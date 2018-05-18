Chẳng còn lo mãn kinh sớm với những cách ngăn ngừa đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ

Những thay đổi do mãn kinh sớm khiến nhiều chị em gặp không ít phiền toái trong cuộc sống vợ chồng cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng làm mẹ. Vì vậy, để tránh những tác hại do mãn kinh sớm gây ra, các chị em nên "bỏ túi" ngay cách phòng ngừa đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả dưới đây.

Cuộc sống nhiều áp lực, tiếp xúc nhiều hóa chất... khiến không ít phụ nữ mới ngoài 30 đã mắc chứng mãn kinh sớm. Triệu chứng phổ biến là những cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, khô âm đạo, mất ngủ hay thay đổi tâm trạng bất thường.

Khi căng thẳng, cơ thể sản xuất kích thích tố gây trở ngại cho các hoạt động bình thường của cơ thể. Điều này sẽ gây ra mệt mỏi, lão hóa sớm cơ quan sinh dục...

Nếu thường xuyên căng thẳng vì công việc hay gia đình, bạn có nguy cơ bị mãn kinh sớm cao hơn những người khác gấp 3 lần.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng nội tiết và làm chậm quá trình mãn kinh. Không cần thực hiện các động tác quá khó hoặc tốn cả ngày trong phòng tập thể dục, các chị em chỉ cần đi bộ nhanh khoảng 30 phút mỗi ngày hoặc thực hiện các bài tập yoga tại nhà.

Tránh uống rượu

Nói không với rượu sẽ giúp chị em tránh được mãn kinh sớm - Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu trên thế giới, việc dùng nhiều rượu có thể sẽ kích thích các yếu tố gây mãn kinh sớm. Đó là vì những gốc oxy hóa tự do trong cơ thể cùng với các chất độc được tích tụ khi dùng rượu trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ kinh nguyệt và hoạt động của buồng trứng...

Chính vì thế, các chị em nên hạn chế việc dùng rượu thường xuyên để tránh nguy cơ bị mãn kinh sởm. Ngoài ra, phụ nữ cũng không nên uống nhiều hơn 2 tách cà phê/ngày để đảm bảo sức khỏe.

Không lạm dụng mỹ phẩm

Đối với phụ nữ hiện đại, trang điểm là điều không thể thiếu trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, việc trang điểm quá nhiều trong thời gian dài không chỉ khiến làn da nhanh lão hóa mà còn ảnh hưởng đến buồng trứng và gây ra mãn kinh sớm.

Hạn chế sử dụng mỹ phẩm sẽ giúp làn da tươi trẻ hơn và phòng ngừa mãn kinh sớm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc trang điểm, việc thường xuyên nhuộm, uốn, duỗi tóc cũng là một trong những nguyên nhân gây mãn kinh sớm ở nhiều chị em.

Mãn kinh sớm là điều không ai mong muốn, vì vậy ngay từ bây giờ, chị em phụ nữ hãy áp dụng ngay những cách ngăn ngừa đơn giản nói trên.