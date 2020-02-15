Theo các chuyên gia y tế, bệnh nhân mắc bệnh thủy đậu có thể ra ngoài khi bệnh tình đã có dấu hiệu thuyên giảm.

Bắt đầu từ giai đoạn ủ bệnh đến giai đoạn lành bệnh của thủy đậu là khoảng thời gian rất dài. Vậy trong thời gian này người bị thủy đậu có được ra ngoài không ? Đây là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu câu trả lời cho nó.

Ngoài ra, vì thủy đậu là căn bệnh truyền nhiễm nên khi người bệnh ra bên ngoài, những mụn mủ vỡ ra mang theo virus có thể lây lan đến những người xung quanh. Bệnh nhân cần tránh đến chỗ đông người để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như những người xung quanh.

Trong thời gian bệnh phát triển, sức khỏe bệnh nhân yếu do ho nhiều, sốt cao dẫn đến cơ thể mệt mỏi nên không có khả năng ra ngoài. Bên cạnh đó, môi trường bên ngoài với nắng, gió, bụi và vi khuẩn trong không khí sẽ làm bệnh nặng hơn. Chính vì nguyên nhân này mà các bác sĩ khuyên bệnh nhân trong giai đoạn phát bệnh nên ở trong phòng để nghỉ ngơi và chăm sóc cho bản thân.

Người bị bệnh thủy đậu không cần kiêng gió và nước nên bệnh nhân có thể tắm gội hàng ngày để đảm bảo vệ sinh, tránh tình trạng cơ thể không sạch sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển. Bệnh nhân cũng có thể sử dụng quạt và máy điều hoà với nhiệt độ phù hợp.

Vậy, bạn đã biết bị thủy đậu có được ra ngoài không rồi chứ.

Thuỷ đậu kiêng bao nhiêu ngày?

Trong giai đoạn toàn phát từ 5 đến 7 ngày, người bệnh có khả năng truyền nhiễm nhất bởi lúc này mụn nổi phồng rộp. Sau thời điểm nổi mụn nước 3 ngày, bệnh thủy đậu vẫn có khả năng lây lan.

Chỉ khi mụn đã đóng vảy khô thì khả năng lây lan mới giảm đi. Chính vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi thủy đậu kiêng bao nhiêu ngày là không có con số chính xác. Bạn cần kiêng đến khi mụn đóng vảy để không lây lan cho người khác và tránh việc bệnh tái phát lại.

Lên thủy đậu phải kiêng những gì?

Người bị thủy đậu nên tránh những đồ ăn có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn như:

Thực phẩm từ bơ sữa

Người thủy đậu cần kiêng những loại thực phẩm có nguồn gốc từ bơ sữa vì chúng làm cho da tiết dầu nhiều hơn và cũng làm mụn phát triển hơn. Những thực phẩm từ bơ sữa có thể kể đến là phô mai, kem, bơ, sữa…

Bị thủy đậu nên kiêng thực phẩm từ bơ sữa - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn vặt

Đồ ăn vặt chứa rất nhiều thành phần phụ gia, gây kích thích. Chúng cung cấp nhiều calo nhưng lại rất ít chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bệnh nhân bị thủy đậu ăn đồ ăn vặt sẽ cảm thấy ngon miệng và có cảm giác no nhưng thực chất không phải vậy, chúng làm cho cơ thể người bệnh thiếu chất và ốm yếu hơn.

Đồ ăn vặt không tốt cho bệnh nhân thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm có chứa chất béo bão hoà

Những thực phẩm chứa chất béo bão hoà như thịt thúc đẩy triệu chứng viêm và phát ban mụn ở bệnh nhân thủy đậu. Bên cạnh đó, nó cũng làm cho quá trình phục hồi của bệnh nhân chậm hơn.

Các loại trái cây giàu vitamin C

Người bệnh thủy đậu mọc mụn khắp cơ thể bao gồm cả khoang miệng và cổ họng. Những loại trái cây có chứa vitamin C có vị chua và có tính chất axit nên sẽ dẫn đến việc kích ứng với các nốt mụn gây đau rát cho người bệnh. Hơn thế nữa, các mụn mủ cũng vì thế mà vỡ ra làm giảm quá trình hồi phục.

Trái cây có tính axit ảnh hưởng đến vết loét thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn cay nóng và mặn

Tương tự như đồ ăn chua thì đồ ăn cay nóng và mặn cũng gây kích ứng đối với các nốt mụn trong khoang miệng và cổ họng. Chính vì vậy bạn nên tránh ăn chúng khi bị thủy đậu.

Bị thủy đậu nên kiêng đồ cay nóng và mặn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thay thế canh thịt gà và thịt bò bằng canh rau củ hầm vì nó ít muối và dịu nhẹ hơn, ít gây kích ứng đến các nốt mụn.

Các nguồn thực phẩm có thành phần arginine

Arginine là một loại axit amin có thể thúc đẩy sự sinh sôi của virus. Việc này khiến tình trạng bệnh thủy đậu trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, bạn không nên ăn thức ăn có chứa thành phần này như chocolate, đậu phộng, bơ đậu phộng hay nho khô.

Người bị thủy đậu nên tránh ăn đậu phộng - Ảnh minh họa: Internet

Chất béo chuyển hóa

Những loại thực phẩm có chứa chất béo chuyển hóa khiến người bệnh gặp khó khăn trong việc hấp thụ bởi cơ thể người bệnh lúc này rất yếu. Hơn thế nữa, chúng cũng làm cho tình trạng viêm tăng lên.

Đồ ăn chế biến sẵn hay đồ ăn đóng gói cũng chứa lượng lớn chất béo chuyển hóa nên người bệnh thủy đậu cũng nên tránh những thực phẩm này.

Hy vọng, bài viết trên đã trả lời giúp bạn câu hỏi bị thủy đậu có được ra ngoài không. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm ra ngoài nếu bệnh tình đã dần hồi phục. Khi đang trong giai đoạn phát bệnh, bạn nên ở trong phòng để tránh lây nhiễm cho mọi người và cũng là tránh để cho bệnh nghiêm trọng hơn.