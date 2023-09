Mẹ đơn thân gửi con gái: Đừng để một người đàn ông làm con khóc đến ba lần

Dỗ con ngủ say rồi, mẹ mới có thời gian ngồi viết lại những dòng cảm xúc này. Ngày xưa, mẹ từng đã trải qua một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, người đó là ba con. Nhưng rồi ông ấy cũng bỏ mẹ đi vì những thứ khác đẹp đẽ hơn. Nhưng mẹ không cam tâm nên tìm cách níu kéo, nước mắt cũng rơi không ít, mỗi ngày đều phải mệt nhọc tìm cách kéo ông ấy về bên mẹ. Ông ấy chê mẹ phiền nên qua lại, hẹn hò với nhiều người phụ nữ khác để mẹ thấy khó mà lui.

Mẹ chỉ mong mai này con được sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đó, mẹ không nghe lời bất cứ ai, bạn bè, người thân khuyên bảo nhiều nhưng mẹ cũng bỏ ngoài tai. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông bà ngoại đã nói người đàn ông đó sẽ làm mẹ khổ, nhưng mẹ vẫn cặm cụi vun vén tình yêu của mình. Mẹ nghĩ cuộc đời của mình do mình chọn lựa, sướng khổ tự chịu, sau này có chuyện gì cũng sẽ không than vãn. Và rồi mẹ gặp quả báo với những lời nói “hay ho” của mình. Mẹ bị người đàn ông đó bỏ rơi nhưng vẫn không dám tâm sự hay than vãn cùng với ai, chỉ một mình chịu đựng. Giờ nghĩ lại, mẹ vẫn còn hối hận về khoảng thời gian ở bên người đó. Từ khi quen ông ấy, mẹ khóc không dưới mười lần, nhưng lần nào cũng là tự lau nước mắt và tự trấn an bản thân. Người đàn ông đó cứ vô tâm đến đau lòng như vậy.