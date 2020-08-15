Hạt gấc là một loại hạt quen thuộc đối với nhiều người, được sử dụng phổ biến trong nấu xôi, làm vòng chuỗi,… Ngoài ra, hạt gấc còn có tác dụng tuyệt vời trong việc chữa đau nhức xương khớp, bệnh trĩ, bệnh xoang, sưng vú,… rất hiệu quả. Cùng tìm hiểu về công dụng của rượu hạt gấc cũng như cách ngâm rượu gấc chữa bệnh tại nhà trong bài viết sau!

Trong công nghiệp, tinh chất chiết xuất từ hạt gấc còn được dùng để chế tạo kem bôi ngoài da. Bên cạnh đó, hạt gấc còn được dân gian sử dụng để làm nguyên liệu ngâm rượu chữa bệnh. Dưới đây là một số công dụng của hạt gấc ngâm rượu.

Hạt gấc được dùng làm dược liệu trong các bài thuốc y học cổ truyền với tên gọi mộc miết tử. Nhân hạt gấc có màu vàng, tính ôn, vị đăng, có khả năng tác động vào kinh Can và Đại Tràng giúp giảm đau, chống viêm. Ngoài ra, hạt gấc còn chứa các thành phần có lợi cho sức khỏe như protit, lipit, đường, tanin, xenluloza, nước và chất khoáng.

Chữa vết côn trùng đốt, vết thương gây chảy máu ngoài da

Hạt gấc có chứa vitamin C kết hợp với tính năng kháng khuẩn tự nhiên của rượu tạo nên một chất sát trùng tuyệt vời. Chúng giúp làm sạch vết thương, tiêu diệt vi khuẩn, ngăn chặn nhiễm trùng đồng thời giảm sưng tấy, ngứa ngáy do côn trùng đốt.

Rượu gấc có tác dụng chữa vết côn trùng đốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Bạn chỉ cần dùng miếng bông gòn thấm rượu gấc rồi bôi lên vết thương 3 lần/ngày. Thực hiện vài ngày để vùng da tái tạo nhanh.

Trị sang chấn, tụ máu bầm do tai nạn, té ngã

Theo y học cổ truyền, hạt gấc có tính ôn, giảm đau, chống ứ, tiêu thũng. Do đó, nó được sử dụng làm dược liệu, ngâm chung với rượu làm thuốc giảm sưng do chấn thương, làm tan các mảng máu bầm trên da.

Rượu gấc được nhiều người ca tụng là có khả năng trị sang chấn tương tự như mật gấu. Bạn chỉ cần bôi rượu gấc lên chỗ cần điều trị. Thực hiện nhiều lần cho đến khi khỏi.

Điều trị vấn đề răng miệng

Một trong những tác dụng của rượu gấc chính là chăm sóc sức khỏe răng miệng. Rượu gấc được sử dụng như một loại thuốc ngậm giúp giảm đau nhức, chảy máu chân răng. Với những đối tượng thường xuyên bị chảy máu chân răng, lở miệng lưỡi có thể điều trị tương tự.

Rượu gấc có tác dụng trong điều trị vấn đề về răng miệng - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng: Mỗi ngày ngậm 2 lần, một lượng nhỏ. Giữ nguyên trong khoảng 30 phút để rượu phát huy tác dụng rồi nhổ ra. Lưu ý là phải súc miệng bằng nước sạch sau trước khi ăn cơm hoặc uống nước. Tốt nhất là thực hiện vào buổi sáng và buổi chiều.

Chữa đau nhức xương khớp

Rượu hạt gấc được sử dụng như một bài thuốc giảm đau nhức xương khớp. Cách sử dụng: Tùy theo chỗ đau, bạn thoa một lượng rượu hạt gấc vừa đủ lên xung quanh khớp. Kết hợp với mát xa, nắn bóp nhẹ nhàng giúp các hoạt chất thấm sâu vào các khớp xương. Giúp kích thích tuần hoàn máu, từ đó các tổn thương trong khớp sẽ nhanh lành.

Rượu gấc chữa đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Chữa bệnh trĩ

Nhờ công dụng giảm đau, giảm sưng tự nhiên, rượu gấc được dùng để hỗ trợ chữa bệnh trĩ. Phương pháp này cực kỳ thích hợp cho những bệnh nhân trĩ ngoại mức độ nhẹ.

Cách dùng: Lấy một ít rượu cùng xác hạt gấc giã nát rồi đắp vào hậu môn. Chờ ít nhất khoảng 30 phút rồi rửa sạch. Thực hiện 1-2 lần/ngày, bạn sẽ thấy triệu chứng trĩ được cải thiện nhanh chóng.

Trị viêm xoang

Viêm xoang là do nhiễm trùng vi khuẩn, virus xuất hiện ở đường ruột hoặc nhiều xoang cùng lúc. Người mắc bệnh phải đối mặt với nhiều triệu chứng bất thường như chảy nhiều nước mũi, nghẹt mũi, đau nhức trong xoang, đau đầu.

Thoa rượu gấc lên sống mũi để trị viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bị xoang nhẹ, bạn có thể dùng rượu gấc để chữa bằng cách thấm bông gòn vào rượu hạt gấc rồi thoa lên vùng sống mũi. Chờ vài phút để rượu thuốc ngấm vào bên trong rồi xì hết mũi đặc trong từng bên mũi ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ thở, mũi thông thoáng hơn, cơn đau nhức xoang cũng giảm rõ rệt.

Cách ngâm rượu gấc để xoa bóp, chữa xoang

Hạt gấc ngâm rượu đúng cách sẽ giúp công dụng chữa bệnh tăng công hiệu. Dưới đây là cách làm hạt gấc ngâm rượu chữa xoang hoặc dùng để xoa bóp, thoa lên vết thương đều được.

Cách ngâm rượu hạt gấc để xoa bóp, chữa xoang - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Chuẩn bị từ 30-40 hạt gấc, 500ml rượu trắng 40-50 độ, 1 lọ thủy tinh đủ lớn để ngâm rượu. Lưu ý là chọn hạt từ những quả gấc chín già, vỏ đen bóng.

Bước 2: Đốt hạt gấc trên bếp than cho đến khi thấy lớp vỏ bên ngoài đã cháy đen.

Bước 3: Bỏ vỏ, lấy phần nhân màu vàng bên trong hạt.

Bước 4: Dùng cối giã nhỏ nhân hạt gấc.

Bước 5: Cho hạt gấc vào lọ thủy tinh rồi đổ rượu vào.

Bước 6: Đậy nắp kín lọ, để ở khu vực thoáng mát, không có ánh nắng. Thỉnh thoảng lắc nhẹ lọ cho rượu ngấm đều.

Bước 7: Rượu hạt gấc để càng lâu thì công dụng càng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn cần dùng sớm thì 10 ngày từ lúc ngâm là có thể sử dụng.

Trên đây là tác dụng của rượu gấc và cách ngâm rượu gấc chữa bệnh đơn giản tại nhà. Mong rằng bài viết hữu ích cho bạn đọc trong cuộc sống.