Mẹo dân gian bị thủy đậu tắm lá gì nhanh khỏi?

Sức khỏe 04/06/2020 13:43

Thủy đậu là căn bệnh dễ gặp phải ở hầu hết các lứa tuổi. Cùng xem thủy đậu tắm lá gì nhanh khỏi để điều trị dứt điểm căn bệnh này trong bài viết sau.

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Hầu hết tất cả chúng ta đều sẽ bị mắc thủy đậu 1 lần trong đời. Khi bị thủy đậu, muốn điều trị nhanh chóng và không để lại sẹo trên da, thì bên cạnh việc uống thuốc bạn có thể kết hợp tắm một số loại lá dân gian. Các phương pháp này rất hiệu quả và đã được sử dụng từ nhiều đời nay. Vậy thủy đậu tắm lá gì nhanh khỏi? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

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Mẹo dân gian bị thủy đậu tắm lá gì nhanh khỏi? - Ảnh minh họa: Internet

Thủy đậu là bệnh gì?

Thủy đậu còn được gọi với tên khác là bệnh trái rạ. Nguyên nhân bệnh là do virus gây ra trên da của bạn. Chúng có khả năng lây lan rất nhanh, nếu không điều trị dứt điểm sớm sẽ ảnh hưởng đến da và niêm mạc.

Đối với những ai có hệ miễn dịch và sức đề kháng tốt thì bệnh có thể tự miễn dịch được nếu mắc lần đầu tiên. Còn đối với những trường hợp hệ miễn dịch suy yếu thì nên cẩn thận một chút vì chúng có thể khó chữa hơn và mắc bệnh trở lại bất cứ lúc nào.

Hiện nay, đã có vắc – xin Varicella – Zoster để ngăn ngừa bệnh thủy đậu và được khuyến cáo là nên tiêm khi còn nhỏ. Nếu bị bệnh thủy đậu, hãy đến gặp bác sĩ để được điều trị sớm và dứt điểm. Tránh kéo dài thời gian chúng sẽ khiến da bạn bị sẹo.

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Thủy đậu tắm lá gì nhanh khỏi? - Ảnh minh họa: Internet

Bị thủy đậu tắm lá gì nhanh khỏi?

Các vị thuốc vườn nhà hay thảo dược xung quanh cuộc sống có rất nhiều công dụng diệu kỳ mà bạn chưa khám phá hết. Để chữa thủy đậu nhanh khỏi, hãy áp dụng một vài cách tắm lá đơn giản dưới đây.

Thủy đậu tắm lá trầu không

Lá trầu không có tính kháng khuẩn và kháng viêm rất tốt, được sử dụng rất nhiều cho trẻ nhỏ hay người bị dị ứng hoặc viêm nhiễm. Đối với người bị thủy đậu thì đây là một phương pháp điều trị tuyệt vời. 

Tắm lá trầu không sẽ giúp giảm ngứa và sát khuẩn cho các nốt viêm. Để thực hiện điều trị thủy đậu bằng lá trầu không rất đơn giản. Bạn chỉ cần hái lá trầu không, rửa sạch, vò nát và đun cùng với nước. Sau đó để nguội, vớt bỏ bã và lấy nước tắm cho người bị bệnh. Có thể thêm một chút muối vào nước trước khi tắm. 

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Tắm lá trầu không để hỗ trợ việc chữa thủy đậu nhanh khỏi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thủy đậu tắm lá khế

Theo kinh nghiệm dân gian, lá khế cũng là một nguyên liệu quen thuộc dùng để chữa dị ứng, mẩn ngứa và cả thủy đậu. Lá khế có vị chát và tính mát. Chúng có tác dụng lợi tiểu rất tốt. Đối với các vết thủy đậu, lá khế cũng sẽ giảm ngứa hiệu quả, xe các miệng vết thương, kháng khuẩn và kháng viêm hiệu quả.

Cách thực hiện tắm lá khế chữa thủy đậu rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy khoảng 200g lá khế, 3 lít nước và một chút muối rồi đun các nguyên liệu lên. Đợi nước nguội đi rồi sử dụng để tắm.

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Lá khế cũng chứa thủy đậu rất tốt  - Ảnh minh họa: Internet

Thuỷ đậu tắm lá lốt

Lá lốt cũng là một nguyên liệu dùng để chữa thủy đậu rất hiệu quả. Theo đông y, lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm và giảm đau. Các thành phần có trong lá lốt có tác dụng giúp giảm tổn thương ở trên da đồng thời khôi phục vết thương nhanh chóng nhờ các hoạt chất là flavonoid, ancaloit, Beta – caryophylen,…

Đối với những người bị thủy đậu, lá lốt sẽ giúp giảm viêm ngứa, kháng khuẩn cũng như tạo độ ẩm cần thiết cho da. Cơ thể cũng sẽ nhanh chóng thải ra các độc tố gây bệnh, tăng cường hệ miễn dịch. 

Cách thực hiện rất đơn giản, cũng như với lá trầu không. Lá lốt sau khi lấy về bạn đun sôi và để nguội rồi tắm. Chúng ta có thể thấy ngay sự tác động của loại lá này đối với các vết thủy đậu trên da của bạn.

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Lá lốt giúp kháng viêm, se các nốt thủy đậu nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bị thủy đậu tắm lá trà xanh

Lá trà xanh cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang bị thủy đậu. Khi bị thủy đậu, nếu bạn tắm bằng lá trà xanh sẽ giúp vết thương mau lành hơn, việc phục hồi và liền sẹo cũng không mất quá nhiều thời gian. Từ đó, các vết thủy đậu nhanh đóng vảy, bong ra và lành vết thương. Bên cạnh đó, hương thơm của lá trà cũng rất dễ chịu để giúp người tắm có sự thư giãn thoải mái nhất.

Cách thức tắm lá trà xanh trị thủy đậu cũng như đối với hai loại lá ở trên. Ngoài ra, bạn cũng có thể đắp bã trà lên các vết thương để chúng mau se miệng và nhanh lành hơn. Tuy nhiên, không phải vì công dụng của lá trà tuyệt vời như vậy mà lúc nào bạn cũng đắp hoặc tắm lá. Chúng ta chỉ lên đắp và tắm lá trà xanh khoảng từ 1 đến 2 lần/ngày mà thôi.

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Bạn cũng có thể chữa thủy đậu bằng lá trà xanh - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý trong việc tắm lá khi bị thủy đậu

Trong quá trình tắm các loại lá trên, bạn cần chú ý những điều sau đây:

  • Tắm khoản từ 5 đến 10 phút với nhiệt độ vừa phải để không làm vỡ các nốt thủy đậu.
  • Chỉ áp dụng cho những người mới bị. Nếu các vết thủy đậu đã vỡ hoặc là các vết thương hở thì không nên dùng. 
  • Để đảm bảo trong quá trình tắm không bị nhiễm trùng, hãy pha một chút muối loãng để diệt khuẩn. 

Như vậy là câu hỏi thủy đậu tắm lá gì nhanh khỏi đã có câu trả lời. Nếu không may bị mắc bệnh thủy đậu, hãy áp dụng các cách trên để điều trị bệnh nhanh chóng hơn.

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