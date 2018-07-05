Mẹ đơn thân gửi con gái: Đừng để một người đàn ông làm con khóc đến ba lần

Cuộc đời của mẹ xem như thất bại rồi, mẹ chỉ mong cuộc sống sau này của con sẽ hạnh phúc và ít sóng gió hơn.

Ngày mang thai con, mẹ chỉ mong con là một bé trai. Vì sợ là con gái, con sẽ có cuộc đời giống mẹ. Bởi phận đàn bà lúc nào cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn. Nếu là con trai, mẹ sợ con làm khổ người khác bởi tính phong lưu và trăng hoa, còn sinh con gái, mẹ sợ gấp trăm ngàn lần. Mẹ sợ con sẽ không kìm lòng được trước một người đàn ông mà khóc đến cạn dòng nước mắt. Nhưng không sao, mẹ sẽ cố gắng vì các con mà làm tất cả. Nếu sinh con trai, mẹ sẽ dạy cho con làm một người đàn ông chính trực và trách nhiệm. Còn nếu sinh con gái, mẹ sẽ yêu thương và bảo ban nhiều hơn, vì cuộc đời của phụ nữ nhiều sóng gió hơn đàn ông. Là phụ nữ vốn thiệt thòi nên đừng tự gieo rắc buồn phiền cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet Và rồi mẹ cũng đợi được đến ngày nghe tiếng khóc chào đời của con. Bế bé gái đỏ hỏn trên tay, mẹ vừa mừng, vừa lo lắng. Lo đến một ngày con sẽ vì một ai đó mà yếu mềm, xem rẻ bản thân để đánh đổi hạnh phúc cho người khác. Mẹ cũng đã từng khờ dại như vậy nên cảm giác sợ hãi lại ùa về khi nhìn thấy con. Con gái à! Nước mắt của con sau này hãy rơi đúng chỗ và đúng người, đừng khóc vì người tệ bạc. Người yêu con thật lòng sẽ không làm con khóc, người không yêu con sẽ mặc nhiên làm cay khóe mắt con mỗi ngày.

Dỗ con ngủ say rồi, mẹ mới có thời gian ngồi viết lại những dòng cảm xúc này. Ngày xưa, mẹ từng đã trải qua một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, người đó là ba con. Nhưng rồi ông ấy cũng bỏ mẹ đi vì những thứ khác đẹp đẽ hơn. Nhưng mẹ không cam tâm nên tìm cách níu kéo, nước mắt cũng rơi không ít, mỗi ngày đều phải mệt nhọc tìm cách kéo ông ấy về bên mẹ. Ông ấy chê mẹ phiền nên qua lại, hẹn hò với nhiều người phụ nữ khác để mẹ thấy khó mà lui. Mẹ chỉ mong mai này con được sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Thời gian đó, mẹ không nghe lời bất cứ ai, bạn bè, người thân khuyên bảo nhiều nhưng mẹ cũng bỏ ngoài tai. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông bà ngoại đã nói người đàn ông đó sẽ làm mẹ khổ, nhưng mẹ vẫn cặm cụi vun vén tình yêu của mình. Mẹ nghĩ cuộc đời của mình do mình chọn lựa, sướng khổ tự chịu, sau này có chuyện gì cũng sẽ không than vãn. Và rồi mẹ gặp quả báo với những lời nói “hay ho” của mình. Mẹ bị người đàn ông đó bỏ rơi nhưng vẫn không dám tâm sự hay than vãn cùng với ai, chỉ một mình chịu đựng. Giờ nghĩ lại, mẹ vẫn còn hối hận về khoảng thời gian ở bên người đó. Từ khi quen ông ấy, mẹ khóc không dưới mười lần, nhưng lần nào cũng là tự lau nước mắt và tự trấn an bản thân. Người đàn ông đó cứ vô tâm đến đau lòng như vậy.

Con gái à! Đừng để ai làm con khóc đến ba lần. Lần thứ nhất, có thể người đó vô ý, vô tình khiến con rơi nước mắt, điều này có thể bỏ qua. Đến lần thứ hai, con có thể nhắm mắt tha thứ. Nhưng đến lần thứ ba, đừng khóc nữa mà hãy tát vào mặt anh ta và thẳng thắn buông tay. Bởi nước mắt phụ nữ vốn quý giá, đừng mãi phung phí vì những người không xứng đáng. Vả lại anh ta không thật sự tôn trọng tình cảm của con nên mới làm con khóc hết lần này đến lần khác. Đừng để người đàn ông nào khiến con rơi nước mắt ba lần - Ảnh minh họa: Internet Mẹ đã từng khóc vì một người rất nhiều để rồi chợt nhận ra, khóc sưng mắt rồi, bản thân cũng mệt mỏi rồi, lòng người ta cũng nguội lạnh, chẳng chút mảy may quan tâm. Vì khi đó người đàn ông ấy không còn yêu mẹ nữa mà đang mặn nồng bên một người khác. Là phụ nữ hãy chọn người cho con cuộc sống đủ đầy, đừng chọn người khiến con phải lao tâm khổ tứ. Người có khả năng sẽ không bao giờ để con thiếu thốn. Nếu có tính chuyện lâu dài, con cũng sẽ nhẹ lòng về khoản thu chi trong gia đình. Và điều cuối cùng hãy chọn người làm con cười mỗi ngày, đừng chọn người khiến con phải khóc hằng đêm. Chọn người làm da dẻ con hồng hào, đôi mắt con sáng trong, đừng chọn người khiến con ngày càng thảm hại và xanh xao. Khi yêu đừng lao tâm khổ tứ quá nhiều, yêu được buông được mới là người phụ nữ bản lĩnh. Mẹ không mong con là người phụ nữ quá mạnh mẽ, chỉ mong trong tình yêu con đủ sáng suốt để biết đâu là điều cần thiết. Đừng như mẹ, quá mù quáng để rồi phải nhận lại những đắng cay ê chề.

Mẹ đơn thân: Trái tim đã vỡ, chỉ còn cái đầu sáng suốt và đôi mắt tinh tường Tâm sự này tôi muốn gửi đến những người đã, đang và sẽ làm mẹ đơn thân. Thật sự con đường này rất mệt mỏi, chỉ có người thật sự mạnh mẽ mới có thể vượt qua được.

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