Có bầu ăn măng được không và những lưu ý nhất định phải nắm lòng

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong măng có chứa giá trị dinh dưỡng cao và bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho thai kỳ. Mặc dù vậy, vẫn có không ít trường hợp thai phụ bị tác dụng phụ khi ăn măng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Măng được xếp vào danh mục các loại rau củ bổ dưỡng, bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất. Tuy nhiên, có bầu ăn măng được không? Những món ăn chế biến từ măng chứa nhiều dưỡng chất, tuy nhiên vẫn chứa nhiều độc tố không có lợi cho sức khỏe . Nhiều người lo ngại rằng việc ăn măng sẽ dẫn đến ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai kỳ.

Trong măng chứa hàm lượng lớn chất xơ nên có thể dẫn đến tình trạng no lâu, đầy hơi. Vì vậy, măng không phải là món ăn phù hợp với chế độ dinh dưỡng của bà bầu ở 3 tháng đầu thai kỳ. Để đảm bảo cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho sự phát triển của thai nhi, thay vì ăn măng, bạn nên bổ sung các loại thực phẩm khác.

Trong những tháng đầu thai kỳ, cơ thể mẹ bầu có nhiều thay đổi. Vì chưa kịp thích nghi nên mẹ bầu hay bị ốm nghén với các triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn.

Măng không phải là món ăn phù hợp với chế độ dinh dưỡng của bà bầu ở 3 tháng đầu thai kỳ

Mặc dù có chứa giá trị dinh dưỡng cao nhưng trong măng có chứa cyanide. Đây là chất khi kết hợp với enzyme tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành axit cyanhydric (HCN) có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc cao.

Khi bị ngộ độc măng, mẹ bầu sẽ xuất hiện các triệu chứng bao gồm đau đầu, nôn ói, khó thở, tụt huyết áp… Do đó, khi có thắc mắc có nên ăn măng hay không thì câu trả lời đó là cần hạn chế đến mức thấp nhất để có một thai kỳ tốt nhất.

2. Giá trị dinh dưỡng của măng

Không thể phủ nhận những giá trị dinh mà măng mang lại. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong măng có chứa nhiều dưỡng chất như:

+ Chất xơ

Trong măng có chứa hàm lượng chất xơ rất cao, chiếm 2,56%. So với một số loại rau khác như rau mầm là 1,27%, dưa leo là 0, 61% và trong bắp cải là 1,58%. Với hàm lượng chất xơ cao, dùng măng sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư hệ tiêu hóa.

Trong măng có chứa hàm lượng chất xơ rất cao

+ Chất chống oxy hóa

Trong măng có chứa Phytosterol hoạt động như một chất chống oxy hóa. Mang đến hiệu quả giảm viêm và cải thiện sức khỏe của các tế bào trong cơ thể.

+ Ít chất béo và đường

Chất béo và lượng đường trong măng rất thấp. Do đó, khi ăn măng, bạn sẽ không phải quá lo lắng về vấn đề cân nặng hoặc nguy cơ tiểu đường.

+ Chất dinh dưỡng khác

Măng có 91% thành phần là nước. Ngoài ra, có chứa các loại vitamin và khoáng chất khác. Trong đó, hàm lượng kali trong măng rất cao.

Với 100g măng cung cấp khoảng 533 mg kali. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy dùng những thực phẩm chứa tối thiểu 400mg kali sẽ giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

3. Tác hại của măng đối với phụ nữ mang thai

+ Gây ngộ độc thai kỳ

Độc tố có chứa trong măng đặc biệt là glucozit. Đây là những chất khi vào trong dạ dày sẽ bị phân hủy và sinh ra axit xyandydric dễ gây ngộ độc.

Những triệu chứng dễ gặp khi mang thai: Đau đầu, tụt huyết áp, nôn ói, khó thở, thậm chí có thể gây tử vong.

Do đó, nếu mẹ bầu muốn nắm được nên kiêng gì thì măng là câu trả lời đầu tiên.

+ Gây hiện tượng đầy bụng

Chất xơ trong măng tươi chiếm tới 2,56%. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đầy hơi, khó tiêu ở bà bầu. Đặc biệt, khi mang thai 3 tháng đầu, ăn măng là nguyên nhân dẫn đến ợ hơi, đầy bụng trầm trọng.

