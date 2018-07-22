Mẹ đơn thân nên nhắc nhở bản thân những điều này để việc nuôi con một mình chỉ là chuyện nhỏ

Phụ nữ yêu 22/07/2018 10:21

Việc một người mẹ đơn thân nên làm là mỗi ngày phải nhắc nhở bản thân về những điều này. Khi đó bạn sẽ biết rằng việc một mình nuôi con chẳng còn to tát.

Mẹ đơn thân, con đường lắm gian nan, nước mắt, nụ cười, hạnh phúc hay khổ đau đều có đủ. Là phụ nữ ai cũng mong muốn có một gia đình đủ đầy, để con cái có ba và mẹ. Ai lại chọn cho mình con đường mẹ đơn thân lắm khổ đau? Tuy nhiên việc gì cũng có nguyên do, không ai có thể quyết định cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Khi đứng ở nhiều ngã rẽ, bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn mà bản thân cho là đúng nhất. Thế nên nếu đã chọn con đường này, bạn hãy vững vàng hơn và luôn nhắc nhở bản thân về những điều này.

Con và tiền mới quan trọng

Mẹ đơn thân nên nhắc nhở bản thân những điều này để việc nuôi con một mình chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Mẹ đơn thân hãy yêu thương con nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đối với một bà mẹ đơn thân, con là tất cả, tiền xếp thứ hai. Có tiền, bạn sẽ nuôi được con, cho ba mẹ một cuộc sống đủ đầy hơn. Thay vì cứ mãi chạy theo đàn ông để rồi bị phản bội, bạn hãy đầu tư cho mình một công việc. Khi có việc, có tiền, bạn sẽ đủ mạnh mẽ và tự lập, sống chẳng cần đàn ông cũng không sao. Hãy dùng thời gian và thanh xuân của mình để làm những thứ to tát hơn. Bởi thiếu tình yêu không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là thiếu tiền và con. Thiếu đàn ông, bạn vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình. Nhưng khi thiếu con, cuộc sống bạn xem như chẳng còn ý nghĩa. Còn khi thiếu tiền, bạn cũng chẳng làm được gì nên hồn.

Đừng nghĩ về quá khứ

Mẹ đơn thân nên nhắc nhở bản thân những điều này để việc nuôi con một mình chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Đừng nhắc nhớ quá khứ, hãy sống vì hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ là thứ giúp bạn trưởng thành hơn, chứ không phải khiến bạn chết dần chết mòn. Điều mà một người mẹ đơn thân nên làm là sống với hiện tại. Bởi quá khứ là thứ chẳng thể cứu vãn, còn tương lai thì không thể nắm bắt. Thay vì cứ mãi mơ mộng những điều xa xôi, bạn nên sống cho hiện tại, sống vì con cái. Bạn biết thứ mà một người mẹ đơn thân có là gì không? Đó là sức mạnh. Sức mạnh có thể biến nỗi đau thành hạnh phúc, biến nỗi buồn thành những điều vui vẻ hơn. Minh chứng là bạn dám chọn con đường chông gai nhất, từ những khổ đau, bạn có thể gượng dậy để sống tiếp. Đó là điều dũng cảm không phải ai cũng làm được.

Đừng bám lấy một người đàn ông

Mẹ đơn thân nên nhắc nhở bản thân những điều này để việc nuôi con một mình chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Và tuyệt đối không nên dựa dẫm thêm một người đàn ông nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì cô đơn mà dựa dẫm vào một bờ vai nào đó. Cũng đừng viện cớ thương con mà chọn đại cho chúng một người cha. Bởi suy nghĩ đó rất ích kỷ, chẳng qua là bạn nghĩ cho bản thân chứ không phải cho con. Trong quá khứ, bạn bị bội bạc chưa đủ cay đắng hay sao? Chung quy những nỗi buồn của phụ nữ không tự dưng xuất hiện mà đều do một người đàn ông. 

Không xem con là gánh nặng

Mẹ đơn thân ơi! Hãy xem đứa bé đó là một món quà của tạo hóa dành cho bạn. Đừng xem chúng là gánh nặng chỉ muốn vứt đi. Bởi không ai có quyền được chọn sinh ra trên cõi đời này. Mỗi đứa trẻ khác sinh ra đều có đầy đủ ba mẹ nhưng con bạn lại không thể có được điều đó. Vì thế hãy thương chúng nhiều hơn, đừng xem đứa con đó là của nợ của mình. Cũng đừng đối xử với chúng quá tàn nhẫn chỉ vì muốn trả thù người đàn ông bội bạc. 

Mẹ đơn thân gửi con gái: Đừng để một người đàn ông làm con khóc đến ba lần

Mẹ đơn thân gửi con gái: Đừng để một người đàn ông làm con khóc đến ba lần

Cuộc đời của mẹ xem như thất bại rồi, mẹ chỉ mong cuộc sống sau này của con sẽ hạnh phúc và ít sóng gió hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ đơn thân những điều mẹ đơn thân nên nhắc nhở bản thân đàn bà nuôi con một mình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này