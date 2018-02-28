Trong lúc cao trào, không ít nam giới, đặc biệt là những "tân binh" thường quá hăng hái dẫn đến gãy dương vật. Ngay khi bị gãy, "cậu nhỏ" sẽ chuyển sang màu tím, uốn cong và khiến các quý ông vô cùng đau đớn.

Lần đầu "yêu" với nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm nên không ít cặp đôi gặp phải những tai nạn nguy hiểm. Để không biến lần đầu làm " chuyện ấy " thành một cơn ác mộng, các cặp đôi nên biết về những tai nạn thường gặp trong lúc ân ái dưới đây.

Đây là một trong những tai nạn thường rất hay gặp ở các cặp đôi lần đầu làm "chuyện ấy". Nguyên nhân là do cả hai đã hoạt động quá thô bạo hoặc thử những tư thế nguy hiểm.

Nếu chẳng may rơi vào trường hợp này, các quý ông nên nhanh chóng đến bệnh viện để được phẫu thuật. Nếu không sớm điều trị, có thể để lại nhiều di chứng nguy hiểm.

Rách âm đạo là một trong những tai nạn thường gặp ở những cặp đôi lần đầu 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện của rách âm đạo là các chị em cảm thấy đau rát và chảy máu ở vùng kín. Trong trường hợp này, điều đầu tiên cần làm là dừng ngay việc ân ái và vệ sinh vùng kín bằng nước sạch. Tuy nhiên, bạn không nên dùng xà phòng hay các dung dịch vệ sinh để rửa vì có thể gây đau rát hơn thậm chí là nhiễm trùng.

Nếu máu chảy ít và cảm giác đau giảm đi sau vài tiếng, bạn chỉ cần kiêng quan hệ đến khi tình trạng khỏi hoàn toàn là được. Còn nếu máu vẫn không ngừng chảy và cơn đau ngày càng dữ dội, các chị em nên nhanh chóng đến bệnh viện để điều trị.

Bao cao su chui vào âm đạo

Nhiều chàng trai lần đầu sử dụng bao cao su chọn nhầm loại có kích thước quá khổ hay sau khi xuất tinh không kịp rút khỏi "cô bé" trước khi "cậu nhỏ" mềm khiến "áo mưa" bị kẹt.

Rơi vào trường hợp này, cả hai phải thật bình tĩnh và dừng ngay việc gần gũi lại. Nếu chưa tuột vào sâu trong âm đạo, các chàng hãy nhanh chóng giữ lấy miệng bao cao su và từ từ lôi ra ngoài.

Đối với trường hợp "áo mưa" tuột sâu vào trong, tuyệt đối không được tự ý dùng tay lấy bao ra mà nên đến cơ sở y tế gần nhất để giải quyết.

Muốn có những kỷ niệm tuyệt vời và an toàn trong lần đầu tiên, các cặp đôi nên biết về những tai nạn khi làm "chuyện ấy" ở trên nhé!