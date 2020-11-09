Việt Nam có hệ thiên nhiên sinh thái phong phú và đa dạng về các loại cây dược liệu. Theo thống kê cả nước có hơn 4.000 loài thảo dược có thể chế biến thành thuốc chữa bệnh. Hương Nhu là một trong số đó. Loại thảo dược này mọc dại rất nhiều tại các vùng đất trống, vùng đồng cỏ, ven đường, bãi hoang…

Hiện nay, cả Đông y và Tây y đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về các thành phần hóa học có trong cây Hương Nhu. Thông qua những công trình này các nhà khoa học biết rõ cây Hương Nhu có tác dụng gì? Áp dụng đúng cách, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Trừ rễ ra, thân, cành, hoa, lá của cây Hương Nhu đều có thể dùng làm thuốc. Quanh năm có thể thu hoạch. Vì vậy, hiệu quả kinh tế từ loại cây này mang lại cũng khá là cao.

Sau khi nhận ra giá trị Hương Nhu, một số vùng ở đất nước ta đã chủ động trồng loại thảo dược này để làm thuốc. Đồng thời nâng cao thu nhập kinh tế cho gia đình.

Sau khi thu hoạch, người ta sẽ cắt lấy toàn bộ phần thân. Sau đó rửa sạch, cắt thành các khúc ngắn khoảng 3 đến 4cm rồi đem phơi khô, rồi cho vào túi nilon bảo quản. Độ ẩm thích hợp để bảo quản là dưới 12%. Căn cứ vào tình hình, mức độ bệnh tật của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định liều lượng sử dụng cùng những vị thuốc khác đi kèm phù hợp để nâng cao hiệu quả điều trị.

Hương Nhu mọc dại rất nhiều ở các vùng đất hoang

Theo Đông y, cây Hương Nhu không có độc tính, khí ôn, vị tân. Do đó mà có công dụng rất tốt trong việc làm tan độc khí nóng tồn tại ở bì phu, chỗ bị kết ở tâm phúc. Đồng thời có thể điều hòa cơ thể từ trên xuống dưới. Trong Đông y còn dùng thảo dược này để điều trị các chứng má cam, hạ lợi tiểu tiện, tiêu thủy thũng, trị thổ tả, đau bụng, cầm máu… Nhanh chóng loại trừ phiền nhiệt, chữa hôi miệng hiệu quả, để mọi người có thể gần nhau hơn.

Chính vì vậy, bạn nào do bận quá, đã lâu chưa đi cạo vôi răng, mắc chứng hôi miệng thì hãy dùng ngày tinh dầu hương nhu. Chỉ cần nhỏ 2 giọt tinh dầu hương nhu vào cốc nước ấm, súc miệng 2-3 phút. Thành phần Ogenola trong tinh dầu Hương Nhu sẽ nhanh chóng loại bỏ 1 phần mảng bám, ức chế mùi hôi trong khoang miệng. Đồng thời loại bỏ những vi khuẩn sâu răng đang tồn tại trên bề mặt răng. Nhờ đó hơi thở sẽ thơm mát, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện với người đối diện.

Tuy nhiên bạn không nên uống nước Hương Hhu trị hôi miệng nhé. Chỉ nên dùng nước chứa tinh dầu Hương Nhu súc miệng thôi nhé! Súc thật kỹ rồi nhổ ra, sau đó súc miệng lại với nước một lần nữa.

Bên cạnh đó, Hương Nhu cũng là thảo dược tuyệt vời, là cứu tinh cho những cô nàng và anh chàng bị hói, dễ rụng tóc. Theo đó, Hương Nhu chứa lượng tinh dầu lớn, bao gồm nhiều dưỡng chất như Carvacrol, Thymol, b-Caryophyllene, Trans Bergamotene, Humulene, g-Terpinene, a-Pinene, p-Cymene, Camphene, Limonene, b-Farnesene, Elshotzido… Những dưỡng chất này giúp kiểm soát lượng nhờn trên da đầu, luôn mang lại cảm giác sạch sẽ và sảng khoái cho bạn.

Hương Nhu là một trong những vị thuốc dùng để trị hôi miệng

Đồng thời, chúng cũng là những dưỡng chất kích thích tự nhiên tuyệt vời, tăng lưu lượng máu, thúc đẩy quá trình tăng trưởng phát triển tự nhiên của tóc. Da dầu cũng sẽ được cung cấp một lượng dưỡng chất, giúp mái tóc khỏe mạnh và mọc nhanh. Sợi tóc là một dạng biểu bì kéo dài trong đó phần nang tóc là phần sống duy nhất giúp sợi tóc chắc khỏe và mọc dài ra. Mỗi nang tóc chứa rất nhiều mạch máu nhỏ li ti, chất dinh dưỡng sẽ theo đó mà đi nuôi dưỡng tóc. Vì vậy, nếu đã dùng thử mọi cách mà chưa hiệu quả thì hãy sử dụng ngay phương pháp massage da đầu bằng tinh dầu Hương Nhu nhé. Hoặc có thể sử dụng Hương Nhu khô 40g đun sôi cùng với 300ml nước, cô thật đặc, trộn với mỡ lợn bôi đều lên da đầu và tóc. Ủ khoảng 15 phút, sau đó gội với dầu gội đầu và xả sạch lại với nước. Thực hiện 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy ngay sự cải thiện, sẽ ngạc nhiên với hiệu quả từ việc dùng Hương Nhu trị rụng tóc, tóc sẽ mọc nhanh và dày hơn trông thấy cho mà xem.

Đối với chị em phụ nữ, Hương Nhu còn là một loại tinh dầu tuyệt vời dùng để đối phó với các tình trạng như trầm cảm, kiệt sức, căng thẳng thần kinh. Nó giúp xoa dịu hệ thần kinh, làm giảm huyết áp và nhịp tim, giảm nhiệt độ trên da cũng như thay đổi sóng não dẫn đến trạng thái tinh thần thư giãn hơn.

Loại dầu này có thể hỗ trợ bạn nâng cao tâm trạng, đem đến cảm giác sảng khoái, tươi mới hơn. Vì thế, bạn hãy cho một vài giọt tinh dầu Hương Nhu vào máy khuếch tán tinh dầu hoặc nhỏ vào một chiếc khăn tay. Sau đó ngửi những lúc cảm thấy mệt mỏi thì tinh thần sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Dùng Hương Nhu nấu nước gội đầu sẽ ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả

Nếu không có tinh dầu thì bạn cũng có thể dùng Hương Nhu khô đun sôi rồi xông hơi. Liệu pháp này làm giảm lo lắng và trầm cảm ở phụ nữ bị trầm cảm sau sinh, nhanh chóng hạ sốt, giải cảm cho người bệnh. Ngoài ra thì bạn cũng có thể lấy lá hương nhu hạ sốt. Cũng đun sôi lên rồi xông hơi. Thực hiện đến khi nào thấy hạ sốt thì thôi.

Một số lưu ý khi dùng Hương Nhu trị bệnh

Khi dùng Hương Nhu trị bệnh bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Đầu tiên, bạn hãy đọc kỹ các thành phần có trong Hương Nhu, để biết mình có dị ứng không? Nếu thấy người có ban đỏ, mẩn ngứa hay những dấu hiệu khác thường thì người bệnh cần phải đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Do đó, trước khi sử dụng bạn hãy kiểm tra tính phù hợp, bằng cách bôi một chút lên xương hàm quan sát phản ứng xảy ra. Nếu không có bất kỳ phản ứng nào thì mới nên sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cần hiểu kỹ về các đối tượng được phép sử dụng và không được phép sử dụng Hương Nhu.

Tốt nhất không dùng cho bà bầu, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em. Đặc biệt là bà bầu, vì trong khi mang thai, người mẹ thường rất nhạy cảm với các mùi, dễ tạo hiệu ứng ảo giác, gây mê sản, có thể gây mẫn cảm và tăng co bóp tử cung. Chính vì vậy, trong thời gian 3 tháng đầu thai kỳ mẹ cần phải thật cẩn thận trong mọi việc để đảm bảo thai nhi phát triển và ổn định. Tốt nhất mẹ bầu không nên sử dụng tinh dầu.

>>> Xem thêm:

- Tác dụng và cách sử dụng tinh dầu hương nhu

- Tắm lá hương nhu cho trẻ sơ sinh có tốt không?

Hiện nay Hương Nhu được trồng sử dụng làm dược liệu chữa bệnh

Khi bước vào giai đoạn 6 tháng cuối thai kỳ, mẹ có thể sử dụng tinh dầu nếu cảm thấy cần thiết. Nhưng mà hàm lượng và tần suất cần được kiểm soát ở mức vừa phải. Luôn luôn phải kiểm tra thành phần tinh dầu trước khi dùng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Do đó, cho dù sử dụng Hương Nhu khá an toàn cho cơ thể, nhưng mà bạn vẫn cần phải thận trọng. Cần phải tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc, không tùy tiện sử dụng khi không có chỉ định cũng không tự ý sử dụng liều lượng và kéo dài ngày dùng.

Qua đây có thể thấy được Hương Nhu có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng sẽ mang lại những tác dụng phụ không mong muốn nếu như sử dụng không đúng cách. Vì thế, bên cạnh việc tìm hiểu cây hương nhu có tác dụng gì thì bạn cũng cần chú ý đến đối tượng sử dụng, liều dùng và cách sử dụng để đạt được hiệu quả tốt nhất có thể.



