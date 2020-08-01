Từ lâu, cây cỏ máu là một vị thuốc dân gian được áp dụng trong việc trị bệnh và bồi bổ cho sức khỏe . Tuy nhiên, công dụng của cây cỏ máu thì không mấy người nắm rõ. Việc lờ mờ về tác dụng, cách dùng vị thuốc quý này có thể gây nên những tác dụng ngược. Do đó, hãy cùng theo dõi bài viết sau của Phunugiadinh để hiểu hơn về cây cỏ máu!

Khác với các loài cây thảo dược bình thường, cây cỏ máu là cây thân gỗ, có dây leo, mọc hoang trong những cánh rừng nguyên sinh, đường kính khoảng 3-4cm, sống ký sinh hoặc quấn quanh các cây thân gỗ lớn, có tán rộng.

Cây cỏ máu được đặt tên theo hình dạng bên ngoài của nó. Cụ thể là cây có tiết ra một chất màu đỏ giống như máu người.

Cây cỏ máu là loài cây thân gỗ, có dây leo - Ảnh minh họa: Internet

Thân cây cỏ máu rắn chắc, có hình dẹt hoặc trụ tròn, mặt cắt có 2-3 vòng gỗ không đồng tâm hoặc đồng tâm. Cây có lá kép, được gộp lại từ 5-10 lá. Mặt trên của lá nhẵn nhụi còn mặt dưới lại sần sùi. Quả của cây cỏ máu có hình trứng, vỏ mỏng, bên trong có chứa từ 3-6 hạt. Mỗi quả dài khoảng 2cm, màu nâu đỏ, bao phủ bên ngoài là một lớp lông mịn. Hoa của cây cỏ máu cũng màu đỏ, mọc thành cụm, hình chùy, xếp gần nhau, dài khoảng 15mm.

Khu vực phân bố

Cây cỏ máu thường tập trung sinh trưởng ở Lào, Trung Quốc hoặc các vùng núi của Việt Nam như Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Bình, Lâm Đồng,… Cây cỏ máu thường mọc ở các địa thế hiểm trở, với độ cao của núi trên từ 850 mét trở lên, thỉnh thoảng mọc trong rừng hoặc ven sông suối miền Bắc và miền Bắc.

Cây cỏ máu tập trung ở các vùng địa thế hiểm trở - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cây cỏ máu

Dưới đây là những tác dụng cỏ máu có thể bạn chưa biết:

Theo y học cổ truyền, cây cỏ máu có tính ấm, vị ngọt và hơi đắng đắng, giúp giãn gân và chữa lành các vết thương nhanh chóng. Khả năng sát trùng vết thương cực kỳ tốt.

Giúp tăng cân, bồi bổ khí huyết, thích hợp với phụ nữ điều trị kinh nguyệt không đều.

Lưu thông mạch máu, làm giảm các triệu chứng đau đầu, chóng mặt hay suy nhược cơ thể.

Cây cỏ máu giúp bổ khí huyết, lưu thông mạch máu - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác ngon miệng và tăng cường hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách tốt hơn.

Hỗ trợ tăng cân cho người gầy gò, xanh xao, ốm yếu, hấp thu kém, mỏi gối,…

Cỏ máu lợi sữa, tăng tiết sữa ở phụ nữ sau sinh, giúp chị em nhanh chóng lấy lại sắc vóc và ngăn ngừa hiện tượng rụng tóc. Bên cạnh đó, cỏ máu còn giúp cung cấp hồng cầu, giúp da dẻ hồng hào, sáng khỏe hơn.

Giảm triệu chứng đau nhức tay chân, cải thiện thị lực ở người cao tuổi, phòng ngừa bệnh tê thấp, mỏi gối, đau lưng hay ra nhiều mồ hôi.

Mát gan, thanh lọc, giúp hạ men gan, rất thích hợp với những người thường xuyên uống rượu bia, giúp ngủ sâu và ngon giấc hơn.

Đối tượng nên sử dụng cây cỏ máu

Những người nên dùng cây cỏ máu là những người cần được bổ huyết, cụ thể:

Phụ nữ sau sinh.

Người có thể trạng gầy gò ốm yếu.

Người cao tuổi.

Những người hay uống bia rượu.

Người bình thường cũng dùng được.

Cây cỏ máu giúp người cao tuổi bồi bổ khí huyết - Ảnh minh họa: Internet

Cỏ máu uống như thế nào cho có hiệu quả?

Có khá nhiều cách sử dụng cây cỏ máu, dân gian xưa vẫn ưu tiên dùng cây cỏ máu để sắc nước uống, nấu cao hoặc ngâm rượu. Lưu ý: Không nên cho bà bầu dùng cây cỏ máu vì nó có thể gây động thai; trẻ em cũng tuyệt đối không nên dùng.

Dưới đây là một số bài thuốc mà ông bà ta thường áp dụng, đem lại hiệu quả tương đối tốt:

Với bệnh đau lưng

Chuẩn bị: 16g cỏ máu + Tục Toạn, Cẩu Tích, Xuyên Khung, Dây Đau Xương (mỗi loại 12g). Đem tất cả sắc với nước, mỗi ngày uống 2-3 lần. Sử dụng trong vòng 6 tháng sẽ thấy bệnh thuyên giảm rõ rệt.

Cây cỏ máu giúp trị bệnh đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Chữa cơ thể ốm yếu, ra mồ hôi trộm

Chuẩn bị: Rửa sạch một lượng khoảng 90-100g cây Cỏ Máu rồi sắc với nước để uống. Nếu thích thì có thể thêm khoảng 1-2 quả trứng gà luộc nấu cùng với nước cỏ máu giống như canh. Kiên trì ăn món canh trứng cỏ máu liên tục khoảng 5-7 ngày để bồi bổ sức khỏe, tăng cường khí huyết.

Kinh nguyệt không đều, khí huyết hư, mệt mỏi, chóng mặt, thiếu máu não

Chuẩn bị: 16g Cỏ Máu, 6g Nghệ Vàng, 10g Ngưu Tất, 12g Ích Mẫu. Đem tất cả sắc với nước để uống hàng ngày. Dùng liên tục trong 5-10 ngày giúp cải thiện khí huyết bên trong cơ thể.

Tăng cân

Dùng 50g cây Cỏ Máu khô sắc với 1,5l nước cho đến khi cô cạn còn 1l, dùng để uống trong ngày. Kiên trì áp dụng 2-3 tháng. Bên cạnh đó, bạn có thể uống các loại trà thảo dược khác như bình thường.

Trên đây là những thông tin về công dụng của cây cỏ máu cũng như một số bài thuốc chữa bệnh từ loại thuốc quý này. Mong rằng bạn sẽ sử dụng loài cây này đúng cách trong việc chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình!