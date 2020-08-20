Những lợi ích bất ngờ khi bà bầu uống chanh leo đúng cách

Trong quá trình mang thai, nhiều mẹ tin dùng chanh leo như một trợ thủ đắc lực giúp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Thật vậy, chanh leo rất tốt cho phụ nữ mang thai với nhiều công dụng tuyệt vời. Hãy cùng tìm hiểu về những lợi ích khi bà bầu uống chanh leo cũng như cách chế biến chanh leo trong bài viết dưới đây nhé!

Chanh leo có thể được chế biến theo nhiều cách như: nước ép, sinh tố, làm bánh… hoặc có thể dùng để ăn trực tiếp. Đây là loại trái cây rất tốt cho các mẹ bầu nhờ những công dụng kỳ diệu như:

Chanh leo còn có tên là chanh dây, là một loại trái cây nhiệt đới, bên trong mọng nước, có nhiều hạt, khi chín sẽ có màu vàng hoặc đỏ tía thẫm. Trong quả chanh leo chứa rất nhiều dưỡng chất như: các loại vitamin A, B2, B3, B6, C… cùng các khoáng chất như kali, phốt pho, magiê, sắt, đồng… Ngoài ra, nó còn chứa riboflavin và chất xơ tiêu hóa rất tốt cho sức khỏe .

Giảm hiện tượng mất ngủ

Nhờ tính kiềm cao mà chanh leo có thể giúp các chị em đẩy lùi chứng mất ngủ, bồn chồn, mệt mỏi trong quá trình mang thai. Bằng cách uống nước ép hoặc ăn chanh leo có thể mang lại hiệu quả tốt, giúp các mẹ nghỉ ngơi tốt hơn, ngủ ngon hơn.

Nhờ tính kiềm cao mà chanh dây mang lại giấc ngủ ngon cho các chị em lúc mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Tăng lưu thông máu

Chanh leo giúp các chị em tăng lưu thông máu và hạn chế thiếu máu nhờ chứa lượng sắt cao. Điều này giúp quá trình sản xuất huyết sắc tố được gia tăng, số lượng hồng cầu ở mức lý tưởng và oxy dễ dàng đi đến các bộ phận cơ thể.

Tăng sức đề kháng

Trong quá trình mang thai, các chị em cần một sức đề kháng tốt để bảo vệ cho bản thân và thai nhi. Chanh leo chứa lượng lớn vitamin C, alpha – carotene, beta – cryptoxanthin là trợ thủ đắc lực giúp tăng cường hệ miễn dịch cho các mẹ. Ngoài ra, các chất này còn đóng vai trò như những chất oxy hóa giúp trung hòa quá trình hoạt động gốc tự do, ngăn tổn thương tế bào, giảm stress, giúp bạn có một thai kỳ mạnh khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa

Trong quá trình mang thai, các chị em phải đối mặt với những thay đổi đột ngột xảy ra trong cơ thể. Điều này dẫn đến các mẹ dễ bị đau dạ dày, khó tiêu. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách bổ sung đầy đủ lượng chất xơ cần thiết để hạn chế các vấn đề với hệ tiêu hóa. Bằng cách sử dụng chanh leo, thực phẩm chứa nhiều chất xơ, chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề trên.

Tốt cho thai nhi

Đây là yếu tố quan trọng và ảnh hưởng đến việc bà bầu có nên dùng chanh leo hay không. Nhờ cung cấp các chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhiều dưỡng chất khác một cách dồi dào mà chanh leo sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi.

Chanh leo tốt cho thai nhi và không có tác dụng phụ nếu dùng đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi các mẹ sử dụng chanh leo còn tốt cho da và mắt, giảm các vấn đề về hô hấp, tăng sức khỏe xương…

Cách làm nước chanh leo cho bà bầu

Có nhiều cách để làm nước chanh leo cho bà bầu. Tuy nhiên trong giới hạn bài viết và dựa trên tiêu chí dễ làm, đơn giản thì chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách làm món siro chanh leo ngon, bổ dưỡng cho bà bầu.

Để thực hiện trước hết bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 10 quả chanh leo, 150g đường, 100 ml nước. Sau đó bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Sơ chế chanh leo sạch sẽ, rửa sạch rồi dùng thìa múc hết ruột chanh ra, cho vào chén.

Bước 2: Tiến hành lọc chanh leo 2 lần. Lần 1, lọc chanh leo bình thường. Lần 2, lấy phần hạt còn lại cho vào chén có sẵn 100 ml, khuấy đều rồi lọc lại lần nữa.

Bước 3: Cho phần nước cốt chanh leo thu được vào nồi, bỏ tiếp lượng đường đã chuẩn bị vào. Sau đó, khuấy đều, nấu sôi trong 5 phút rồi tắt bếp.

Bước 4: Sau khi nung cần để nguội rồi cho vào hũ sạch, đậy kín, cho vào tủ lạnh. Bằng cách này sẽ bảo quản được lâu, mỗi lần sử dụng bạn chỉ cần lấy ra 1 ít siro chanh dây, thêm một tí nước và cho đá bào vào là có thể sử dụng.

Bằng những bước đơn giản là bạn đã có món siro chanh dây tươi mát - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi cho bà bầu uống chanh leo

Khi dùng chanh leo cho bà bầu bạn cần lưu ý 2 yếu tố sau:

Liều lượng: Chanh dây nếu sử dụng vừa phải sẽ không gây tác dụng phụ. Nhưng nếu dùng quá nhiều có thể gây tiêu chảy, đầy hơi hoặc buồn nôn… Ngoài ra, còn một nguy cơ ít xảy ra hơn đó là những người có tiền sử dị ứng mủ nhựa thì không nên dùng vì có thể gây dị ứng.

Cách bảo quản: Bạn chỉ nên sử dụng chanh leo đã chín trong vòng 2 ngày nếu bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát bên ngoài hoặc bọc kín trong tủ lạnh.

Để tránh các tình trạng như tiêu chảy, buồn nôn… bạn nên sử dụng chanh dây vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

Chanh leo là một loại trái cây dễ tìm, dễ chế biến nhưng lại mang đến những lợi ích bất ngờ cho các chị em khi mang thai. Bằng cách ăn trực tiếp, chế biến thành các loại nước giải khát ngon lành, chắc chắn chanh leo sẽ giúp thai nhi được khỏe mạnh. Mong rằng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về tác dụng khi bà bầu uống chanh leo.