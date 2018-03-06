Tiết lộ bí quyết giúp 'chuyện ấy' thăng hoa cho phụ nữ tiền mãn kinh

Chuyện vợ chồng 06/03/2018 19:07

Trang trí lại phòng ngủ, tập thể dục đều đặn, chăm chút cho màn dạo đầu... là những bí quyết giúp "chuyện ấy" thăng hoa dành cho phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh.

Thời kỳ tiền mãn kinh ở phụ nữ thường bắt đầu từ sau 40 tuổi. Lúc này, cơ thể chị em có nhiều sự thay đổi và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống chăn gối của không ít các cặp vợ chồng.

Nhiều phụ nữ cho rằng đến độ tuổi tiền mãn kinh, ham muốn "chuyện ấy" không còn là điều hiển nhiên và không có cách nào để khắc phục. Tuy nhiên, đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm bởi các chuyên gia cho biết, các quý bà ở tuổi mãn kinh vẫn có thể thăng hoa trong "chuyện ấy" nhờ vào những bí quyết đơn giản này.

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Cơ thể phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thường có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến sinh hoạt sinh vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết giúp "chuyện ấy" thăng hoa cho phụ nữ tiền mãn kinh 

Trang trí lại phòng ngủ

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Trang trí lại phòng ngủ là một trong những bí quyết giúp các quý bà cải thiện chất lượng 'cuộc vui' - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngôi nhà, phòng ngủ là nơi ảnh hưởng lớn nhất đến sự ham muốn và chất lượng "chuyện ấy" của vợ chồng. Vì vậy, nếu muốn cải thiện tình trạng chán "yêu" ở phụ nữ tiền mãn kinh, các cặp đôi hãy thử thay đổi cách bày trí phòng ngủ để tạo sự mới mẻ.

Chăm chút cho màn dạo đầu

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, màn dạo đầu là một bước rất quan trọng giúp "cuộc yêu" diễn ra suôn sẻ và nồng nhiệt hơn. Tuy nhiên, phần lớn các cặp đôi thường bỏ qua bước này, đặc biệt là những đôi vợ chồng lâu năm.

Đối với phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh, ham muốn gần gũi giảm rõ rệt do đó để kích thích cũng như khiến họ hứng thú với "cuộc vui" cần phải có một màn dạo đầu ngọt ngào. Các quý ông có thể nói những lời "có cánh", nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hay thử các tư thế mới để khiến "nửa kia" cảm thấy hạnh phúc và tăng ham muốn.

Chế độ ăn uống hợp lý

Vào thời kỳ này phụ nữ thường hay bị mệt mỏi, vì vậy cần bổ sung các loại vitamin, khoáng chất từ thực phẩm như thịt, cá và rau củ để tinh thần được phấn chấn cũng như tràn đầy năng lượng làm việc, trong đó có sinh hoạt vợ chồng.

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Chế độ ăn uống hợp lý là cách giúp 'chuyện ấy' ở phụ nữ tiền mãn kinh được tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, để duy trì sự cân bằng estrogen cho cơ thể giúp cải thiện "chuyện ấy", các quý bà nên thường xuyên ăn đậu nành, dầu cá, dầu dừa... 

Đảm bảo chất lượng giấc ngủ

Mỗi tối phụ nữ nên đi ngủ đúng giờ và mặc đồ rộng thoải mái để được ngon giấc hơn. Ngoài ra, trước khi ngủ các quý bà nên thiền từ 10 đến 15 phút để giúp tinh thần thoải mái từ đó sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Theo các chuyên gia, khi ngủ ngon cơ thể sẽ nạp lại năng lượng và tăng ham muốn tình dục hiệu quả.

Tập thể dục đều đặn

Khi cơ thể và hệ thần kinh ở trong tình trạng mệt mỏi, ham muốn chắc chắn sẽ giảm. Để giải quyết vấn đề này, phụ nữ tiền mãn kinh cần giữ tinh thần thoải mái và tốt nhất nên tập các bài thể dục đơn giản, nhẹ nhàng như yoga, dưỡng sinh. Ngoài ra, cách đơn giản nhất là chạy bộ mỗi ngày, vừa giúp cải thiện sức khỏe vừa tăng ham muốn "chuyện ấy".

Với những bí quyết giúp "chuyện ấy" thăng hoa cho phụ nữ tiền mãn kinh ở trên, hy vọng các quý bà sẽ hâm nóng lại "lửa yêu" như thời đôi mươi.

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