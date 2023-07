Sau sinh bà đẻ có được ăn sữa chua không?

+ Phòng ngừa cao huyết áp

Bên cạnh việc hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa thì việc thường xuyên ăn sữa chua sau sinh còn giúp phòng tránh bệnh cao huyết áp hiệu quả do sữa chua giúp giảm lượng cholesterol trong máu và nâng cao hoạt động của hệ tim mạch.

Sữa chua mang đến lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe của mẹ và bé

+ Bổ sung canxi

Không thể phủ nhận rằng canxi đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển cấu trúc của xương, răng ở trẻ nhỏ. Chính vì thế, các chị em đừng băn khoăn rằng bà đẻ có ăn được sữa chua hay không. Cơ thể trẻ sơ sinh hoàn toàn có thể hấp thụ tốt lượng canxi cần thiết thông qua sữa mẹ hay sữa chua là một trong những nguồn bổ sung dưỡng chất canxi tốt nhất.

Chị em có thể tìm mua các loại sữa chua phổ biến trên thị trường để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày như sữa chua tách béo, sữa chua hoa quả, sữa chua không đường,… Tuy nhiên, các mẹ nên hạn chế việc sử dụng sữa chua lạnh vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến răng cũng như cơ thể của mình sau sinh.

Sữa chua là một trong những nguồn bổ sung dưỡng chất canxi tốt nhất

+ Giảm stress

Theo một nghiên cứu được tiến hành tại Học viện Khoa học Mỹ (The Academy of Sciences of the USA), trong sữa chua có chứa nhiều Lactobacillus Rhamnosus – một loại lợi khuẩn có thể giúp giảm lượng hormone Corticosterone, đây được xem là nguyên nhân gây lo âu, căng thẳng sau sinh. Hãy sử dụng sữa chua để giữ cho tinh thần của mình luôn vui vẻ và lạc quan mỗi ngày nhé!

+ Kiểm soát cân nặng hiệu quả

Các chị em sau khi sinh con thường lo sợ mình khó kiểm soát được cân nặng và cố tìm hiểu về các phương pháp giúp lấy lại dáng vóc như trước. Tuy nhiên, đa số các chị em thường bỏ qua “siêu thực phẩm” chính là sữa chua. Nhờ lượng hormone cortisol, sữa chua giúp kiểm soát tốt cân nặng cho phụ nữ sau sinh. Chính vì vậy, các mẹ đừng nên lo lắng rằng bà đẻ có ăn được sữa chua không.

Nhờ lượng hormone cortisol, sữa chua giúp kiểm soát tốt cân nặng cho phụ nữ sau sinh

+ Sữa chua – Bí quyết làm đẹp của mẹ sau sinh

Bên cạnh những lợi ích đối với hệ tiêu hóa cũng như hệ thống răng, xương thì hoạt chất acid lactic có trong sữa chua còn có tác dụng tích cực trong việc làm đẹp cho phụ nữ sau sinh. Bởi acid lactic giúp hỗ trợ ngăn chặn sự xâm nhập của những vi khuẩn gây hại cho làn da.

Các vi khuẩn lên men trong sữa chua hoạt động theo nguyên lý sản sinh ra kháng sinh nhằm thúc đẩy nhanh hơn việc hỗ trợ làm lành vết thương của phụ nữ sau sinh, đặc biệt là ở những phụ nữ sinh mổ. Do đó, sữa chua đặc biệt có tác dụng với trong việc giúp ngăn ngừa lão hóa, tái tạo làn da, làm liền sẹo, giúp da trắng hồng, mịn màng, căng tràn sức sống và tăng độ đàn hồi cho da.

Hoạt chất acid lactic có trong sữa chua còn có tác dụng tích cực trong việc làm đẹp cho phụ nữ sau sinh

Ăn sữa chua mỗi ngày sẽ mang lại cho chị em nhiều lợi ích từ trong ra ngoài. Đây là cách đơn giản nhất để chăm sóc cho sức khỏe và tinh thần, giúp các mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ, da dẻ hồng hào. Chăm sóc bản thân cũng là cách chị em chăm sóc cho sức khỏe của con mình.

2. Mới sinh có được ăn sữa chua hay không, ăn bao nhiêu thì tốt?

Nếu đã biết được các lợi ích tuyệt vời của sữa chua với sức khỏe của các chị em sau sinh thì câu hỏi được đặt ra là nên ăn mỗi ngày bao nhiêu sữa chua thì tốt. Các chị em cũng cần phải nắm rõ được liều lượng dùng và cách dùng sữa chua cho hợp lý. Như vậy sẽ đảm bảo được lượng dưỡng chất trong sữa chua sẽ phát huy tối đa tác dụng. Đồng thời hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa của bé.

