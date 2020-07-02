Áp dụng ngay cách xoa bóp chữa đau vai gáy hiệu quả tại nhà!

Không chỉ khiến giảm sự khó chịu do cơn đau gây nên mà còn khiến tinh thần thoải mái và xã stress rất hiệu quả, đặc biệt là những người làm việc văn phòng thường xuyên ngồi một chỗ.

Xoa bóp chữa đau vai gáy không cần dùng thuốc giảm đau nhưng vẫn hiệu quả là điều được không phải ai cũng biết. Chỉ cần bạn nắm được những bí quyết về cách xoa bóp vai gáy vô cùng đơn giản là có thể áp dụng ngay tại nhà.

Đau vai gáy là một hội chứng bệnh rất phổ biến hiện nay. Đau vai gáy thường xuất phát từ nguyên nhân ngồi sai tư thế trong một thời gian dài làm giảm lượng oxy cung cấp cho các hoạt động của tế bào cơ.

Những người thường xuyên ngồi một chỗ, học sinh, sinh viên, dân văn phòng hay tài xế lái xe đường dài... là những đối tượng dễ bị đau vai gáy.

Khi các cơ bị thiếu hụt lượng oxy và máu cần thiết sẽ dẫn đến tình trạng đau vai gáy.

Đau vai gáy khiến người bệnh có cảm giác khó chịu mệt mỏi

Khi bị đau vai gáy người bệnh sẽ có cảm giác đau ở vùng cổ gáy lan rộng ra bả vai, thường chỉ đau ở một bên.

Trong trường hợp đau vai gáy nặng hơn, cảm giác đau sẽ lan rộng xuống cả cánh tay và vùng tai, thái dương gây ra cảm giác khó chịu khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Xoa bóp chữa đau vai gáy là biện pháp hiệu quả để người bệnh có thể tự giúp mình giảm đau nhanh chóng.

Triệu chứng đau vai gáy

Khi bị đau vai gáy ngoài biểu hiện có cảm giác đau ở vùng sau cổ và bả vai người bệnh còn có thể nhận biết bệnh đau vai gáy qua những đặc điểm sau:

- Cơn đau thường xuất hiện sau khi người bệnh vừa mới ngủ dậy, hoặc khiêng vác vật nặng. Khi làm việc ngồi trong một tư thế kéo dài nhiều giờ liền sẽ xuất hiện cảm giác đau vai gáy.

- Cơn đau vai gáy sẽ có xu hướng gia tăng khi người bệnh bắt đầu hoạt động như đi đứng, xoay cổ, ho hoặc hắt hơi.

- Khi bị đau vai gáy ở mức độ nặng hơn nhiều người còn gặp phải tình trạng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, ù tai...

Cách xoa bóp chữa đau vai gáy

Đau vai gáy là một bệnh phổ biến, nhưng khi người bệnh có cảm giác chóng mặt ù tai kéo dài cần đi đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị một cách hiệu quả nhất.

Tránh tình trạng tự dùng thuốc giảm đau để trị bệnh. Mặc dù thuốc giảm đau là cách ngắn nhất để giảm đau, nhưng cơn đau chỉ biến mất tạm thời chứ không thể trị dứt điểm bệnh đau vai gáy.

Xoa bóp chữa đau vai gáy đơn giản tại nhà

Xoa bóp chữa đau vai gáy là một cách giúp người bệnh giảm bớt sự đau đớn và cải thiện tình trạng bệnh do đau vai gáy gây nên.

Cách tự xoa bóp đau vai gáy đơn giản nhất bạn có thể áp dụng như sau:

Chà sát hai lòng bàn tay vào nhau đến khi có cảm giác ấm lên, sau đó đặt tay phía sau cổ di chuyển thành vòng tròn theo hướng từ cổ xuống bả vai. Lặp lại đến khi cảm thấy vùng da ở cổ ấm lên là đạt hiệu quả.

Dùng tay trái đặt lên bả vai bên phải sau đó ấn vào da nắn nhẹ nhàng, di chuyển từ vùng cổ dần ra bả vai cho đến khi vùng da hơi ửng lên, bạn có cảm giác đau nhẹ thì ngừng lại. (Ngược lại nếu đau bên bả vai trái thì dùng tay phải để nắm bóp bả vai.)

Xoa bóp vai gáy giúp máu lưu thông tốt hơn giảm tình trạng đau nhức

Cách xoa bóp cho người đau vai gáy bạn có thể áp dụng tự giúp mình hoặc xoa bóp cho người khác rất hiệu quả bằng cách dùng ngón tay ấn các điểm sau vai gáy để tìm điểm đau nếu có. Ở mỗi điểm đau bạn ấn nhẹ nhàng lặp lại khoảng 1 phút sẽ cải thiện tình trạng nhanh chóng.

Đối với các cơ sau cổ và vai khi chạm vào có cảm giác căng cứng bạn cũng áp dụng phương pháp tương tự ấn nhẹ và xoa bóp liên tục khoảng 15 phút rồi dừng lại.

Kiên trì xoa bóp bằng cách này sẽ đem lại hiệu quả rất tốt làm giảm cảm giác đau rõ rệt.

