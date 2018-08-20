5 lời khuyên giúp mẹ đơn thân quyết định có nên đi bước nữa hay ở vậy nuôi con

Phụ nữ có nên tái hôn hay không phụ thuộc vào chính bạn và con của bạn. Cảm nhận một cách khéo léo và thử xem mình có thực hiện những điều dưới đây không trước khi đưa ra quyết định chính xác nhất cho bản thân.

Thiên chức và trách nhiệm làm mẹ khiến nhiều bà mẹ đơn thân băn khoăn trăn trở liệu mình có nên đi bước nữa hay hi sinh ở vậy nuôi con. Chuyện mẹ đơn thân đi bước nữa trong xã hội hiện đại không có gì quá xa lạ. Nhưng sau khi ly hôn, phụ nữ thường e dè hơn việc đi bước nữa vì sợ bản thân tổn thương và ảnh hưởng đến cả tâm lý của con cái.

Tận hưởng cuộc sống riêng ngoài việc làm mẹ

Nếu cuộc sống làm mẹ đơn thân toàn thời gian khiến bạn mệt mỏi và áp lực thì hãy thử sức với những mối quan hệ mới để bản thân được hưởng hạnh phúc và được nuông chiều. Những đứa trẻ cũng cần có không gian riêng để phát triển chứ không hẳn hàng ngày bị mẹ kè kè quản thúc bên cạnh.

Ngoài việc làm mẹ thật tốt, bạn cũng nên dành một chút ít thời gian để chăm sóc bản thân hay ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tìm hiểu những người mới. Chủ động sắp xếp thời gian cho nhiều việc hơn, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống có rất nhiều điều thú vị mà có thể bạn sẽ bỏ lỡ nếu sống mãi cuộc sống đơn thân.

Dành nhiều thời gian hơn chăm sóc bản thân là một cách để con có không gian riêng

Giúp con thấy thoải mái với mối quan hệ của mẹ

Nhiều mẹ đơn thân không biết có nên đi bước nữa không bởi họ sợ con mình không cảm thấy thoải mái với mối quan hệ mới của mẹ. Hãy chắc chắn rằng con bạn cảm thấy thoải mái và không vướng bận điều gì khi thấy mẹ có một mối quan hệ với người đàn ông khác không phải bố mình.

Để con có thể quen được với chuyện tình cảm của mẹ, hãy từ từ giới thiệu đối tượng mà bạn đang hẹn hò với tư cách là một người bạn, để con và anh ấy có thời gian làm quen cũng như tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau đó, bạn có thể gợi ý với con rằng mẹ đang hẹn hò nghiêm túc với người đó và có thể trong tương lai đó sẽ là cha của con. Đừng quên thăm dò ý kiến xem con bạn phản ứng ra sao và nếu chúng tỏ thái độ không đồng ý, hãy từ từ chỉ ra những đức tính tốt của anh ấy để con có thể cảm nhận được.

Hãy tập cho con quen dần với người mới của mẹ

Làm bà mẹ đơn thân hấp dẫn và có chừng mực

Sau chuyện với con cái, bạn cũng nên là người phụ nữ tỉnh táo trong mọi mối quan hệ. Đã từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên sáng suốt nhìn nhận tình cảm của đối phương, đừng để những cảm xúc nhất thời khiến bạn bị tổn thương và nghiêm trọng hơn là khiến con cái bị ảnh hưởng.

Làm mẹ đơn thân không có nghĩa là bạn phải vội vã trong một mối quan hệ mới bởi bạn vẫn có sức hút. Đừng vì mặc cảm đã qua một lần đò mà vượt quá giới hạn khi bạn chưa thực sự sẵn sàng.

Trung thực để tránh làm bản thân tổn thương

Trung thực là yếu tố đầu tiên bạn cần phải có khi hẹn hò với một người. Nói cho anh ấy biết hoàn cảnh hiện tại của bạn và đừng giấu anh ấy rằng bạn đã có con. Không có gì đáng xấu hổ với quá khứ của bạn. Nếu anh ấy thực sự yêu thương và muốn chăm sóc cho bạn, anh ấy có thể chấp nhận tất cả.

Luôn trung thực để bản thân không bị tổn thương trong tình yêu khi đi bước nữa

Biết dung hòa mối quan hệ với những đứa con

Sẽ khá phức tạp nếu như người đàn ông mà bạn đang hẹn hò cũng đang làm bố đơn thân. Hãy làm quen với việc là người dung hòa mọi mối quan hệ trong gia đình, giữa chồng với các con, giữa con của bạn với con của anh ấy, hoặc giữa các con với chính bạn. Tuy nhiên, khó khăn nhất là những đứa trẻ, hãy để chúng làm quen với nhau một thời gian để tạo sự thân thiết trước khi dọn về chung một nhà.

Chuyện lỡ dở trong hôn nhân không phải ai cũng mong muốn và đôi khi bạn không thể tránh khỏi nó. Làm mẹ đơn thân cần phải thông minh và mạnh mẽ gấp đôi những bà mẹ bình thường khác, do đó, khi đã quyết định đi bước nữa, hãy cố gắng vượt qua mọi chuyện dù có thể thời gian đầu, nó sẽ rất khó khăn.