Cát lồi còn có các tên khác là mía dò, đọt hoàng, đọt đắng, tậu chó (Lạng Sơn), củ chóc. Đây là loài thực vật phổ biến nhất thuộc chi Costus (chi Mía dò) của họ Costaceae.

Công dụng của cây cát lồi đã được ghi chép rất nhiều trong các tài liệu Đông y đến Tây y. Loại cây này dễ tìm và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như: ho gà, cảm sốt, mề đay, viêm gan,...

Cây này khá phổ biến ở các quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Campuchia, Lào, Malaysia. Loại cây này ở nước ta thường mọc hoang ở nhiều nơi, trong các lùm bụi, nơi ẩm mát, trên các gò đất. Do đó nhiều người vẫn chưa biết đến các tác dụng tuyệt vời của nó.

Cây cát lồi có tính hàn, vị chua, hơi đắng, hơi có độc, vào kinh can, tâm, tỳ, thận.

Cây cát lồi là một vị thuốc quý trong y học Việt Nam.

Bộ phận sử dụng chính của loại cây này là: thân rễ và chúng được thu hái quanh năm, bảo quản bằng cách phơi hoặc sấy khô. Ngoài ra, người ta còn dùng cả ngọn và cành non của cây cát lồi trị bệnh. Thân và lá dùng để làm thuốc, đọt có thể dùng nấu canh.

2. Cây cát lồi có tác dụng gì?

Dân gian thường sử dụng ngọn cây hay cành non của cát lồi, nướng cho nóng lên rồi vắt lấy nước nhỏ vào mắt hoặc tai để chữa chứng đau mắt và đau tai giữa. Có thể dùng thân và rễ phơi khô, đun nước để trị sốt, ra mồ hôi, ra máu, hay làm thuốc giải nhiệt, mát gan.

Nhờ tính mát, vị chua, hơi đắng, hơi có độc nên người ra thường dùng cát lồi để lợi thủy, giải độc, tiêu thũng, chẩn dương. Ở Ấn Ðộ, rễ loại cây này được sử dụng như loại thuốc xổ, giúp lọc máu, kích thích, trừ giun.

Các tác dụng trị bệnh của cây cát lồi trong Đông y là:

- Chữa xơ gan, viêm thận thuỷ thũng.

- Điều trị phong tê thấp, đau nhức xương khớp.

- Chữa ho gà.

- Giảm viêm nhiễm đường tiết niệu, cải thiện đái buốt, đái dắt.

- Giải cảm sốt, môi rộp, khát nước.

- Giải độc, thanh nhiệt cơ thể, mát gan.

- Hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh.

Cây cát lồi có nhiều tác dụng trị bệnh theo Đông y

3. Cách sử dụng cây cát lồi chữa bệnh

Với những công dụng cây cát lồi trong việc hỗ trợ giải độc, mát gan thì bạn có thể dùng chúng để ăn hàng ngày như rau đối với đọt non, thân và lá. Còn củ cát lồi thường có cách sử dụng để điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh như sau:

- Chữa bệnh cảm sốt

Khi bị cảm sốt, nếu không hạ nhiệt nhanh chóng thì sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến não, thậm chí gây tử vong. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, trong cây cát lồi có thành phần giúp làm mát cơ thể, hạ nhiệt, trị sốt dứt điểm rất nhanh.

Cách thực hiện: chuẩn bị 100g cát lồi, 15g gừng tươi , 20g lá tre tươi, đem đun lấy nước uống trong ngày. Đây là một bài thuốc chữa sốt rất hiệu nghiệm mà không nhiều người biết đến.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, trong cây cát lồi có thành phần giúp làm mát cơ thể, hạ nhiệt, trị sốt dứt điểm rất nhanh.

- Chữa bệnh ho gà

Đây là căn bệnh xảy ra do hệ thống hô hấp bị nhiễm khuẩn nặng. Trong khi đó, cát lồi có chứa thành phần kháng khuẩn rất tốt, sử dụng chữa bệnh giúp loại bỏ nhanh chóng các vi khuẩn có hại.

Cách thực hiện: 100g cát lồi, 100g rau sam, mang đi sắc nước dùng liên tục hằng ngày, sau 4-5 ngày chắc chắn bạn sẽ nhận thấy hiệu quả bất ngờ mà nó mang lại.

- Điều trị viêm tai giữa

Chứng bệnh này nếu không được điều trị sớm sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể khiến bạn bị điếc không nghe thấy gì. Theo Đông y thì cát lồi là một bài thuốc cực kỳ hữu ích mà bạn không nên bỏ qua.

Cách thực hiện: dùng ngọn cây cát lồi tươi nướng trên bếp than cho nóng lên rồi ép lấy nước nhỏ trực tiếp vào mắt hoặc tai. Thực hiện liên tục khoảng 3 - 4 ngày, mỗi ngày 2 lần sẽ có hiệu quả ngay.