Cách xoa bóp bấm huyệt chữa đau vai gáy là một trong những cách được mọi người cảm nhận sự cải thiện rõ rệt tình trạng đau vai gáy.

Bạn chỉ cần bấm vào các huyệt Phong trì, Đại truỳ, Kiên tỉnh khoảng từ 10 – 15 giây sau đó di chuyển xoa bóp vùng vai gáy và lặp lại khoảng 2 đến 3 lần.

Cách bấm huyệt chữa đau vai gáy hiệu quả

Huyệt Phong trì nằm ở vị trí phía sau hõm gáy ở cả hai bên. Nếu bạn vẫn chưa xác định được vị trí có thể áp dụng phương pháp xoè hai bàn tay sao cho hõm của lòng bàn tay áp vào tai, các ngón tay ôm chặt lấy đầu, còn ngón cái hướng ra sau gáy.

Lúc này bạn sẽ cảm nhận được ngón cái đặt ngay vị trí hõm gáy chính là huyệt Phong trì.

Huyệt Đại truỳ có thể nhận biết bằng cách ngồi hơi cúi nhẹ, phần dưới cổ sẽ nổi lên khoảng từ 1 – 3 xương u tròn. Bạn cần đặt tay lên các u xương này rồi di chuyển cổ xoay sang trái và phải.

Lúc này bạn sẽ cảm nhận được có một u xương cử động mạnh nhất. Huyệt Đại truỳ nằm ngay chỗ lõm dưới đầu mõm gai của u xương này, chạm vào có cảm giác hơi đau.

Huyệt Kiên tỉnh rất dễ nhận biết khi bạn đã xác định được huyệt Đại truỳ. Ngay tại giao điểm của đường thẳng ngang đầu qua ngực nối với huyệt Đại truỳ, đây là điểm cao nhất của đầu xương đòn.

Bạn có thể nhìn gương để dễ xác định hơn. Nếu ấn tay vào vị trí đó có cảm giác ê tức thì bạn đã tìm đúng vị trí của huyệt Kiên tỉnh.

Việc vận động các khớp cổ cũng rất tốt cho quá trình hồi phục bệnh đau vai gáy. Bạn cần ngồi xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng xoay cổ nghiêng sang trái, rồi sang phải, cúi về phía trước và ngả về phía sau, lặp lại động tác từ 3 – 5 lần.

Xoa bóp lưng giúp giảm cơn đau vai gáy rất tốt

Cách xoa bóp cho người đau vai gáy nếu cảm giác đau lan ra vùng lưng bạn nên nhờ sự trợ giúp của người thân để dễ thực hiện các động tác hơn. Xoa đều vùng lưng để có cảm giác nóng lên. Dùng tay day và ấn vào các điểm đau.

Tiếp tục dùng cả bàn tay chà sát vào lưng theo 4 hướng, từ trên xuống, từ dưới lên và theo chiều ngang khoảng 3 phút để làm ấm da lưu tốt cho sự lưu thông máu và giảm đau.

Bạn có thể sử dụng các loại dầu chuyên dùng massage để dễ thực hiện động tác hơn. Một nguyên tắc cần chú ý là không nên quá vội vàng, động tác nên thực hiện theo cấp độ từ nhẹ đến mạnh.

Cách ngăn ngừa bệnh đau vai gáy

Ngoài cách tự xoa bóp đau vai gáy, tốt nhất chúng ta nên ngăn ngừa bệnh đau vai gáy để giảm thiểu những ảnh hưởng không tốt với sức khoẻ như sau:

- Không nên ngồi lâu hoặc giữ yên một tư thế kéo dài. Sau khoảng từ 1 đến 2 tiếng làm việc cần vận động nhẹ nhàng như vươn vai, đứng lên đi lại.

- Đối với những trường hợp không thể di chuyển có thể thay đổi tư thế hoặc cử động toàn thân tại chỗ để hạn chế nguy cơ bị đau vai gáy.

Tránh làm việc ngồi lâu một chỗ sẽ tăng nguy cơ bị đau vai gáy

- Người làm việc văn phòng, nên đặt màn hình máy tính ngang với tầm mắt, tránh việc cúi xuống hoặc rướn người sẽ làm căng cơ. Tư thế làm việc hiệu quả nhất là khuỷu tay vuông góc với mặt bàn.

- Không nên nằm ngủ sai tư thế kê gối quá cao sẽ chèn ép các dây thần kinh. Bên cạnh đó tránh tình trạng nằm ngủ gục xuống bàn rất dễ dẫn đến đau vai gáy.

- Hạn chế việc giữ điện thoại bằng đầu và bả vai trong thời gian dài.

- Vận động nhẹ nhàng, tránh làm việc nặng khi đã bị đau vai gáy.

Xoa bóp chữa đau vai gáy tại nhà bằng là cách đơn giản làm giảm bớt cơn đau, đẩy lùi bệnh đau vai gáy một cách hiệu quả và khiến tinh thần của người bệnh tốt lên trông thấy.

Tuy nhiên nếu tình trạng đau vai gáy kéo dài bạn không nên chủ quan mà hãy đến bệnh viện để được các bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời.