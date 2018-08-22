Cách chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế hiệu quả tại nhà

Sống khỏe 22/08/2018 15:25

Chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế là phương pháp có từ xa xưa, vẫn được lưu truyền cho đến nay, có tác dụng chữa trị cực kỳ hiệu quả, ngăn chặn, đẩy lùi và tiêu diệt được tất cả các loại vi khuẩn, nấm… gây ra tình trạng viêm nhiễm vùng kín.

Bệnh phụ khoa tuy không đe dọa đến tính mạng nhưng lại thường hay gặp và là nỗi ám ảnh của nhiều chị em, ngay từ xưa người ta biết đến căn bệnh này. Khi y học hiện đại còn chưa phát triển, nhưng với hiểu biết về dược tính tự nhiên của lá húng quế mà người xưa đã biết áp dụng để chữa viêm phụ khoa hiệu quả.

Vì sao chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế được nhiều người áp dụng?

Lá húng quê chữa bệnh phụ khoa hiệu quả
Lá húng quế chữa bệnh phụ khoa hiệu quả

Theo các thầy thuốc Đông y, với những người mắc bệnh nhẹ, chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế có thể trị khỏi. Bởi lá húng quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và các tinh dầu giúp sản xuất ra các chất như eugenol, methy eugenol và caryphyllene. Hơn nữa, loại lá này còn có thành phần kháng khuẩn có khả năng sát trùng, diệt nấm mốc, kháng khuẩn hiệu quả. Do đó, những bệnh nhiễm khuẩn phụ khoa thông thường đến bệnh sốt rét đều có thể dùng lá húng quế để chữa trị. Không chỉ vậy, loại lá này còn có thể khử mùi hôi tanh ở vùng kín giúp chị em tự tin hơn trong giao tiếp và trong sinh hoạt vợ chồng, để “chuyện ấy” mặn nồng hơn.

Chữa bệnh phụ khoa bằng là húng quế là có căn cứ khoa học, dựa vào thành phần và công dụng của loại lá này để điều trị chứ không chỉ là phương pháp chữa bệnh được lan truyền trong dân gian không có căn cứ. Vì thế, các chị em hoàn toàn có thể yên tâm sừ dụng cách này để điều trị các triệu chứng viêm nhiễm phụ khoa thông thường.

Cách chữa viêm phụ khoa bằng lá húng quế

Cách chữa bệnh phụ khoa bằng là húng quế rất đơn giản
Cách chữa bệnh phụ khoa bằng là húng quế rất đơn giản

Để chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế, bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau:

- 1 nắm lá húng quế.

- 2 ly nước lọc.

Cách thực hiện:

- Đầu tiên, bạn mang nắm lá húng quế rửa sạch. Sau đó, nên ngâm lá húng quế vào chậu nước muối loãng khoảng 15 phút.

- Tiếp theo vớt ra để ráo, rồi giã nát lá húng quế. Bạn lấy một nửa lá húng quế đã nghiền bỏ vào nồi đun sôi cùng với 2 ly nước lọc đã chuẩn bị từ trước trong vòng 2 phút rồi tắt bếp.

- Sau đó bạn cho tiếp một nửa lá húng quế còn lại vào nồi rồi đậy nắp trong khoảng 15 phút.

- Bạn đổ nước lá húng quế đã đun sôi ra chậu và chờ nguội một chút rồi xông vùng kín cho đến khi nguội hẳn. Đồng thời, dùng nước này rửa bên ngoài vùng kín để làm tăng hiệu quả chữa bệnh.

Một số lưu ý khi chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế

Không nên thụt rửa sâu vào trong để tránh viêm nhiễm
Không nên thụt rửa sâu vào trong để tránh viêm nhiễm

Chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế chỉ đạt được hiệu quả tốt nhất khi bạn thực hiện đúng các lưu ý sau:

- Kiên trì thực hiện phương pháp này từ 2-3 lần/tuần. Tuyệt đối không bỏ giữa chừng hay thực hiện ngắt quãng khiến bài thuốc không phát huy được hiệu quả hoặc hiệu quả không cao.

- Chỉ nên dùng nước lá húng quế để rửa bên ngoài vùng kín, không được thụt rửa quá sâu vào bên trong, như vậy sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào âm đạo, bệnh không thuyên giảm mà còn có nguy cơ phát triển nặng hơn.

- Bạn cần vệ sinh vùng kín sạch sẽ trước khi thực hiện phương pháp chữa viêm phụ khoa bằng lá húng quế.

- Không nên rửa nước lá húng quế quá lâu, thực hiện trong khoảng 15 – 20 phút là đủ.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các chị em hiểu hơn về cách chữa bệnh phụ khoa bằng lá húng quế. Đây là một trong những bài thuốc dân gian chữa viêm âm đạo cực hay.

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Từ khóa:   bệnh phụ khoa

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