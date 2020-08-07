Giải đáp: Bà bầu uống nước lá vối có tốt không?

Theo quan niệm dân gian, trong thai kỳ, mẹ bầu nên uống nước lá vối tươi. Điều này giúp cho thai nhi có da dẻ hồng hào, trắng trẻo và đôi môi đỏ tươi tắn. Tuy nhiên, đây là quan niệm dân gian, chưa qua kiểm chứng của khoa học. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin nghiên cứu khoa học đưa ra về việc bà bầu uống nước lá vối có tốt không ?

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, lá vối và nụ vối có chứa nhiều chất tanin, vitamin cùng các khoáng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe . Bên cạnh đó, mùi thơm của lá vối cũng rất dễ chịu, giúp người dùng thư giãn.

Cây vối, hay thường được gọi cây lá vối, có tên khoa học là Cleistocalyx Operculatus. Đây là một loại cây mọc nhiều ở những nơi có khí hậu nhiệt đới. Một số bộ phận của cây vối như lá, cành non và nụ đều được dùng để chế biến thành thuốc hoặc hãm trà uống hàng ngày.

Đặc biệt hơn, trong thành phần của lá và nụ vối có chứa một số chất kháng sinh có khả năng diệt vi khuẩn gây bệnh Streptococcus, Staphylococcus, vi khuẩn bạch hầu, phế cầu, Salmonella, Bacillus Subtilis. Đây chính là lý do giải thích cho việc người dân thường lấy nước lá vối để điều trị các bệnh ngoài da như ghẻ lở hay mụn nhọt.

Bà bầu uống nước lá vối có tốt không?

Nước lá vối khô - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều mẹ bầu rất băn khoăn về việc mới có thai uống nước lá vối được không? bầu 3 tháng đầu uống nước lá vối được không hay Bà bầu uống nước vối bao nhiêu là đủ. Hãy cùng giải đáp hết những thắc mắc qua những tác dụng thần kỳ mà lá vối đem lại cho mẹ bầu.

Hỗ trợ ngăn ngừa tiểu đường cho mẹ bầu giai đoạn sau sinh

Trong thời kỳ mang thai, người mẹ phải nạp một khối lượng lớn thức ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ và bé. Điều này khiến cho các mẹ bầu có nguy cơ mắc bị thừa cân và mắc bệnh tiểu đường.

Trong thành phần của lá vối tươi chứa hàm lượng polyphenol cao cùng hoạt chất ức chế alpha-glucosidase. Hoạt chất này có khả năng hạn chế sự hình thành của hàm lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, lá vối tươi còn có khả năng giảm thành phần lipid trong máu, ổn định đường huyết và giúp mẹ bầu phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường.

Lá vối tươi - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì những lý do trên mà trong thời gian thai kỳ, người mẹ nên uống nước lá vối thường xuyên để giảm thiểu nguy cơ bị tiểu đường trong và sau thai kỳ.

Nước lá vối tươi tốt cho hệ tiêu hóa của bà bầu

Trong lá vối có thành phần dược tính, với tác dụng tăng cảm giác ngon miệng đồng thời kích thích hệ tiêu hóa hoạt động. Chất đắng trong lá vối có công dụng thúc đẩy quá trình tiết dịch tiêu hóa, chất tanin có trong lá giúp bảo vệ niêm mạc ruột.

Đây là điều mẹ bầu rất cần trong giai đoạn thai kỳ. Vì lúc này lượng thức ăn mà người mẹ tiếp nạp vào cơ thể nhiều hơn từ 1.5 đến 2 lần so với người bình thường. Nếu không có các chất xúc tác có lợi cho hệ tiêu hóa, người mẹ rất dễ gặp phải các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng.

Nước lá vối có khả năng chống oxy hóa cho bà bầu

Nước lá vối giúp mẹ bầu không bị lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu mới nhất, nụ vối có khả năng tiêu diệt các gốc tự do và chống oxy hóa. Điều này có tác dụng làm giảm sự hình thành đục thủy tinh thể. Từ đó giúp bảo vệ sự tổn thương tế bào tuyến tụy và phục hồi các men chống oxy hóa trong cơ thể.

Đây chính là lý giải cho tác dụng chống lão hóa của nước vối đối với mẹ bầu. Khi sử dụng nước lá vối hay nước từ nụ vối, các mẹ có thể giảm thiểu được hiện tượng hở chân răng, rụng tóc và nhăn da.

Nước lá vối giúp mẹ bầu lợi sữa

Nước lá vối giúp mẹ bầu lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ nhỏ, sữa mẹ là yếu tố quan trọng nhất để chúng có thể phát triển toàn diện và đầy đủ. Nếu trong thời kỳ mang thai người mẹ có một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ tạo nên nền tảng tốt cho việc lợi sữa sau khi sinh. Nước lá vối tươi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và đặc biệt lợi sữa.

Bà bầu nên có thói quen ngay từ những ngày đầu của thai kỳ để giúp cơ thể khỏe mạnh đồng thời lợi sữa sau khi sinh. Ngoài ra, các mẹ có thể nấu búp lá vối cùng với chân heo hay chân bò ăn vào tháng gần ngày dự sinh để đảm bảo đủ lượng sữa cho bé sau khi sinh.

Bà bầu uống nước lá vối như thế nào là đúng?

Đối với lá vối khô các mẹ thực hiện như sau:

Đầu tiên bạn rửa sạch lá vối khô sau đó cho vào ấm.

Sau đó cho nước lạnh vào rồi đun sôi, sau khi sôi bạn có thể uống nóng hay lạnh tùy theo sở thích.

Đối với nụ vối bạn cũng làm tương tự hoặc có thể hãm trong nước sôi như trà xanh.

Pha nước lá vối tươi - Ảnh minh họa: Internet

Đối với lá vối tươi bạn có thể hãm như trà xanh hoặc nấu nước sôi sau đó bỏ vào đợi trong vài phút. Lưu ý, nước vối từ lá khô có màu đỏ nâu nhạt, từ lá tươi có màu xanh như nước trà xanh. Khi uống nước vối có vị đắng nhẹ, hơi ngọt cùng hương thơm ngai ngái.

Vậy là mẹ bầu đã biết những tác dụng hữu ích của lá vối trong và sau thai kỳ qua bài viết cũng như giải đáp được thắc mắc bà bầu uống nước lá vối có tốt không. Các mẹ hãy rèn luyện thói quen tốt này mỗi ngày để có thể đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và dinh dưỡng cho bé.