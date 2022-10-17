Mẹ bầu thông thái ơi: Bà bầu ăn mướp hương được không?

Câu trả lời là: Mẹ bầu hoàn toàn có thể ăn được trái mướp hương, kể cả những mẹ đang có bầu ở 3 tháng đầu tiên. Mướp hương rất lành, mát, ngọt và thơm nên mẹ ăn vào chẳng có nguy hiểm gì cho em bé cả. Ngược lại, mướp hương còn mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của cả mẹ và bé đó.

Mang thai là thời kỳ vô cùng nhạy cảm và mẹ bầu cần hết sức tỉ mỉ trong lựa chọn thực phẩm . Bất cứ đồ ăn, thức uống nào mẹ cũng đều đặt ra câu hỏi là liệu món này có ăn được không? Ăn vào thì có tốt cho em bé không? Và mướp hương cũng không ngoại lệ. Có nhiều mẹ thắc mắc là bà bầu ăn mướp hương được không hoặc có bầu 3 tháng ăn mướp được không?

Cụ thể, theo Đông y, trái mướp có vị ngọt tính bình, có mùi thơm nhẹ. Mướp có tác dụng thanh nhiệt, giải độc rất tốt đặc biệt tốt cho những người đang nóng nhiệt, mụn nhọt. Còn theo dinh dưỡng khoa học hiện đại thì trong 1 trái mướp nhỏ 100gr có khoảng 95% là nước, có 28mg sắt, 160mcg beta caroten, vitamin B, C và rất nhiều những khoáng chất có lợi khác cho cơ thể. Đây là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời thích hợp với nhiều lứa tuổi, đối tượng mà mọi người không nên bỏ qua.

Như vậy các mẹ đã biết có bầu ăn mướp được không rồi phải không nào? Mướp hương vốn là một loại quả rất ngon, ngọt và mát được chế biến thành rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt là trong mùa hè. Mướp có thể luộc, nấu canh, xào, hầm để nấu nước dùng cho hương vị thơm, ngọt dịu, làm say lòng người thưởng thức. Nhưng nào chỉ đơn thuần là một loại rau quả, mướp hương còn có rất nhiều những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ!

Trái mướp hương có rất nhiều vitamin và khoáng chất có ích cho sức khỏe!

Những lợi ích của trái mướp hương với sức khỏe mẹ bầu có thể kể đến như:

1. Thanh nhiệt, giải độc, giảm bốc hỏa

Mẹ bầu mang thai thường cơ thể sẽ nóng hơn người bình thường do sự thay đổi nội tiết tố, có mẹ cảm thấy như bốc hỏa, dễ cáu gắt, nóng trong người, và thường dẫn đến tình trạng mụn nhọt, nổi mề đay, mẩn ngứa,… Lúc này, ăn mướp sẽ giúp mẹ bầu cải thiện triệu chứng này khá hiệu quả.

Chính bởi trái mướp vốn có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và giảm tình trạng mụn nhọt, mẹ bầu có thể dùng trái mướp nấu thành món canh ăn thơm ngon để giảm các triệu chứng nóng trên. Nếu mẹ bầu nào bị mụn nhọt, nổi mề đay cũng có thể lấy một nắm lá mướp tươi đem nghiền nhỏ rồi bôi lên vết ngứa, cách này sẽ giúp làm dịu và nhanh chóng hết sưng ngứa đấy.

Món canh mướp nấu ngao thanh mát, xóa tan cơn nóng trong cho mẹ bầu!

2. Tốt cho tuyến sữa

Trong dân gian, mướp là một thực phẩm “gọi sữa” và lợi sữa tuyệt vời. Bà bầu trong thời gian mang thai và sau khi sinh thường xuyên ăn quả mướp hương sẽ giúp tuyến sữa được thông thoáng, lượng sữa về dồi dào hơn. Ngoài ra, sau sinh mẹ bầu ăn trái mướp cũng giúp cho vòng 1 bớt chảy xệ, sớm có sự đàn hồi và săn chắc trở lại.

3. Giảm sưng phù chân

Vào những tháng cuối thai kỳ, nhiều mẹ bị sưng phù chân rất đau nhức và khó chịu. Lúc này, một nắm lá mướp hương sẽ rất có ích. Mẹ chỉ cần lấy một nắm lá mướp tươi và một nắm lá cây hoa râm bụt, sau đó đem thái nhỏ hết rồi phơi khô, tiếp đó cho 1 bát con nước vào đun cho tới khi cạn bớt ¾ thì đem uống. Uống mỗi ngày 1 lần liên tục trong 1 tuần có thể giảm sưng phù chân tay. Tuy nhiên, mẹ bầu cần nhận tư vấn và có sự đồng ý của bác sĩ trước khi sử dụng biện pháp này nhé.

4. Hỗ trợ làm mịn, đẹp da

Trong khi mang thai, nhiều mẹ cảm thấy mất tự tin khi làn da của mình trở nên xấu hơn với những vết nám, mụn, sần sùi. Lúc này, mướp hương sẽ là một giải pháp giúp làm đẹp da cho các chị em một cách tự nhiên. Mẹ bầu chỉ cần lấy một trái mướp non, đem rửa sạch, để nguyên cả vỏ rồi đem thái thành miếng, sau đó giã nát, lọc lấy nước rồi xoa nước đó lên làn da, cách này sẽ giúp da của mẹ bầu được cải thiện rõ rệt.

Nước ép từ trái mướp hương giúp làm đẹp da!