Theo Đông y thì cát lồi là một bài thuốc cực kỳ hữu ích trong điều trị viêm tai giữa

- Trị mẩn ngứa mề đay

Nóng trong người là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng nổi mẩn ngứa mề đay, để trị bệnh này bạn làm theo cách sau:

Dùng tầm 1 nắm lá cây cát lồi phơi khô, sau đó mang đi sắc lấy nước, dùng nước đó tắm hoặc bôi trực tiếp lên những vùng da bị mẩn ngứa, kiên trì sử dụng trong 5-7 ngày là khỏi hoàn toàn.

Cây cát lồi giúp trị mẩn ngứa mề đay

- Chữa xơ gan cổ trướng

Đây là một biến chứng của xơ gan, nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

Cách 1: sử dụng rễ củ cát lồi tươi, mang đi giã nát, bọc trong vải lụa và buộc lên rốn, nếu bạn đi tiểu tiện được bệnh sẽ khỏi dần. Hoặc dùng cát lồi tươi 30-60g, nấu cùng với 100g gan lợn sẽ tạo thành một món ăn bổ dưỡng và rất có lợi cho sức khỏe.

Thêm một phương pháp nữa là dùng củ cát lồi khô sắc lấy nước uống, tùy theo tình trạng bệnh và cơ địa mỗi người để kết hợp với các vị thuốc khác.

Cách 2: Cây cát lồi khô 10g, hạt dành dành 10g, nhân trần 15g, lá bồ công anh 10g, sắc cùng 4 chén nước còn 1,5 chén, chia làm 2 lần uống sáng, tối. Nên dùng sau bữa ăn 15 phút.

Cây cát lồi chữa bệnh xơ gan cổ trướng

- Chữa phù thũng, lợi tiểu

Chuẩn bị 40g lá cát lồi tươi hoặc 20g lá cây khô, đem đun với 1 lít nước, uống trong ngày.

- Trị chứng thấp khớp, đau lưng, đau dây thần kinh

Dùng 10-15g củ cát lồi khô rửa sạch, sao vàng và hạ thổ, sau đó đun sôi cùng 400ml nước, sắc cạn còn 100ml, sử dụng làm nước uống hằng ngày. Tình trạng đau nhức xương khớp sẽ được cải thiện đáng kể nếu bạn kiên trì áp dụng bài thuốc trên.

- Chữa viêm thận cấp

Bạn có thể điều trị viêm thận cấp hiệu quả với bài thuốc sau: lá cát lồi 30g phơi khô, rễ tranh 20g, nấu nướng uống mỗi ngày. Tình trạng bệnh sẽ được cải thiện lên rất nhiều nếu kiên trì áp dụng.

- Trị viêm đường tiết niệu (Tiểu buốt, tiểu dắt)

Chuẩn bị 10g củ cát lồi khô, 10g lá mã đề, 10g râu ngô, 10g rễ cỏ tranh, mang đi sắc cùng với 1,5 lít nước uống trong ngày.

Việc sử dụng cây cát lồi để chữa bệnh sẽ mang lại hiệu quả rất tích cực

Bệnh viêm đường tiết niệu sẽ gây ra rất nhiều bất tiện khi đi vệ sinh. Thậm chí nhiều trường hợp phải đi vệ sinh liên tục, đau buốt, tiểu dắt, thậm chí là đi vệ sinh ra máu. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm. Vì thế, việc sử dụng cây cát lồi để chữa bệnh sẽ mang lại hiệu quả rất tích cực.

- Trị mụn nhọt, nóng trong người

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần giã nát phần lá cây cát lồi, sau đó bôi trực tiếp lên vùng da bị mụn. Một phương pháp khác là dùng 100g cát lồi đem sắc lấy nước uống hằng ngày. Nếu kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt chỉ sau 7 ngày sử dụng.

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4. Những lưu ý khi sử dụng cây cát lồi trị bệnh

- Phụ nữ đang mang thai khi sử dụng cây cát lồi nên vô cùng thận trọng, nếu muốn dùng chúng thì nhất định phải hỏi qua ý kiến của bác sĩ hoặc người có chuyên môn.

- Trong dân gian có kiêng kỵ là không ăn rau muống chung với cây cát lồi, vì rau muống sẽ làm giảm tác dụng chữa bệnh của thuốc. Các thực phẩm khác như đồ uống có gas hoặc các loại gia vị sống như mắm tôm, mắm tép cũng không nên sử dụng cùng cây cát lồi.

Trên đây là những thông tin mang tính chất tham khảo về công dụng của cây cát lồi đối với sức khỏe, cũng như cách dùng chúng để hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng cát lồi với liều lượng hợp lý, không tự ý tăng liều sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ không tốt cho cơ thể.