Bà bầu ăn dưa gang có được không?

Cụ thể, trong trái dưa gang chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào, cụ thể trong 100gr trái dưa gang có chứa 95% là nước, 0,06% lipit, 3,72% là glucid, 0,33% là cellulose, rất nhiều vitamin C (24,86mg), vitamin A, B và nhiều khoáng chất thiết yếu có lợi cho cơ thể như Canxi (768mg), Photpho (422 mg), Kali (1,008 mg).

Trước khi trả lời câu hỏi bà bầu ăn dưa gang được không thì chúng ta cùng tìm hiểu đôi chút về loại trái cây này nhé! Dưa gang là một trái cây có mùi rất thơm, vị ngon, ngọt mát rất hấp dẫn. Dưa gang hợp khẩu vị của rất nhiều đối tượng từ trẻ nhỏ đến người già. Tuy nhiên, không chỉ là trái cây ngọt ngon, dưa gang còn giúp bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng cho chúng ta.

Ví dụ như hạt dưa gang mềm, ngọt giúp thanh phế, chữa ho khan, đại tiện, táo bón. Hoa dưa gang trị nấc cụt, cuống dưa gang có thể giải độc, chữa sốt. Trái dưa gang thanh nhiệt, ngừa cảm nắng, phần cùi có thể làm nộm ăn ngọt mát lại giúp giảm cân. Chính vì thế dưa gang chắc chắn là một loại quả rất tuyệt vời cho sức khỏe.

Theo Đông y, dưa gang là một quả có vị ngọt, tính mát, có tác dụng giải khát, dưỡng huyết, lợi tiểu, thông khí, an thai… và một số tác dụng khác. Theo các bác sĩ dinh dưỡng thì các bộ phận của dưa gang từ cuống, lá, hoa, quả đều có tác dụng cho sức khỏe và làm đẹp .

Bà bầu ăn dưa gang được không?

Tuy nhiên, nhiều dinh dưỡng và công dụng như vậy nhưng nhiều mẹ bầu vẫn còn băn khoăn lo lắng rằng không biết bà bầu ăn dưa gang được không? Như đã nói ở trên, theo Đông y trái dưa gang còn giúp an thai nên chắc chắn là loại quả này mẹ bầu hoàn toàn có thể ăn mà không cần phải lo lắng gì hết.

Trái cây này không mang lại nguy hiểm gì cho em bé của các mẹ cả. Ngược lại, trong thời gian mang bầu mẹ ăn dưa gang sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của cả mẹ lẫn bé. Các mẹ bầu từ giờ không phải lo lắng hay băn khoăn rằng bà bầu có nên ăn dưa gang không nữa nhé. Nếu thèm dưa gang thì vẫn cứ ăn thoải mái, dĩ nhiên là đừng ăn quá nhiều là được.

Dưa gang rất tốt cho sức khỏe mẹ bầu!

Những tác dụng của dưa gang với sức khỏe mẹ bầu

Bà bầu ăn dưa gang tốt không? Chắc chắn là tốt vì trái dưa gang mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mẹ bầu. Những tác dụng của dưa gang với mẹ bầu có thể kể đến như:

1. Bổ sung vitamin A giúp mắt khỏe

Trong trái dưa gang có một hàm lượng dồi dào vitamin A - là vitamin rất quan trọng trong việc giữ cho sức khỏe đôi mắt của mẹ cũng như đảm bảo cho một đôi mắt sáng của em bé. Với thai nhi, vitamin A còn giúp ngăn ngừa các khuyết tật bẩm sinh, hỗ trợ sự phát triển của tim, phổi, thận đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch của bé sau khi chào đời. Ngoài ra, bổ sung đầy đủ vitamin A trong thai kỳ còn giúp mẹ có một làn da đẹp, khỏe khoắn hơn nữa đấy.

Vitamin A giúp mắt sáng và hệ miễn dịch khỏe mạnh!

2. Cung cấp vitamin nhóm B giúp phát triển trí não thai nhi

Các vitamin nhóm B có trong trái dưa gang như vitamin B6, riboflavin, thiamin (vitamin B1) là những chất quan trọng trong việc hình thành và phát triển ống thần kinh của thai nhi từ khi còn trong bụng mẹ. Trong đó, vitamin B1 đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển trí não thai nhi, còn riboflavin giúp phát triển hệ xương và cơ bắp để bé yêu cứng cáp, khỏe mạnh và giảm tỷ lệ còi xương.

Bên cạnh đó, Vitamin B6 lại giúp phát triển và hình thành các tế bào máu mới, giúp não bộ và hệ thần kinh của bé phát triển. Ngoài ra, bà bầu ăn dưa gang còn giúp bổ sung thêm canxi, omega-3, omega-6 rất tốt cho sự phát triển cả về thể chất và trí não của bé.

3. Tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa thiếu máu

Dưa gang có nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, vitamin A (beta carotene), flavonoid, Kali, photpho,… Những chất này giúp chống lại các gốc tự do, chống viêm, tăng cường khả năng của hệ miễn dịch, từ đó tăng cường sức đề kháng cho bà bầu trong thai kỳ.

Quá trình mang thai khiến sức đề kháng của mẹ bầu suy giảm đi rất nhiều, khiến mẹ bầu dễ mắc nhiều bệnh nên rất cần thiết phải tăng cường sức đề kháng. Và trái dưa gang là một loại quả hữu ích trong việc này.

Ăn dưa gang giúp tăng cường đề kháng để mẹ bầu khỏe mạnh hơn!

Ngoài ra, lượng vitamin C dồi dào của trái dưa gang cũng có khả năng tăng cường hấp thụ sắt từ thực phẩm hoặc sắt bổ sung thêm từ các thực phẩm chức năng, thuốc, siro. Từ đó đảm bảo cơ thể sản xuất đủ các tế bào máu, cung cấp cho cơ thể mẹ bầu và cung cấp cho bé qua nhau thai.

4. Ổn định huyết áp, giảm tình trạng chuột rút

Tình trạng cao huyết áp ở phụ nữ mang thai khá nguy hiểm, mẹ bầu sẽ phải đối mặt với nguy cơ gặp phải một số biến chứng thai kỳ, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ và bé. Ăn trái dưa gang sẽ giúp ích cho mẹ trong vấn đề này đó. Vì trong trái dưa gang có chứa một lượng Kali khá dồi dào và đây chính là khoáng chất quan trọng giúp kiểm soát và cân bằng chất lỏng, chất điện giải trong cơ thể của mẹ. Điều này giúp ổn định huyết áp của mẹ bầu, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp trong thai kỳ.

Dưa gang giúp ổn định huyết áp cho mẹ bầu!

Khoáng chất Kali cũng giúp làm giảm tình trạng chuột rút ở mẹ bầu, đặc biệt là giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu nên cân nhắc nhé!

5. Tốt cho tiêu hóa mẹ bầu

Với thành phần chính là nước và chứa rất nhiều chất xơ nên dưa gang là một món ăn rất tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ bầu. Nước và chất xơ giúp cho quá trình tiêu hóa tốt hơn, giúp các nhu động ruột tiêu hóa thức ăn nhanh chóng và dễ dàng hơn, làm giảm tình trạng táo bón, rối loạn tiêu hóa, ợ chua, ợ nóng,... và nhiều vấn đề về đường tiêu hóa khác.

6. Làm đẹp da cho mẹ bầu

Trong quả dưa gang có hơn 90% là nước và nhiều các vitamin A,B,C.. nên rất tốt cho da. Mẹ bầu chăm chỉ ăn dưa gang sẽ giúp da luôn mềm mại, được cấp ẩm nên da căng mọng, sáng bóng. Đồng thời, các vitamin và khoáng chất từ quả dưa gang còn giúp giảm tàn nhang, mụn, nám, khiến da dẻ của mẹ bầu mịn màng hơn.

Một ly sinh tố dưa gang tốt cho tiêu hóa và làm đẹp da cho mẹ bầu!

Ngoài việc ăn trực tiếp dưa gang, bạn có thể sử dụng loại quả này để làm mặt nạ dưỡng da cũng mang đến hiệu quả rất tốt. Bạn chỉ cần lấy một chén dưa gang thái lát mỏng, sau đó đắp lên mặt và giữ yên trong khoảng 15-20 phút thì rửa sạch mặt. Áp dụng cách này khoảng 2 -3 lần/tuần sẽ giúp tươi mát và cải thiện độ ẩm đáng kể.

Tóm lại, có rất nhiều lợi ích của trái dưa gang như trên, nên từ giờ các mẹ bầu không phải băn khoăn xem bà bầu ăn dưa gang được không nữa nhé. Mẹ hoàn toàn yên tâm ăn loại trái cây này mà không phải lo lắng bất cứ nguy hiểm hay vấn đề gì cả. Tuy nhiên, liều lượng ăn dưa gang không nên quá nhiều. Trung bình mỗi tuần chỉ nên ăn 2-3 lần, mỗi lần ăn khoảng 100 -200 gam là tối đa. Ăn dưa gang khi còn xanh có vị giòn, ngọt, mát. Ăn dưa gang khi chín có vị ngọt, bở, thơm. Ngoài ăn trực tiếp thì mẹ bầu có thể chế biến thành nước ép, các món gỏi để ăn cũng rất ngon và hấp dẫn. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và suôn sẻ nhé!