn vú sữa có tốt không, có lợi ích gì và ăn bao nhiêu là đủ?

Khi mang bầu, ăn trái cây là tốt nhưng không phải loại trái cây nào cũng phù hợp. Không ít trường hợp sức khỏe của mẹ và bé bị ảnh hưởng, gặp các biến chứng nguy hiểm như sảy thai, đau bụng,… Do đó mẹ cần biết nên tích cực ăn loại quả nào và phải kiêng, hạn chế.

Thắc mắc bà bầu ăn vú sữa có tốt không khiến nhiều người khá ngần ngại khi lựa chọn loại quả này. Nhiều người cho rằng vú sữa có chứa nhiều mủ, vị chát, tính nóng nên không khỏi lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe bà bầu và thai nhi.

Vú sữa có đặc trưng thịt quả ngọt thanh, mọng. Chứa lượng dưỡng chất dồi dào như Canxi, Sắt giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng thiếu máu. Ăn vú sữa bổ sung các khoáng chất, vitamin giúp tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, ăn vú sữa rất tốt cho sự phát triển của thai nhi và còn bổ sung nhiều chất xơ giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa.

Nhận định ăn vú sữa sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi là hoàn toàn không có cơ sở. Vú sữa là một trong những loại trái cây bổ dưỡng bà bầu không thể bỏ qua trong 9 tháng thai kỳ. Chỉ cần bà bầu biết cách chọn lựa kỹ càng, ăn trái chín và không ăn sát phần vỏ để không bị chát.

Vú sữa là một trong những loại trái cây bổ dưỡng bà bầu không thể bỏ qua trong 9 tháng thai kỳ

2. Lợi ích khi bà bầu ăn vú sữa

Mang thai 3 tháng đầu ăn vú sữa được không?

Câu trả lời là CÓ. Ăn vú sữa khi mang thai vừa là cách chăm sóc sức khỏe thai phụ tốt vừa giúp thai nhi khỏe mạnh. Cụ thể những lợi ích khi ăn vú sữa có thể kể đến như:

+ Bổ sung nhiều sắt và canxi

Để có thai kỳ khỏe mạnh, bà bầu cần bổ sung đầy đủ sắt và canxi. Đây là hai chất rất cần thiết bởi giúp mẹ bầu thoát khỏi tình trạng thiếu máu, phòng loãng xương và giúp hệ xương răng của thai nhi phát triển toàn diện. Trong một quả vú sữa cung cấp khoảng 14,65mg canxi và 2.33mg sắt.

Vú sữa cung cấp nhiều canxi và sắt

+ Chống tiểu đường thai kỳ

Nhiều mẹ bầu có thói quen ăn ngọt và uống nước ngọt có gas dẫn đến mắc các bệnh tiểu đường thai kỳ. Để cải thiện tình trạng này, mẹ nên loại bỏ thói quen ăn uống không lành mạnh và bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng. Vú sữa là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe bà bầu, giúp giảm lượng đường trong máu và ổn định huyết áp.

+ Chống oxy hóa

Vú sữa có chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự tấn công của các vi khuẩn, vi rút gây bệnh.

+ Bổ sung nước

Trong vú sữa có chứa hàm lượng nước rất cao, giúp ngăn ngừa mất nước và bổ sung nước trong thai kỳ.

+ Giúp mẹ bầu ăn ngon

Tình trạng ốm nghén khi mang thai khiến mẹ mệt mỏi, chán ăn và bỏ bữa. Điều này khiến mẹ bầu khó có thể cung cấp đủ dưỡng chất tốt cho thai nhi. Ăn vú sữa chính là cách giúp giảm cảm giác ốm nghén, buồn nôn và tăng cảm giác thèm ăn, kích thích khẩu vị hơn.

+ Cung cấp gluxit cho cơ thể

Gluxit là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể, giúp phục vụ hoạt động mỗi ngày. Trong các loại trái cây thường có nhiều gluxit, đặc biệt là vú sữa. Do đó, ăn vú sữa hằng ngày là cách giúp bà bầu có thêm nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, đây cũng được biết đến là nhóm chất dinh dưỡng giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa hơn. Từ đó, ngăn chặn tình trạng táo bón khi mang thai.

+ Nguồn cung cấp chất xơ

Ăn vú sữa rất tốt cho sự phát triển của thai nhi và còn bổ sung nhiều chất xơ giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa

Táo bón trong thai kỳ khiến mẹ bầu gặp phải nhiều triệu chứng khó chịu. Để tránh phải tình trạng này, mẹ bầu nên bổ sung gấp đôi lượng chất xơ so với mức bình thường. Trong vú sữa có chứa hàm lượng chất xơ rất cao nên có thể giúp mẹ bầu giải quyết được chứng táo bón và tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa hơn.

+ Làm đẹp da, giữ dáng

Vú sữa có chứa nhiều nước và các loại vitamin như vitamin C, vitamin B, vitamin A,… Ăn vú sữa thường xuyên là cách mang đến mẹ bầu làn da căng mịn, sáng đẹp. Đồng thời, bà bầu ăn vú sữa cũng giúp sinh con có da trắng, hồng hào gấp bội phần. Mặc dù chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định điều này nhưng lợi ích của quả vú sữa là điều được nhiều mẹ bầu công nhận. Bầu 2 tháng ăn vú sữa được không? Câu trả lời là bà bầu không nên từ chối thức quà thơm ngon này.

Ăn vú sữa thường xuyên là cách giúp mẹ bầu khỏe mạnh và mang đến làn da căng mịn, sáng đẹp

Bên cạnh đó, ăn vú sữa sẽ giúp mẹ bầu nhanh no bụng, rất thích hợp với những mẹ bầu đang muốn đảm bảo tốc độ phát triển của thai nhi mà không tăng quá nhiều cân.

3. Cách lựa chọn và chế biến vú sữa

* Cách chọn lựa vú sữa:

+ Trước hết, vú sữa ngon cần phải tươi, không mất cuống hoặc lá

+ Vỏ không bị dập, nhăn nheo và căng, sáng bóng nhẵn. Vỏ có màu kem hồng hoặc tím, phần dưới hơi sẫm lại.

Vú sữa ngon cần phải tươi, không mất cuống hoặc lá, chín mềm, đều trái, vỏ mỏng

+ Chín mềm, đều trái, vỏ mỏng.

* Chế biến món ngon từ vú sữa:

Thưởng thức vú sữa lúc tươi là ngon nhất. Để không bị đọng mủ, mẹ bầu nên nắn quả trước khi ăn. Bên cạnh đó, để tăng thêm khẩu vị, mẹ bầu có thể làm món vú sữa dầm hoặc chè vú sữa với hạt lựu hấp dẫn.

– Chè vú sữa, hạt lựu:

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả vú sữa, 10g hạt lựu, 2 thìa cà phê đường, 10g bánh lọt, đá viên, nước cốt dừa.

Cách thực hiện:

Chọn lấy những quả vú sữa ngon nhất. Nạo lấy ruột vú sữa. Tiếp theo, trộn chung bánh lọt, hạt lựu với vú sữa và cho đường vào. Cho hỗn hợp này vào ngăn mát tủ lạnh. Chan nước cốt dừa và thêm đá lạnh vào để thưởng thức.

Các món ngon chế biến từ vú sữa

– Vú sữa dầm:

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 quả vú sữa, 1 thìa cà phê đường, 1 muỗng sữa tươi, 2 thìa cà phê sữa đặc.

Cách thực hiện:

Nạo lấy phần thịt vú sữa để riêng trong bát. Sau đó, cho hết nguyên liệu vào trộn chung lại với nhau. Có thể cho vào ngăn lạnh để bảo quản hoặc dùng ngay. Vậy là chỉ với vài bước đơn giản chúng ta đã hoàn thành món vú sữa dầm thơm ngon.

* * * Những lưu ý cần nhớ khi ăn vú sữa:

Không nên ăn quá nhiều vú sữa vì dễ gây ra tình trạng táo bón ở bà bầu

+ Không nên ăn quá nhiều vú sữa, lý do bởi trong loại quả này có chứa nhiều ofacrid, đặc biệt là có mủ nhựa ở phần gần vỏ. Mỗi ngày chỉ nên ăn từ 100-200g vú sữa.

+ Tránh ăn phần mủ nhựa ở gần vỏ để giảm nguy cơ táo bón.

+ Khi bà bầu ăn vú sữa có dấu hiệu nóng trong người, táo bón, bạn nên ngừng ăn, uống nước lọc nhiều hơn và kết hợp ăn trái cây, rau củ có tính mát để dễ tiêu hóa hơn.

Ăn vú sữa khi mang thai rất tốt cho sức khỏe bà bầu, chỉ cần bà bầu lưu ý ăn đúng cách

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bà bầu đã nắm được nhiều thông tin bổ ích và có lời giải đáp chính xác nhất cho thắc mắc Bà bầu ăn vú sữa có tốt không. Như vậy, ăn vú sữa khi mang thai rất tốt cho sức khỏe bà bầu. Chỉ cần bà bầu lưu ý ăn với lượng vừa đủ để đảm bảo an toàn sức khỏe của mình và thai nhi.