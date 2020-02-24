Bị thủy đậu có ngứa không? Những cách giảm ngứa hiệu quả khi bị thủy đậu

Bệnh thủy đậu có ngứa không? Bị thủy đậu ngứa trong bao lâu? Bị thủy đậu ngứa quá phải làm sao?,... tất cả đều là những câu hỏi đặt ra trong đầu người bệnh. Trong thời gian ủ bệnh, bệnh nhân sẽ xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn. Tuy nhiên giai đoạn này những chiếc mụn nước chưa mọc lên da nên chắc chắn bạn sẽ không có cảm giác đau ngứa. Tuy nhiên đến thời điểm phát bệnh, khi có vô vàn những bọng nước nổi trên da thì các bạn mới bắt đầu cảm thấy ngứa râm ran và vô cùng khó chịu.

Bệnh thủy đậu là một căn bệnh do sự xâm lấn của loại virus có tên là Varicella Zoster. Thời gian ủ bệnh của thủy đậu thường nằm vào khoảng 10 đến 15 ngày. Sau đó sẽ là thời gian phát bệnh cộng với triệu chứng nổi các bọng nước gây ngứa và khó chịu trong vòng 7 đến 10 ngày. Những bệnh lý có liên quan đến da đều gây khó chịu và ngứa. Vậy bị thủy đậu có ngứa không và làm thế nào để giảm ngứa một cách hiệu quả?

Chịu khó kiên trì bôi thuốc, uống thuốc và kiêng gió, kiêng nước thì tình trạng ngứa ngáy sẽ thuyên giảm chỉ sau 1 tuần. Kiên trì đợi đến khi các mụn nước này vỡ ra và tự đóng vảy, không nên tự ý làm vỡ bọng nước, không những gây lây lan mà còn dễ để lại sẹo.

Thủy đậu mọc quá nhiều kéo theo hậu quả là ngứa, rát và khó chịu vô cùng. Nếu các bạn gãi và chà xát khiến cho bọng nước vỡ ra thì sẽ dẫn đến sự lây lan, các nốt thủy đậu sẽ mọc lên ngày càng nhiều. Thủy đậu ngứa không ngủ được là một tình trạng chung của tất cả người bệnh. Tuy nhiên có ngứa đến mấy thì bạn cũng phải kiềm chế không được gãi quá nhiều sẽ dẫn đến hệ quả như trên.

Mụn nước chi chít trong khoảng thời gian phát bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Những cách giảm ngứa hiệu quả khi bị thủy đậu

Chọn quần áo rộng rãi để mặc

Khi bị thủy đậu, hãy chọn những bộ quần áo rộng rãi nhất có thể nhằm mục đích hạn chế sự cọ xát dẫn đến vỡ mụn nước gây ngứa rát. Bên cạnh đó hãy chọn quần áo bằng vải cotton và thấm hút tốt. Lựa chọn quần áo là một trong các yếu tố quyết định sự thành công của việc chữa trị bệnh thủy đậu

Cố gắng không gãi và làm vỡ các mụn nước

Mụn nước chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngứa. Tuy nhiên hãy cố gắng kiềm chế bản thân, đừng làm vỡ các mụn nước đó để tránh việc ngứa hơn gấp mấy lần ban đầu. Chưa kể đến việc hành động này dẫn đến hậu quả sưng viêm nghiêm trọng.

Không được gãi và hạn chế chà xát - Ảnh minh họa: Internet

Tắm bằng trà hoa cúc

Theo như khuyến cáo của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành là người bị bệnh thủy đậu cần phải kiêng nước, kiêng gió. Tuy nhiên kiêng gì thì kiêng vẫn phải đảm bảo sạch sẽ để virus không có cơ hội tấn công. Bị thủy đậu vẫn tắm như bình thường, chỉ có điều phải tắm bằng nước ấm nóng và tắm nhanh nhất có thể. Trong hoa cúc có chứa các hoạt chất ức chế và chống lại các ổ viêm nhiễm, khả năng sát khuẩn cực cao, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trong tế bào gia. Chính vì thế, nếu muốn giảm hẳn tình trạng ngứa ngáy thì hãy tắm cùng với nước trà hoa cúc.

Tắm bằng trà hoa cúc giảm ngứa - Ảnh minh họa: Internet

Tắm với yến mạch

Như đã nói ở trên, mặc dù bị thủy đậu là phải kiêng nước nhưng điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc kiêng tắm. Hãy mua bột yến mạch ở các quầy thuốc để đảm bảo an toàn nhất có thể. Tán nhỏ bột, đựng trong những túi vải sạch và thả vào bồn tắm. Yến mạch vừa có tác dụng kháng viêm, giảm ngứa, vừa hỗ trợ tốt trong việc hồi phục và tái sinh những vùng da bị hư tổn.

Sử dụng các loại thuốc giảm ngứa

Khi bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh thủy đậu, bạn nên đến cơ sở y tế gần nhất để khám và nhận được lời khuyên cũng như phác đồ điều trị của bác sĩ. Chắc chắn trong quá trình khám bệnh, bác sĩ sẽ kê cho bạn một vài các loại thuốc bôi giảm ngứa. Chú ý chỉ được sử dụng những loại thuốc này khi có chỉ dẫn của bác sĩ.

Sử dụng thuốc giảm ngứa theo hướng dẫn của bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là đáp án cho câu hỏi bị thủy đậu có ngứa không và một số giải pháp giảm ngứa hiệu quả cho người bệnh. Thủy đậu là một bệnh lý không nguy hiểm tuy nhiên lại rất khó chịu. Chính vì thế bạn hãy cố gắng cẩn thận giữ gìn chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé.