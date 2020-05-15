Vòng dâu tằm có tác dụng gì đối với sức khỏe con người?

Hiện nay, nhiều người rất thích đeo vòng dâu tằm. Đặc biệt với trẻ sơ sinh tròn 1 tháng tuổi, bố mẹ thường mua vòng dâu tằm cho bé đeo tay hoặc đeo chân với mong muốn chống tà ma, giật mình, khóc đêm và chóng lớn. Vậy cụ thể vòng dâu tằm có tác dụng gì cho cả người lớn và trẻ nhỏ? Cùng xem bài viết sau để có câu trả lời chính xác nhất.

Nghe qua thì có vẻ rất đơn giản. Tuy nhiên để tạo được những hạt gỗ thì rất khó bởi sau khi chặt cành, bóc vỏ, phơi khô, đến công đoạn cắt khúc rất dễ bị nứt, vỡ. Để tạo nên được những khúc gỗ đẹp, nhẵn, bạn cần chọn được những cành dâu bánh tẻ, không quá già hoặc quá non, kết hợp với một bàn tay khéo léo. Những cành non thì dễ vỡ khi làm vòng xong, còn cành già thì vỡ ngay khi cắt cành dâu xuống.

Vòng dâu tằm là loại vòng được làm bằng cành dâu. Khi cành dâu còn tươi, người ta chặt về, bóc vỏ rồi phơi khô, cắt khúc. Sau đó, vót hoặc mài đến khi 2 đầu khúc cành dâu nhẵn bóng. Dâu tằm có ruột mềm và xốp, do đó có thể đục lỗ chính giữa hạt gỗ một cách dễ dàng. Cuối cùng là dùng chỉ xâu từng khúc gỗ thành vòng dâu tằm.

Vòng dâu tằm là loại vòng được làm bằng cành dâu - Ảnh minh họa: Internet

Vòng dâu tằm có tác dụng gì với người lớn?

Có lẽ nhiều người đã biết tác dụng của vòng dâu tằm với trẻ em mà không mấy ai hiểu rõ về lợi ích của vòng dâu tằm đối với người lớn.

Vòng dâu tằm có thiết kế đa dạng, nhiều kích thước cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Người ta đeo vòng dâu tằm tránh gió lạnh, tà ma, khí độc, lạnh. Khi đi ra ngoài, thay vì việc lúc nào cũng mang theo bùa ngải, tỏi hay dao, những người bị yếu bóng vía có thể đeo vòng dâu tằm, giúp đuổi tà ma, không cho chúng lại gần đồng thời làm đẹp cho cổ tay, nhìn rất thanh cảnh, gần gũi tự nhiên.

Người lớn đeo vòng dâu tằm tránh gió lạnh, tà ma, khí độc - Ảnh minh họa: Internet

Dân gian cũng truyền tai nhau về những câu chuyện bắt ma, đuổi tà ma bằng roi mây hay roi dâu. Do đó, nhiều người cho rằng vòng dâu tằm có thể giúp xua đuổi tà ma, hồn người chết, tương tự như mang theo tỏi bên mình khi ra ngoài.

Bạn có thể chọn vòng dâu tằm làm một món quà xinh xắn, nhỏ nhắn để tặng người thân, đặc biệt là bà bầu với mong muốn mang lại bình an và mọi điều tốt lành đến với họ.

Đeo vòng dâu tằm cho bé có tác dụng gì?

Vòng dâu tằm cho bé sơ sinh mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời, cụ thể:

Bé đeo vòng dâu tằm giúp tránh tà ma, giật mình, khóc đêm hay đổ mồ hôi trộm. Vòng dâu tằm được xem là món đồ rất cần thiết cho trẻ nhỏ.

Bé đeo vòng dâu tằm giúp tránh tà ma, giật mình, khóc đêm - Ảnh minh họa: Internet

Vòng dâu tằm là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho bé dịp đầy tháng, sinh nhật, mang đến lời cầu chúc bình an, mong bé khỏe mạnh.

Vòng dâu tằm là tình thương mà bà dành cho cháu, mẹ dành cho con, mong con luôn khỏe mạnh.

Cách chọn vòng dâu tằm cho trẻ

Mắc dù vòng dâu tằm có giá bán khá rẻ, chỉ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn (nếu có thêm đá, bạc hoặc nhiều chi tiết trang trí khác). Sản phẩm này quá phổ biến và được bày bán nhiều trên thị trường nên nhiều người khi chọn mua có thể chọn trúng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Vòng dâu tằm được bày bán nhiều, có giá bán khá rẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, các bố mẹ nên chú ý thật kỹ khi lựa chọn:

Bạn có thể lựa chọn 1 chiếc vòng dâu tằm, có đá phong thủy hợp mệnh cho bé đồng thời tạo sự hứng thú cho trẻ khi nhìn vào vòng với nhiều màu sắc lấp lánh của đá.

Hoặc bạn có thể chọn mua loại vòng dâu tằm có kết hợp bạc vì bạc giúp trẻ khỏe mạnh hơn, chống gió lạnh, diệt khuẩn và tăng sức đề kháng ở trẻ nhỏ.

Tránh mua những chiếc vòng giả, màu vàng nâu, có nhiều vân gỗ. Một số loại có màu trắng cực kỳ đẹp và đều nhau.

Cách đeo vòng dâu tằm cho bé

Cách đeo vòng dâu tằm cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Với bé trai, bạn nên cho trẻ đeo vòng dâu tằm có 7 bi lạc, có ý nghĩa tương đương với 7 vía.

Với bé gái, bạn nên cho bé đeo vòng dâu tằm có 9 bi lạc, có ý nghĩa tương đương với 9 vía.

Số hạt là khoảng 25-26 hoặc 21-22, tương đương với các cung Sinh - Lão.

Với trẻ dưới 2 tuổi, nên lựa chọn loại vòng dâu tằm làm bằng dây dù đỏ để dễ điều chỉnh vừa vặn với trẻ.

Trẻ lớn hơn 2 tuổi nên chọn vòng dâu tằm làm bằng dây chun, phù hợp đeo ở cổ hoặc tay.

Khi tắm, mẹ hãy tháo vòng dâu tằm ra cho trẻ, để vòng được bền và sử dụng lâu hơn.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn biết rõ được vòng dâu tằm có tác dụng gì cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Hãy lựa chọn một chiếc vòng dâu tằm để làm vật bảo vệ cho bé được bình an và may mắn.