Gây hiện tượng đầy hơi, khó tiêu ở bà bầu

+ Gây thiếu máu ở bà bầu

Bổ sung sắt kịp thời khi mang thai là điều cần thiết để hỗ trợ quá trình phát triển của thai nhi, Tuy nhiên bà bầu ăn măng sẽ có thể dẫn đến nguy cơ thiếu sắt vì đây là loại rau có chứa độc tố cyanide dẫn đến tác động xấu cho chuối hô hấp. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu máu.

4. Những lưu ý cho bà bầu khi ăn măng

Trong măng tươi có chứa hàm lượng chất cyanide khá cao. Do đó, khi tiến hành khâu chế biến mẹ bầu nên chú ý kỹ càng để loại bỏ bớt lượng chất độc nguy hiểm này. Cần ngâm và luộc kỹ măng trước khi ăn.

+ Thường xuyên mở nắp khi luộc măng để độc tố bay đi. Nước luộc măng có chứa nhiều độc tố. Do đó mẹ bầu tuyệt đối không nên dùng lại.

Thường xuyên mở nắp khi luộc măng để độc tố bay đi

+ Mỗi lần chỉ ăn khoảng 200-300g măng và nên tránh ăn thường xuyên.

+ Lựa chọn loại măng phù hợp

Bà bầu ăn măng ngâm có sao không? Câu trả lời là KHÔNG vì loại này thường dùng chất bảo quản.

Bà bầu không nên ăn măng ngâm

Bà bầu ăn được măng đắng. Tuy nhiên, cần có cách chế biến phù hợp và hạn chế ăn trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Mẹ bầu chỉ nên ăn với một lượng nhỏ khoảng 100g/ bữa, tối đa không quá 2 lần/tháng.

Một số món ăn mẹ bầu có thể chế biến đối với măng đắng như măng luộc, măng xào, măng nhồi… Trước khi chế biến, mẹ bầu nên ngâm với nước vôi trong và luộc kỹ nhiều lần.

Bà bầu ăn được măng đắng

Măng tây là loại rau mang đến nhiều dưỡng chất tốt đối với bà bầu. Khác với măng tre, măng nứa, măng trúc, đây là loại măng chỉ có lợi, không có hại. Măng tây có chứa nhiều vitamin A, C, E, B6; magie, khoáng chất canxi, kali, phốt pho; acid folic, insulin… Trong suốt quá trình mang thai, phụ nữ có thể ăn măng tây.

Mẹ bầu chỉ cần lưu ý nhỏ khi ăn măng tây đó là nên chọn các cây măng mới hái, còn tươi, để giữ được các giá trị dinh dưỡng.

Măng tây là loại rau mang đến nhiều dưỡng chất tốt đối với bà bầu

5. Cách sơ chế măng tươi

Bà bầu vẫn có thể ăn măng với số lượng ít và chú ý đến quá trình chế biến măng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và thai nhi.

Bà bầu chỉ ăn măng với số lượng ít và đảm bảo quá trình chế biến sao cho đảm bảo vệ sinh an toàn, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

Để hạn chế lượng độc tố trong măng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ bầu có thể tham khảo cách sơ chế măng tươi sau đây:

Cách 1:

Bóc bỏ vỏ măng rồi cho vào nồi luộc 2-3 lần. Vớt măng ra để cho ráo nước. Cho măng vào trong nước gạo ngâm. Nên thường xuyên thay nước gạo 2 lần/ngày. Đây là cách hiệu quả để giúp ngăn độc tố ngấm lại vào măng.

Ngâm măng trong nước gạo

Cách 2:

Măng rửa sạch và cắt nhỏ. Cho vào thêm một nắm rau ngót để luộc chung. Khi măng đã chín thì đổ nước luộc măng đi và cho thêm nước lạnh vào. Loại sạch ngót ra ngoài và tiếp tục chế biến măng thành các món ăn.

Cách 3: Dùng măng tươi cả vỏ vào trong nồi. Cho vào một vài trái ớt bỏ hạt và nước gạo vào đun sôi. Tắt bếp và vớt măng để nguội rồi bóc sạch vỏ, rửa lại bằng nước sạch.

Tóm lại, tuy rằng chưa thể khẳng định việc mẹ bầu ăn măng sẽ khiến thai nhi bị nhiễm độc. Mặc dù vậy, trong măng chứa nhiều chất gây hại cho máu, mà máu cung cấp dưỡng chất cho thai nhi. Do đó, đối với thắc mắc có bầu ăn măng được không, bà bầu ăn măng tươi có sao không,… thì tốt nhất đó là chị em không nên ăn món này trong thai kỳ nhé.