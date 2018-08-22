Mãn kinh sớm ở phụ nữ tuổi 30 có ảnh hưởng gì không

Đa số phụ nữ chỉ phát hiện ra mình mãn kinh sớm khi đi khám phụ khoa hoặc hiếm muộn. Vậy mãn kinh sớm có ảnh hưởng gì và có thể làm cách nào để ngăn chặn hiện tượng mãn kinh sớm ở phụ nữ?

Mãn kinh ở phụ nữ là tình trạng không hề hiếm gặp trong độ đuổi từ 45-55 tuổi. Tuy nhiên phụ nữ ở độ tuổi 30 đã mãn kinh sớm là hiện tượng tuy không có quá nhiều nhưng vẫn xuất hiện nếu không chú ý chăm sóc.

Nguyên nhân mãn kinh sớm

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều phải trải qua giai đoạn mãn kinh, là thời điểm buồng trứng bắt đầu suy giảm chức năng tự nhiên khiến chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ không còn đều đặn nữa, tình trạng bốc hỏa xảy ra thường xuyên , âm đạo khô, mất khả năng sinh sản,...

Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng mãn kinh sớm ở phụ nữ mà nguyên nhân chính là sự sụt giảm estrogen tự nhiên trong cơ thể khiến không chỉ xảy ra mãn kinh sớm mà phụ nữ còn phải đối mặt với những nguy cơ lão hóa, mắc các bệnh tim mạch, loãng xương,...

Mãn kinh sớm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, loãng xương

Những dấu hiệu cảnh báo mãn kinh sớm ở phụ nữ

Khi thấy những dấu hiệu mãn kinh sớm đầu tiên, phụ nữ cần phải lập tức tới các cơ sở y tế khám chữa bệnh để điều trị. Triệu chứng đầu tiên rõ rệt nhất là chu kỳ kinh nguyệt đột nhiên diễn ra không đều như trước, tâm trạng dễ cáu gắt và sinh hoạt tình dục khó khăn, đau đớn, khô rát.

Ngoài ra, cũng liên quan đến kinh nguyệt, phụ nữ mãn kinh sớm thường sẽ gặp dấu hiệu hành kinh ra máu ít và loãng, rong kinh nhiều hơn, đau tức bụng dưới dữ dội. Mãn kinh sớm khiến phụ nữ mất hoàn toàn khả năng sinh sản và gia tăng cảm giác mất đi phần nữ tính trong cơ thể. Do đó, phụ nữ cần chú ý những dấu hiệu bất thường ban đầu của hiện tượng mãn kinh sớm để kịp thời xử lý.

Kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường của mãn kinh sớm giúp phụ nữ chủ động bảo vệ sức khỏe

Cách trị mãn kinh sớm

Phòng ngừa mãn kinh sớm ở phụ nữ trước tiên phải chú ý loại bỏ các yếu tố không lành mạnh như hút thuốc lá, uống rượu bia, để bản thân phải căng thẳng quá lâu. Một người phụ nữ hạnh phúc sẽ tươi trẻ lâu hơn một người phụ nữ luôn mệt mỏi trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Cách tự phòng ngừa mãn kinh sớm ở phụ nữ đó là bổ sung nhiều thực phẩm tốt cho hormone sinh dục nữ như ăn đậu nành, mầm đậu nành, lạc, vừng, đậu xanh, giá đỗ,... Các loại trái cây giàu vitamin kết hợp ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn sẽ giúp cơ thể phụ nữ được kích thích sản sinh tế bào mới, giúp trẻ đẹp và khỏe mạnh từ bên trong.

Cuộc sống lành mạnh sẽ giúp phụ nữ ngăn ngừa hiện tượng mãn kinh sớm

Mãn kinh sớm ở phụ nữ không phải là một hiện tượng đáng lo ngại nhưng cũng cần đề phòng để kiểm soát được cả những bệnh lý phụ khoa khác. Điều quan trọng là khi thấy biểu hiện bất thường, phụ nữ cần đi khám sức khỏe để có lộ trình điều trị đúng đắn, hiệu quả nhất, tránh nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý.