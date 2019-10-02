Uống nhiều sữa đậu nành có dẫn đến bị ung thư vú không: Đây là phân tích từ chuyên gia

Sống khỏe 02/10/2019 12:24

Nhiều chị em phụ nữ lo lắng rằng uống sữa đậu nành có thể bị ung thư vú. Lời đồn này đã khiến rất nhiều người không uống món này. Đây là phân tích của bác sĩ bạn nên tham khảo.

Sữa đậu nành là thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, và nó cũng là thực phẩm được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt đối với phụ nữ, vì sữa đậu nành có chứa estrogen, nó rất hữu ích cho sức khỏe của chị em.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có một tin đồn rằng uống sữa đậu nành sẽ khiến phụ nữ bị ung thư vú. Vậy, đó có phải là điều chị em cần phải lo lắng hay không? Đây là những phân tích của TS Lâm Tú Hồng trên kênh Bác sĩ gia đình (TQ).

Có thể bị ung thư vú không nếu uống quá nhiều sữa đậu nành?

Trên thực tế, lời đồn đại rằng "nếu bạn uống sữa đậu nành, bạn sẽ bị ung thư vú". Đó không phải là sự thật.

Đây chỉ là tin đồn vì nó không có cơ sở khoa học.

Nhiều người nghĩ rằng estrogen có trong sữa đậu nành sẽ gây ra quá nhiều estrogen trong cơ thể phụ nữ, điều này sẽ gây ra một loạt các bệnh nghiêm trọng như ung thư nội mạc tử cung, u xơ tử cung và ung thư vú.

Nhưng estrogen của con người và phytoestrogen trong sữa đậu nành không phải là một thứ giống nhau. Estrogen của thực vật trong sữa đậu nành không liên quan đến ung thư vú. Phytoestrogen điều chỉnh mức độ estrogen ở phụ nữ. Nó không làm cho estrogen của phụ nữ quá cao, vì vậy bạn không phải lo lắng về vấn đề này, hãy uống sữa đậu nành như bình thường.

 

Uống nhiều sữa đậu nành có dẫn đến bị ung thư vú không: Đây là phân tích từ chuyên gia - Ảnh 1

Uống sữa đậu nành thường xuyên có lợi ích gì?

1. Tăng cường thể lực và cải thiện khả năng miễn dịch

Sữa đậu nành chứa 4,5 gram protein/100 gram, nó cũng chứa các nguyên tố vi lượng và vitamin khác, có thêm riboflavin, giúp con người tăng cường cơ thể, có thể cải thiện khả năng miễn dịch và có sức đề kháng tốt khi đối mặt với bệnh tật.

2, Có tác dụng tốt trong phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường

Có rất nhiều cellulose trong sữa đậu nành, do đó có thể ngăn chặn sự hấp thụ đường một cách hiệu quả, điều chỉnh lượng đường trong máu trong toàn bộ cơ thể ở mức ổn định. Điều này có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, nếu không thêm đường khi uống sữa đậu nành thì nó cũng được xem là món đồ uống rất thân thiện với những người mắc bệnh tiểu đường.

 

Uống nhiều sữa đậu nành có dẫn đến bị ung thư vú không: Đây là phân tích từ chuyên gia - Ảnh 2

3, Món đồ uống thân thiện với bệnh nhân cao huyết áp

Sữa đậu nành có chứa sterol đậu nành và một số nguyên tố vi lượng kháng muối natri. Kiểm soát lượng natri trong cơ thể có thể kiểm soát huyết áp trong cơ thể, vì vậy bệnh nhân tăng huyết áp cũng có thể uống sữa đậu nành.

4, Phòng ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não

Vì sữa đậu nành có chứa sterol đậu nành, nó có thể làm giảm cholesterol, ngăn ngừa máu trở nên đặc và ngăn ngừa chứng co thắt tim do huyết khối. Do đó, người trung niên và người cao tuổi nên uống sữa đậu nành thường xuyên hơn.

Tiến sĩ Lâm Tú Hồng, bác sĩ trưởng của Khoa Dinh dưỡng lâm sàng của Bệnh viện Tôn Trung Sơn, Đại học Trung Sơn (TQ) cho biết, lợi ích sức khỏe của sữa đậu nành chủ yếu là trong thành phần của sữa đậu nành rất giàu protein chất lượng cao, và hàm lượng chất xơ rất cao. Nó cũng chứa isoflavone đậu nành, rất tốt cho cơ thể.

Uống sữa đậu nành có thể khiến phụ nữ bị ung thư vú là tin đồn hoàn toàn không có cơ sở khoa học, vì vậy không nên tin. Sữa đậu nành chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, và uống sữa đậu nành rất tốt cho sức khỏe của bạn.

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Từ khóa:   sữa đậu nành ung thư vú thực phẩm gây ung thư

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