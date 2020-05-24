Chia sẻ về tác dụng của lá dâu tằm mà không phải ai cũng biết

Dâu tằm là loại cây quen thuộc đối với người Việt Nam. Không chỉ quả dâu tằm mà tất cả các bộ phận của loại cây này đều có những công dụng riêng. Trong đó phải kể đến lá dâu tằm. Lá dâu trước đây thường được hái để làm thức ăn cho tằm, giúp chúng nhả nhiều tơ hơn. Mặc dù bây giờ đã ít người nuôi tằm nhưng lá dâu vẫn còn rất nhiều công dụng khác nữa. Hãy cùng xem tác dụng của lá dâu tằm đối với sức khỏe con người ra sao và cách sử dụng như thế nào trong bài viết dưới đây.

Hoa dâu tằm là loài đơn tính, khác với gốc. Hoa đực sẽ mọc thành bông có 4 lá đài và 4 nhị. Hoa cái cũng có 4 lá đài mọc thành bông hoặc khối hình cầu.

Cây dâu tằm hay còn được gọi là cây tầm tang, dâu cang hay mạy môn. Đây là loại cây thân gỗ có thể cao tới 15m. Lá cây có hình bầu dục, mọc so le, nguyên hoặc có thể chia thành 3 thùy. Đầu lá có thể nhọn hoặc hơi tù, răng cưa ở mép lá.

Quả dâu tằm gồm các quả bế bao lấy các lá đài tạo thành quả kép có màu đỏ và chuyển màu đen sẫm khi chín già.

Tác dụng của lá dâu tằm là gì?

Nếu bạn đang muốn biết rõ hơn tác dụng của lá dâu tằm là gì hãy cùng xem phần tiếp theo.

Tác dụng của lá dâu tằm với da

Đối với các chị em mê làm đẹp thì dâu tằm chắc chắn là loại nguyên liệu làm đẹp da vừa an toàn vừa hiệu quả. Có bao nhiêu người đã thử trị nám và mụn trứng cá bằng lá dâu tằm?

Lá dâu tằm trị mụn, nám, tàn nhang hiệu quả (Ảnh: Internet)

Trong lá dâu có chứa alpha hydroxy axit có tác dụng chính là tẩy tế bào chết và làm sáng da tự nhiên. Không chỉ có thế, các loại khoáng chất, vitamin và amino axit có trong dâu tằm cũng giúp chữa mụn, thâm nám, tàn nhang và se khít lỗ chân lông cực hiệu quả.

Trước hết, bạn cần chuẩn chị:

10 lá dâu tằm

½ thìa muối trắng

Cụ thể về cách chữa mụn tàn nhang của dâu tằm như sau.

Bước 1: Rửa sạch mặt của bạn bằng sữa rửa mặt và để khô một cách tự nhiên.

Bước 2: Rửa lá dâu tằm sau đó giã nhỏ cho thật mịn và cho thêm phần muối đã chuẩn bị vào cùng.

Bước 3: Đắp mặt nạ lá dâu tằm lên vùng bị nám hoặc cả khuôn mặt trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút.

Bước 4: Hết thời gian hãy rửa lại bằng nước sạch.

Cách thứ 2 mà bạn có thể thực hiện để điều trị nám, tàn nhang là đun cách thủy. Chuẩn bị 50gr lá dâu tằm tươi sau đó đun sôi cách thủy uống 3 lần/ngày.

Cách thứ 3 đó là hãm lá dâu tằm và uống như trà hằng ngày. Hãy kiên trì sử dụng sau 15 đến 20 ngày sẽ thấy hiệu quả. Lúc đó bạn sẽ biết uống nước lá dâu tằm có tác dụng gì đối với da mụn, nám?

Lá dâu tằm chữa bệnh tiểu đường

Trong lá dâu tằm có chứa hoạt chất 1-deoxynojirimycin với tác dụng chính là ngăn chặn không cho carbohydrate có cơ hội phân hủy thành đường. Cơ thể cũng không thể hấp thu nhiều đường, từ đó giảm lượng đường trong máu.

Dâu tằm cũng là nguyên liệu trị bệnh tiểu đường rất tốt (Ảnh: Internet)

Các bài thuốc từ lá dâu tằm để chữa tiểu đường như:

Bài số 1: Chuẩn bị các loại nguyên liệu:

200 gram lá dâu tằm tươi

100 gram lá đậu ván

100 gram lá sen tươi

Đầu tiên, rửa sạch các loại lá và để ráo nước. Sau đó giã nát 3 loại lá với nhau cho thật nhuyễn rồi vắt lấy nước. Cho thêm muối và uống ngay.

Bài số 2: Đun khoảng 100 gram lá dâu tằm tươi cùng với khoảng 1 lít nước và uống hàng ngày.

Tác dụng của lá dâu tằm với tóc

Tóc là bộ phận tưởng như vô dụng nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với con người. Nó giúp cho khuôn mặt của bạn trở nên cân đối và ưa nhìn nhơn. Những ai đang gặp phải vấn đề tóc khô hay tóc lâu mọc thì hãy nghĩ ngay đến cách sử dụng lá dâu tằm để chữa trị.

Có thể dùng lá dâu tằm khô để gội đầu kích thích mọc tóc (Ảnh: Internet)

Hãy chuẩn bị 1 nắm lá dâu tằm và 1 nắm lá mạ. Sau đó, nấu chung hai loại lá này với nước vo gạo. Gội đầu bằng hỗn hợp nước này sau 7 lần bạn sẽ thấy tóc mọc dài nhanh hơn trước đó rất nhiều.

Lá dâu tằm chữa mất ngủ

Giấc ngủ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của con người. Dựa trên những đặc tính của dâu tằm, các vị thầy thuốc từ ngày xưa đã sử dụng lá dâu tằm để chữa mất ngủ. Cách thực hiện cực kì đơn giản như sau:

Lá dâu tằm trị mất ngủ hiệu quả (Ảnh: Internet)

Chỉ cần chuẩn bị 50g lá dâu tằm khô và đun nước uống hằng ngày thay cho nước lọc. Sau 15 ngày bạn .sẽ thấy được hiệu quả mà lá dâu tằm mang đến.

Tác dụng của lá dâu tằm giúp tăng cường trí nhớ

Uống nước lá dâu tằm cùng với cây thành ngạnh và thông đất đều đặn vào buổi tối trước khi đi ngủ vừa giúp bạn có một giấc ngủ sâu vừa tăng cường trí nhớ. Chỉ cần chuẩn bị các loại lá trên sau đó đun nước uống hàng ngày là được.

Cải thiện trí nhớ nhờ lá dâu tằm (Ảnh: Internet)

Qua một số thông tin về tác dụng của lá dâu tằm đã được chia sẻ phía trên, hy vọng sẽ có thể giúp bạn giải quyết những căn bệnh mà mình đang gặp phải hằng ngày.