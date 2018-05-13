Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn gì để luôn khỏe mạnh, hạnh phúc?

Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn gì để trì hoãn thời kỳ tiền mãn kinh không hề đáng mong đợi? Cùng theo dõi bài viết này để xem chuyên gia khuyên bạn loại thực phẩm nào thì tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh .

Nếu bạn thường xuyên ăn các loại mì và cơm trắng thì nên xem xét lại ngay vì đây là những loại thực phẩm có thể thúc đẩy quá trình tiền mãn kinh diễn ra sớm hơn tự nhiên từ 1 đến 1.5 năm. Mãn kinh sớm được cho là có thể gây ra những bệnh như tim mạch, thoái hóa xương, trầm cảm, nặng hơn là ung thư vú, ung thư buồn trứng,...

Ăn nhiều cá hồi

Cá hồi là một trong những nguồn dinh dưỡng giàu axit béo omega-3 vô cùng tốt cho sự phát triển khỏe mạnh của cơ thể. Ngoài ra, cá hồi cũng là một loại cá chứa rất ít thủy ngân, do vậy, cá hồi là một loại thức ăn nên có trong bữa ăn của phụ nữ độ tuổi tiền mãn kinh.

Dùng cá cơm làm món chính

Trung bình 1 con cá cơm chứa khoảng 1.7 gam axit béo omega-3. Khoa học chứng minh rằng, phụ nữ bổ sung 90 gram dầu cá mỗi ngày có thể làm trì hoãn quá trình tiền mãn kinh khoảng 3 năm. Do đó, việc bổ sung dầu cá không chỉ tốt cho cơ thể người nói chung mà còn đặc biệt tốt đối với chị em phụ nữ.

Phụ nữ tiền mãn kinh cần bổ sung tất cả những thực phẩm gì giàu chất béo omega-3 để ngăn ngừa tiến trình lão hóa của cơ thể, canxi giúp xương chắc khỏe, cơ thể dẻo dai.

Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn nhiều các loại cá chứa omega-3 - Ảnh: Internet

Cá cơm là một loại cá khá phổ biến với giá thành rẻ, dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon và có hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, bạn không nên dùng các loại cá cơm đóng hộp, các loại cá cơm khô chế biến sẵn vì trong đó có thể chứa một lượng muối cao không tốt cho cơ thể.

Bổ sung các thực phẩm giàu kẽm và vitamin B6

Các loại rau củ như rau chân vịt, bí ngô, thịt lợn nạc, thịt gà, nấm,... chứa nhiều kẽm có khả năng làm chậm quá trình mãn kinh ở phụ nữ. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B6 như các loại đậu (đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành,...), các loại hạt (hạt lanh, hạt óc chó, hạt điều,...) và các loại thịt nạc.

Vitamin B6 và kẽm là các chất dinh dưỡng rất dễ hấp thu, giúp hỗ trợ các chức năng thận, duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh và kích thích quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể. Bổ sung cho cơ thể đa dạng các loại vitamin và khoáng chất sẽ giúp chúng ta duy trì sức khỏe và chống lại các hiện tượng lão hóa như quá trình mãn kinh.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp phụ nữ tiền mãn kinh khỏe mạnh và hạnh phúc - Ảnh: Internet

Tránh tinh bột xấu và chất kích thích

Các loại tinh bột khiến cơ thể tích mỡ như gạo trắng, mì ống,... không chỉ khiến cơ thể nhanh tích mỡ mà còn là nguyên nhân đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh sử dụng nhiều tinh bột, đường có thể khiến bản thân trở nên mệt mỏi, ủ rũ.

Phụ nữ tiền mãn kinh không nên uống những gì chứa chất kích thích như cà phê, rượu hay các loại nước ngọt có ga. Sử dụng nhiều các loại đồ uống này khiến phụ nữ dễ mắc các bệnh trầm cảm và làm cho thời kỳ tiền mãn kinh trở nên tồi tệ hơn bởi những dấu hiệu bất thường từ sức khỏe.