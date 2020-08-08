Hướng dẫn cách làm trứng gà ngâm giấm chữa bệnh

Sức khỏe 08/08/2020 11:22

Trứng gà ngâm giấm là vị thuốc có tác dụng chữa bệnh như viêm loét dạ dày, ngứa da trâu, tiểu đường,… Cùng tìm hiểu về cách làm bài thuốc này trong bài viết.

Nội dung bài viết

Trứng gà ngâm giấm là một món ăn từ xa xưa được biết đến với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và chữa bệnh. Đây là món ăn – bài thuốc dễ làm, dễ kiếm nhưng lại mang đến lợi ích bất ngờ. Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ bật mí với bạn những tác dụng của món trứng gà ngâm với giấm cũng như hướng dẫn bạn cách làm trứng gà ngâm giấm chữa bệnh đơn giản nhất!

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Trứng gà ngâm giấm là vị thuốc có tác dụng chữa bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của trứng gà ngâm giấm

Ăn trứng gà ngâm giấm có tác dụng gì? Theo Đông y, trứng gà ngâm giấm có tác dụng điều hòa thận và gan, giúp các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể được cân bằng, tăng cường hoạt động cho hệ tiêu hóa đồng thời làm mềm mạch máu.

Vỏ trứng chứa nhiều canxi, khi ngâm trong giấm sẽ chuyển hóa các chất và mềm mại hơn, từ đó tăng khả năng hấp thụ cho cơ thể, đặc biệt là rất tốt cho sức khỏe xương khớp.

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Trứng gà ngâm giấm tốt cho gan, thận và hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể mệt mỏi thường xuyên, kéo dài, đặc biệt là gặp phải các vấn đề về xương khớp, chắc chắn sẽ khiến chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng trầm trọng. Các võ sĩ samurai Nhật cũng thường sử dụng bài thuốc trứng gà ngâm giấm làm món ăn bổ dưỡng, giúp phục hồi sức khỏe.

Cách làm trứng gà ngâm giấm chữa nhiều bệnh

  • Nguyên liệu chuẩn bị: 2 quả trứng gà, một chút mật ong và 1 chai giấm chất lượng cao.
  • Cách làm:

+ Rửa sạch trứng sao cho vỏ trứng không còn bám tạp chất hay bui bẩn. Vớt trứng ra rổ cho ráo hoặc lau thật khô, đảm bảo trứng không còn dính nước.

+ Chuẩn bị 1 lọ thủy tinh có nắp đậy rồi cho trứng gà cả quả vào trong lọ, sau đó đổ giấm vào đến khi ngập trứng. Đậy nắp kín lại trong khoảng 24 giờ.

+ Sau 24 giờ, bạn mở nắp lọ thủy tinh ra. Nếu dùng giấm chất lượng bình thường, bạn có thể ngâm trứng trong giấm thêm 1 ngày để giúp vỏ trứng có đủ thời gian hấp thụ giấm và mềm ra. Lúc này, trứng sẽ nở phòng to hơn so với bình thường.

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Vỏ trứng gà hấp thụ giấm và mềm ra, chuyển hóa canxi - Ảnh minh họa: Internet

+ Dùng vật nhọn hoặc đũa xuyên qua quả trứng, chú ý cẩn thận để giấm không bị văng vào mắt. Sau đó, nhẹ nhàng gỡ bỏ vỏ trứng. Lúc này, bạn sẽ thấy vỏ trứng gần như mùn ra giống như quả trứng non, bám mềm vào màng trứng.

+ Sau khi đã bỏ vỏ xong, đậy nắp kín lại và để nguyên trong 24 giờ nữa là bạn có thể đem ra sử dụng.

Cách dùng: Đánh tan hỗn hợp trong lọ thủy tinh cho thật nhuyễn và đều. Sau đó, chia mỗi quả trứng để ăn từ 3-5 lần. Mỗi ngày ăn từ 1-2 lần (20-30ml). Tốt nhất là nên ăn 30 phút sau khi ăn cơm. Bạn có thể pha thêm một lượng nước ấp gấp 2-3 lần trứng giấm hoặc một lượng mật ong vào cho dễ uống.

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Khi dùng thì đánh tan trứng gà ra - Ảnh minh họa: Internet

+ Lượng trứng gà ngâm giấm cần uống nên tùy theo tình trạng sức khỏe của mỗi người. Tuy nhiên, đây là món ăn khá an toàn nên bạn không cần quá lo ngại khi sử dụng.

Cách chế biến trứng gà ngâm giấm chữa tiểu đường

  • Nguyên liệu chuẩn bị: 1 quả trứng gà, 180ml giấm táo, nước sạch.
  • Cách làm:

+ Rửa sạch trứng gà rồi luộc chín. Tiếp theo, dùng kim chọc một vài lỗ nhỏ trên quả trứng.

+ Sau đó, cho trứng vào một cốc giấm táo và ngâm, đảo qua vài lần và để qua đêm.

+ Sáng hôm sau khi thức dậy, bạn hãy ăn trứng ngâm giấm cùng với 1 cốc nước ấm. Ăn liên tục trong khoảng 15-20 ngày, kết hợp với việc kiểm tra nồng độ đường huyết thường xuyên.

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Trứng gà ngâm giấm chữa tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng món trứng gà ngâm giấm

  • Đây là món ăn gia truyền, do đó khi ăn cần dựa trên tình trạng sức khỏe của bạn thân để sử dụng liều lượng thích hợp. Nên uống cùng nước ấm khi ăn. 
  • Đảm bảo chọn những quả trứng tươi nhất, rửa sạch và loại giấm chất lượng. Thời gian ngâm cần đủ để giúp vỏ trứng mềm ra, vỏ trứng chuyển hóa canxi vào trong hỗn hợp.
  • Món ăn này là thực phẩm, do đó bạn không cần kiêng khi đang điều trị bệnh bằng thuốc. 
  • Mùi vị của món ăn hơi khó chịu. Do đó, tùy cách pha chế để làm món trứng dễ ăn hơn.
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Trứng gà ngâm giấm có vị khá khó chịu - Ảnh minh họa: Internet
  • Sau khi làm trứng xong, bạn có thể bảo quản nó trong tủ lạnh. Không được tùy tiện để trứng ra ngoài, tránh đậy hở nắp làm mùi bốc khắp nhà.
  • Một số người bệnh bị xuất huyết não, đau dạ dày hay bị bệnh tim mạch có thể gặp phản ứng ợ chua hoặc khó chịu khi ăn món này. Nặng hơn là có thể bị đi ngoài phân đen, phân lỏng, xì hơn. Nhưng đừng quá lo, mọi chuyện sẽ lại bình thường sau 3-4 ngày sử dụng.

Mong rằng qua bài viết, bạn đã biết rõ về công dụng của món trứng gà ngâm giấm đối với sức khỏe con người. Từ đó, tận dụng vị thuốc dễ làm này để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình mình.

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