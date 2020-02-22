Thủy đậu bao lâu thì khỏi và di chứng của thủy đậu là gì?

Bệnh thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái rạ, đây là một căn bệnh truyền nhiễm do virus varicella gây ra. Đây là nguyên nhân gây nên bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh zona ở người lớn.

Thủy đậu là một căn bệnh truyền nhiễm mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải, đặc biệt là đối với trẻ em nhưng không phải ai cũng hiểu hết về căn bệnh này. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về bệnh thủy đậu và trả lời cho câu hỏi thủy đậu bao lâu thì khỏi .

Theo các nghiên cứu và bệnh trạng thực tế sau khi người bệnh đã qua 1 lần bị thủy đậu thì cơ thể sẽ tự sản sinh ra hệ miễn dịch để chống lại bệnh. Nhưng nếu người bệnh có sức đề kháng yếu thì bệnh thủy đậu có thể tái phát trở lại.

Thủy đậu là bệnh có khả năng lây lan rất nhanh không chỉ ở trẻ em mà còn ở người lớn. Thông thường khi tiết trời vào mùa xuân sẽ ẩm và nồm hơn, đây cũng là lúc bệnh thủy đậu phát triển mạnh nhất. Biểu hiện đặc trưng của bệnh thủy đậu là những mụn nước phồng rộp trên toàn cơ thể, thậm chí là bên trong mạc lưỡi và khoang miệng.

4 giai đoạn phát triển của bệnh thủy đậu:

Giai đoạn ủ bệnh: Đây được coi là giai đoạn mầm bệnh ủ trong cơ thể, tùy vào cơ thể của mỗi người mà giai đoạn này sẽ kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Đối với những người có hệ miễn dịch yếu, phụ nữ mang thai hay người cao tuổi thì giai đoạn này diễn ra rất nhanh.

Giai đoạn phát bệnh: Ở giai đoạn này trong thời gian từ 1 đến 2 ngày thì cơ thể xuất hiện những nốt ban có màu đỏ hồng, nổi mẩn ngứa kèm theo đó là các triệu chứng chán ăn, đau đầu, sốt nhẹ hay bỏ bữa.

Dấu hiệu của bệnh thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn bệnh toàn phát: Đây là giai đoạn bệnh nặng hơn, khi đó những nốt mụn lan rộng khắp cơ thể và kích cỡ của nó cũng tăng lên bằng hạt đậu. Tình trạng này tồi tệ hơn khi nốt mụn có mủ đặc.

Mụn thủy đậu có mủ - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn bệnh bình phục: Nếu bạn chăm sóc cơ thể và kiêng giữ đúng cách thì bệnh thủy đậu sẽ khỏi sau khoảng 1 tuần. Khi bạn khỏi các nốt mụn sẽ tự đóng vảy sau đó bong ra. Để tình trạng của bạn tốt hơn thì hãy chăm sóc bản thân đúng cách để hạn chế việc để lại sẹo gây mất thẩm mỹ.

Đối với câu hỏi bệnh thủy đậu khoảng bao nhiêu ngày thì khỏi thì câu trả lời chính xác là không có bởi nó còn tùy thuộc vào tình trạng bệnh của mỗi người. Nó có thể kéo dài từ 7 đến 21 ngày cho 2 giai đoạn đầu và từ 7 đến 10 ngày cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. Như vậy tổng thời gian đối với người bệnh thông thường có hệ miễn dịch khỏe có thể là 1 tháng.

Thủy đậu đóng vảy đã khỏi chưa?

Bé sơ sinh bị thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet

Các nốt mụn thủy đậu bắt đầu có dấu hiệu khô lại và đóng vảy sau giai đoạn toàn phát. Tình trạng nổi mụn của bệnh thủy đậu thường tái diễn theo nhiều đợt, thông thường chúng cách nhau từ 3 đến 4 ngày. Chính vì như vậy khi các nốt thủy đậu khô hay đóng vảy lại thì các nốt mụn có thể mọc lên tiếp trên chính nốt mụn cũ.

Để chắc chắn mình đã khỏi bệnh bạn cần xem sau khi các nốt mụn thủy đậu khô những nốt mụn mới có mọc lên hay không. Sau khi mụn khô, các nốt thủy đậu sẽ tự đóng vảy và vảy đó sẽ bong ra sau thời gian 1 tuần. Nếu nó không loét hay bội nhiễm thì mụn thủy đậu sẽ rất ít khi để lại sẹo.

Vết mụn thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet

Một lưu ý dành cho bạn là đôi khi nốt mụn thủy đậu khô nhưng bên trong có thể vẫn còn dịch mủ và sưng đau. Nếu bạn gặp tình trạng này thì có thể đang bị bội nhiễm, hãy tìm đến bác sĩ để được chữa trị kịp thời nhất.

Thủy đậu mấy ngày hết ngứa

Người bị mắc bệnh thủy đậu sẽ có triệu chứng ngứa ngáy nhưng nó sẽ thuyên giảm sau khi mụn nước vỡ ra và lành hẳn. Sau khoảng từ 1 đến 2 tuần, tình trạng ngứa và các triệu chứng đi kèm theo bệnh sẽ cải thiện.

Thời gian người bệnh hết ngứa còn tùy thuộc vào mức độ tổn thương của da, mức độ hoạt động của virus, chế độ chăm sóc và quá trình điều trị của người bệnh và theo từng thể trạng của người bệnh.

Dấu hiệu khỏi bệnh thủy đậu

Mụn thủy đậu khô đầu đóng vảy - Ảnh minh họa: Internet

Khi các mụn mủ bắt đầu vỡ ra, sau đó khô và đóng vảy lại, chu kỳ này lặp lại trong thời gian từ 5 đến 7 ngày thì ngưng. Khi tất cả nốt mụn khô lại và đóng vảy bong ra mà không xuất hiện thêm bất kỳ nốt mụn nào thì chứng tỏ bệnh của bạn đã khỏi.

Khi khỏi bệnh bệnh nhân sẽ không còn cảm thấy ngứa ngáy, đau rát đồng thời tình trạng sốt hay nóng lạnh thất thường cũng biến mất.

Khi mụn nước se lại thành những chấm đen khô đặc thì là dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ bệnh của bạn đã khỏi

Khi bước vào giai đoạn hồi phục, da sẽ có cảm giác hơi ngứa do các vùng đóng vảy kéo da non.

Bài viết trên đã tổng hợp thông tin về bệnh thủy đậu cũng như trả lời được câu hỏi thủy đậu bao lâu thì khỏi. Đây là một căn bệnh truyền nhiễm nhưng bạn yên tâm chỉ cần chăm sóc cho người bệnh đúng cách và kiêng cữ cẩn thận thì bệnh tình sẽ thuyên giảm.