Mỗi ngày các mẹ chỉ nên ăn từ 1 - 2 hộp sữa chua là đủ

Theo các chuyên gia thì mỗi ngày các mẹ chỉ nên ăn từ 1 - 2 hộp sữa chua là đủ. Bởi vì trong sữa chua chứa rất nhiều dưỡng chất tốt mà nếu cơ thể dung nạp quá nhiều cũng sẽ tác động không tốt đến cơ thể của bé. Khi ăn sữa chua các mẹ có thể ăn sữa chua có đường hoặc không đường, hoặc trộn chung với các loại trái cây hay ngũ cốc để góp phần thay đổi khẩu vị

Thời điểm nào ăn sữa chua là tốt nhất cho phụ nữ sau sinh?

Các mẹ sau sinh nên ăn sữa chua vào buổi sáng sớm hoặc ăn vào xế chiều và buổi tối. Đây là những thời điểm sẽ giúp cơ thể hấp thụ lượng canxi trong sữa chua lớn nhất. Đặc biệt khi ăn sữa chua những buổi này sẽ giúp giảm mệt mỏi đầu óc, căng thẳng và tăng cường sức khỏe. nên ăn sữa chua sau bữa ăn chính, tuyệt đối không ăn lúc dạ dày đang trống rỗng.

Các mẹ sau sinh nên ăn sữa chua vào buổi sáng sớm hoặc ăn vào xế chiều và buổi tối

Những ai sau sinh không nên ăn sữa chua?

Trên thực tế có nhiều trẻ sơ sinh sẽ không thể dung nạp được sữa mẹ có chứa sữa chua. Lúc này, có thể xảy ra phản ứng dị ứng, xuất hiện tình trạng như nôn, đau bụng,tiêu chảy, không ngủ được hoặc các vết đỏ khô ráp trên da có xu hướng bị hở, chảy nước vàng và lở loét.

Nếu như thế, các chị em nên ngưng việc sử dụng sữa chua. Nếu trẻ bị dị ứng với sữa chua thì rất có thể sau này các bé cũng dễ bị dị ứng với sữa ngoài và các chế phẩm từ sữa khác. Chính vì vậy, bạn cần xác định mức độ thích ứng của con bạn đối với sữa chua để có thể tận dụng các lợi ích tốt từ loại thực phẩm này.

3. Một số lưu ý khi các mẹ ăn sữa chua sau sinh

Bên cạnh việc ăn sữa chua đúng cách và đúng liều lượng, các chị em cũng nên lưu ý một số vấn đề. Nên lưu ý thêm một vài vấn đề dưới đây để việc ăn sữa chua phát huy tối đa tác dụng nhé!

Khi sử dụng nên cố gắng dùng hết trong vòng 1 tuần để đảm bảo chất lượng nhất

- Sữa chua sau khi mua về nên được bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Khi sử dụng nên cố gắng dùng hết trong vòng 1 tuần để đảm bảo chất lượng nhất.

- Nếu các mẹ đang cho bé bú thì không nên ăn sữa chua khi chúng còn quá lạnh. Trước khi ăn, nên để sữa chua ra ngoài khoảng từ 5 đến 10 phút để sữa nguội lại rồi mới dùng.

- Nếu chị em muốn ăn sữa chua ấm thì nên ngâm hộp sữa vào nước nóng 70 độ trước khi dùng. Tuyệt đối không nên hâm nóng sữa chua trên lửa vì chúng sẽ tiêu diệt các vi khuẩn có lợi.

- Không nên ăn sữa chua lúc bụng đang đói. Vì độ PH của dạ dày lúc này rất thấp sẽ tiêu diệt phần lớn các vi khuẩn có lợi. Tốt nhất các mẹ nên sử dụng sau khi ăn khoảng từ 1 - 2 giờ.

- Tuyệt đối không được ăn sữa chua và uống thuốc cùng một lúc. Bởi các hoạt chất trong thuốc có thể tiêu diệt các vi khuẩn có lợi và ảnh hưởng đến cơ thể.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc bà đẻ có được ăn sữa chua không. Sử dụng sữa chua sau sinh chính là cách giúp mẹ bảo vệ cơ thể mình cũng như tăng cường canxi cho bé. Chính vì thế, việc lựa chọn sữa chua bổ sung vào thực đơn sẽ là điều không hề tồi cho mẹ sau sinh.