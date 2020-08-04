Cam thảo đất là một loại cây vô cùng quen thuộc đối với người dân vùng thôn quê. Vậy cây cam thảo đất có tác dụng gì trong Đông y? Liệu cây cam thảo đất có giá trị dược liệu tốt đến vậy không? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Cây cam thảo đất chủ yếu mọc ở vùng nhiệt đới, có khả năng thích nghi tốt với vùng đất nhiều dinh dưỡng , có độ ẩm cao và lượng mưa nhiều. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy cây cam thảo đất ở ven ruộng hay các bãi đất trống.

Cây cam thảo đất hay còn được gọi là cam thảo nam, dã cam thảo hay thổ cam thảo. Đây là loại cây thân thảo, mọc thẳng đứng, thân có nhiều nhánh, phiến lá nhỏ với rìa răng cưa và có hình dạng quả trứng. Hoa cam thảo đất nở từ tháng 5 đến tháng 7, có màu trắng, thường mọc đơn lẻ ở nách lá.

Ở Việt Nam, cây cam thảo đất mọc chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, nơi có đất đai màu mỡ với điều kiện khí hậu thuận lợi.

Cách thu hoạch và chế biến cam thảo đất

Cây cam thảo đất phơi khô - Ảnh minh họa: Internet

Mùa xuân là thời điểm tốt nhất để chế biến cam thảo đất. Thông thường, người dân sử dụng toàn thân cây cam thảo đất để làm thuốc. Cam thảo đất trước khi được phơi hay sấy khô sẽ được rửa sạch. Bạn có thể cắt mỏng cam thảo đất thành từng lát để đem phơi khô nơi thoáng gió.

Tính vị từ cây cam thảo đất

Tính vị cây cam thảo đất - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, cây cam thảo đất có vị đắng nhẹ, hậu vị ngọt, có mùi thơm đặc trưng, tính bình và không có độc.

Tác dụng của cây cam thảo đất qua thành phần hóa học

Chất amellin có tác dụng ổn định đường huyết, hỗ trợ thúc đẩy tiêu hóa dễ dàng.

Chất alcaloid giúp cơ thể giảm đau, hạ huyết áp, ức chế và tiêu diệt vi khuẩn.

Có tác dụng thanh nhiệt, mát gan và giải độc cơ thể.

Có tác dụng lợi tiểu.

Điều trị ho và viêm họng.

Cây cam thảo đất có tác dụng gì?

Cây cam thảo đất chữa bệnh tiểu đường

Cách dùng cam thảo đất chữa bệnh tiểu đường như sau:

Bạn dùng 15g cam thảo đất khô, 10g diệp hạ châu sắc lấy nước uống.

Mỗi ngày người bệnh uống đều đặn hai thang để ổn định đường huyết và giảm triệu chứng bệnh.

Cam thảo đất chữa mày đay

Cây cam thảo đất trị mày đay hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn dùng 10g cam thảo đất, 15g ké đầu ngựa, 10g mã đề cùng 10g kim ngân hoa sắc lấy nước uống.

Uống đều đặn mỗi ngày 1 lần đến khi khỏi bệnh.

Cam thảo đất trị ho

Cách thực hiện như sau:

Bạn dùng 30g cam thảo đất đun sôi với nước, sau khi nấu xong chờ cho nước bớt nóng hãy thêm vào một chút mật ong.

Sau khi uống cổ họng sẽ dịu và bớt đau rát hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng 20g cam thảo đất cùng 10g rễ dâu tằm sắc lấy nước uống. Cách uống và liều lượng uống như trên để đạt được hiệu quả trị bệnh như mong muốn.

Cây cam thảo đất trị ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cam thảo đất chữa mụn nhọt, ghẻ lở

Bạn có thể dùng cam thảo đất chữa mụn nhọt cũng rất hiệu quả theo cách sau:

Bạn dùng 15g cam thảo đất, 15g kim ngân hoa cùng 10g cây sài đất sắc cho người bệnh mụn nhọt, ghẻ lở uống.

Người bệnh dùng đều đặn trong hai tuần mụn nhọt sẽ hết sưng và đau ngứa.

Cam thảo đất trị viêm gan

Bệnh nhân viêm gan khi uống nước sắc từ cây cam thảo đất sẽ làm lành tổn thương từ bên trong gan. Các tế bào gan đồng thời cũng sẽ tái sinh nhanh chóng hơn.

Tác dụng phụ của cây cam thảo đất

Theo Đông y, cây cam thảo đất là loại dược liệu lành tính, không chứa chất độc. Tuy nhiên, nếu bạn quá lạm dụng loại dược liệu này sẽ dẫn đến các triệu chứng như:

Triệu chứng mất nước, tiêu chảy.

Triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, tay chân mệt mỏi.

Triệu chứng phù nề ở cơ thể.

Triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Dù là loại dược liệu nào bạn cũng nên sử dụng theo đúng liều lượng để chúng phát huy được đúng hiệu quả như mong muốn. Sau khi sử dụng cây cam thảo đất, nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào kể trên thì nên dừng lại ngay và tìm đến bác sĩ để nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhất. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không tự ý kết hợp cam thảo đất với những thảo dược khác để tránh những trường hợp đáng tiếc.

Cây dã cam thảo mọc trong tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là bài viết tổng hợp những thông tin liên quan đến cây cam thảo đất, từ đặc điểm cho đến những tác dụng trong Đông y. Sau bài viết này, chắc hẳn bạn đã hiểu rõ cây cam thảo đất có tác dụng gì. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo thông tin, nếu bạn muốn cắt thuốc từ cây cam thảo, hãy tìm đến cơ sở thuốc Đông y uy tín để đảm bảo sức khỏe.