Mẹ đơn thân nên nhắc nhở bản thân những điều này để việc nuôi con một mình chỉ là chuyện nhỏ

Mẹ đơn thân, con đường lắm gian nan, nước mắt, nụ cười, hạnh phúc hay khổ đau đều có đủ. Là phụ nữ ai cũng mong muốn có một gia đình đủ đầy, để con cái có ba và mẹ. Ai lại chọn cho mình con đường mẹ đơn thân lắm khổ đau? Tuy nhiên việc gì cũng có nguyên do, không ai có thể quyết định cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Khi đứng ở nhiều ngã rẽ, bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn mà bản thân cho là đúng nhất. Thế nên nếu đã chọn con đường này, bạn hãy vững vàng hơn và luôn nhắc nhở bản thân về những điều này.

Đối với một bà mẹ đơn thân, con là tất cả, tiền xếp thứ hai. Có tiền, bạn sẽ nuôi được con, cho ba mẹ một cuộc sống đủ đầy hơn. Thay vì cứ mãi chạy theo đàn ông để rồi bị phản bội, bạn hãy đầu tư cho mình một công việc. Khi có việc, có tiền, bạn sẽ đủ mạnh mẽ và tự lập, sống chẳng cần đàn ông cũng không sao. Hãy dùng thời gian và thanh xuân của mình để làm những thứ to tát hơn. Bởi thiếu tình yêu không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là thiếu tiền và con. Thiếu đàn ông, bạn vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình. Nhưng khi thiếu con, cuộc sống bạn xem như chẳng còn ý nghĩa. Còn khi thiếu tiền, bạn cũng chẳng làm được gì nên hồn.

Đừng nhắc nhớ quá khứ, hãy sống vì hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ là thứ giúp bạn trưởng thành hơn, chứ không phải khiến bạn chết dần chết mòn. Điều mà một người mẹ đơn thân nên làm là sống với hiện tại. Bởi quá khứ là thứ chẳng thể cứu vãn, còn tương lai thì không thể nắm bắt. Thay vì cứ mãi mơ mộng những điều xa xôi, bạn nên sống cho hiện tại, sống vì con cái. Bạn biết thứ mà một người mẹ đơn thân có là gì không? Đó là sức mạnh. Sức mạnh có thể biến nỗi đau thành hạnh phúc, biến nỗi buồn thành những điều vui vẻ hơn. Minh chứng là bạn dám chọn con đường chông gai nhất, từ những khổ đau, bạn có thể gượng dậy để sống tiếp. Đó là điều dũng cảm không phải ai cũng làm được.

Đừng bám lấy một người đàn ông

Và tuyệt đối không nên dựa dẫm thêm một người đàn ông nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì cô đơn mà dựa dẫm vào một bờ vai nào đó. Cũng đừng viện cớ thương con mà chọn đại cho chúng một người cha. Bởi suy nghĩ đó rất ích kỷ, chẳng qua là bạn nghĩ cho bản thân chứ không phải cho con. Trong quá khứ, bạn bị bội bạc chưa đủ cay đắng hay sao? Chung quy những nỗi buồn của phụ nữ không tự dưng xuất hiện mà đều do một người đàn ông.

Không xem con là gánh nặng

Mẹ đơn thân ơi! Hãy xem đứa bé đó là một món quà của tạo hóa dành cho bạn. Đừng xem chúng là gánh nặng chỉ muốn vứt đi. Bởi không ai có quyền được chọn sinh ra trên cõi đời này. Mỗi đứa trẻ khác sinh ra đều có đầy đủ ba mẹ nhưng con bạn lại không thể có được điều đó. Vì thế hãy thương chúng nhiều hơn, đừng xem đứa con đó là của nợ của mình. Cũng đừng đối xử với chúng quá tàn nhẫn chỉ vì muốn trả thù người đàn ông bội bạc.