Ngoài ra thì mướp hương còn giúp giảm đau đầu, hạ sốt, ghẻ lở, cao huyết áp,… nên đây chắc chắn là một thực phẩm vừa rẻ, vừa ngon vừa lành dành cho các mẹ bầu. Tuy nhiên, không vì trái mướp tốt mà ăn liên tục hàng ngày, ăn quá nhiều sẽ gây ra tác dụng không tốt. Mẹ bầu nên ăn đa dạng thực phẩm để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Gợi ý một số món ăn ngon với mướp hương cho mẹ bầu

Chẳng cần phải lo lắng và tìm hiểu xem bà bầu ăn mướp hương được không nữa nhé. Mẹ thích thì cứ ăn nha, đây là thực phẩm có thể chế biến nhiều món ăn ngon và tốt cho sức khỏe đó. Sau đây là một số món ngon từ mướp mà mẹ có thể tham khảo để chế biến nhé!

1. Canh cua mướp hương rau mồng tơi

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Cua đồng, rau mồng tơi, mướp hương, gia vị

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cua đồng rửa sạch, giã hoặc xay nhỏ sau đó lọc lấy phần thịt và nước, bỏ bã cua.

- Mướp hương gọt vỏ, thái miếng nhỏ vừa ăn.

- Rau mồng tơi rửa sạch và thái nhỏ.

- Đun nước cua đã lọc, cho thêm 1 thìa muối nhỏ. Khi nước chuẩn bị sôi thì muôi khuấy nhẹ để phần thịt cua nổi lên. Kế đó, khi nước sôi lên lần nữa thì cho rau mồng tơi vào trước, rồi cho mướp vào sau. Tiến hành đun cho đến khi canh sôi trở lại trong khoảng 3-5 phút thì tắt bếp.

Vậy là món canh cua rau mồng tơi mướp hương tươi ngọt, thanh mát này đã hoàn thành rồi đấy. Những trưa hè nóng bức mà được chén canh ngọt mát, dinh dưỡng này thì còn gì bằng nữa nào?!

Món canh cua nấu mướp hương và mồng tơi ngọt mát, thơm ngon!

2. Mướp hương xào thịt bò

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Thịt bò, mướp hương, tỏi, gia vị, hành ngò

Các bước tiến hành thực hiện:

- Thịt bò chọn phần thịt bắp mềm, thái thật mỏng, đem ướp với chút gia vị.

- Mướp hương gọt sạch vỏ, thái miếng vừa ăn.

- Hành tỏi đem băm nhỏ.

- Cho chảo lên bếp, làm nóng chảo và cho thêm khoảng 1 thìa nhỏ dầu ăn, tiếp đó cho hành tỏi vào phi thơm. Sau đó cho thịt bò vào xào trước, đảo nhanh tay cho đến khi thịt bò chín tái (chín khoảng 70%) thì tắt bếp, trút thịt ra đĩa riêng.

- Tiếp đến, cho thêm dầu ăn và hành tỏi vào chảo để xào mướp. Sau khi cho mướp vào thì nêm chút gia vị, hạt nêm, xíu nước mắm tùy ý theo khẩu vị của bạn. Sau đó trút thịt bò trở lại chảo mướp. Đảo nhanh tay khi mướp và thịt bò cùng chín tới là được.

Lưu ý: tránh xào quá lâu khiến mướp bị nhũn, ra nước và thịt bò bị dai. Sau khi tắt bếp thì cho hành hoa và rau ngò vào đảo đều rồi bày ra đĩa là có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi đấy! Món này mà ăn kèm với cơm thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Món mướp xào thịt bò thơm ngon, dinh dưỡng, chuẩn hao cơm!

3. Canh mướp nấu tôm

Canh mướp nấu tôm là một món canh vừa ngọt, vừa mát vừa thơm. Hoàn hảo là một món canh chống ngán trong bữa cơm, đặc biệt thích hợp với mẹ bầu đang có khẩu vị khá kém do nôn nghén. Món ăn này làm rất nhanh, dễ mà vẫn giàu dinh dưỡng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Tôm tươi, chọn loại tôm vừa phải, không cần quá to. Mướp hương tươi, non.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Tôm tươi bỏ vỏ, bỏ đầu, lấy phần thịt tôm nõn. Có thể để nguyên con hoặc băm nhỏ hay xay nhỏ tùy theo sở thích của bạn.

- Mướp hương gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng chéo vừa ăn.

- Phi thơm hành khô với chút dầu ăn rồi cho phần thịt tôm vào xào sơ, tiếp đó nêm chút gia vị, hạt nêm và nước mắm, sau đó thêm nước vào vừa đủ rồi tiến hành đun sôi.

- Khi thấy nước canh sôi lên thì bạn cho thêm mướp vào, nấu sôi lại khoảng 2-3 phút thì tắt bếp. Cuối cùng chỉ việc cho thêm hành hoa vào và bày ra tô là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Canh mướp nấu tôm thơm ngọt, thanh mát, ăn là mê!

Trên đây là những thông tin nhằm giải đáp thắc mắc của nhiều mẹ là bà bầu ăn mướp hương được không và những tác dụng của trái mướp hương với sức khỏe mẹ bầu. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ bầu sẽ thêm được những món ngon, dinh dưỡng từ mướp hương vào thực đơn bữa ăn, để cả mẹ và bé đều khỏe đẹp nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ hạnh phúc và khỏe mạnh!