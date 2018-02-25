Hơn 99% phụ nữ Việt có những hiểu lầm tai hại này về đàn ông trong 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 25/02/2018 13:55

Chàng không hứng thú ân ái đồng nghĩa với ngoại tình, thời gian quan hệ càng lâu càng tốt... là những hiểu lầm về đàn ông trong "chuyện ấy" của nhiều chị em phụ nữ.

Chuyện phòng the là một trong những yếu tố quan trọng giúp mối quan hệ giữa vợ chồng ngày càng thêm mặn nồng và bền chặt hơn. Tuy nhiên, không ít chị em phụ nữ đang làm các "cuộc vui" trở nên lạnh nhạt bởi những suy nghĩ sai lầm tai hại này về chồng.

Hơn 99% phụ nữ Việt có những hiểu lầm tai hại này về đàn ông trong 'chuyện ấy' - Ảnh 1
Một số hiểu lầm tai hại mà chị em thường mắc phải khiến mối quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên tồi tệ - Ảnh minh họa: Internet

Những hiểu lầm về đàn ông trong "chuyện ấy" nhất định phải thay đổi

Chồng không hứng thú ân ái đồng nghĩa ngoại tình

Hầu hết chị em phụ nữ đều cho rằng nam giới thiếu nhiệt tình, hứng thú trong việc ân ái với mình là do họ có người khác. Đây là một sai lầm, bởi trên thực tế có rất nhiều lý do khiến đàn ông lạnh nhạt chuyện chăn gối ngoài việc ngoại tình.

Các chuyên gia tâm lý cho biết, nguyên nhân khiến các quý ông không hứng thú với vợ khi làm "chuyện ấy" là có thể do sự thiếu chủ động hay sáng tạo của đối phương. Tốt nhất, chị em nên tạo những điều mới mẻ trong chuyện chăn gối như thay đổi địa điểm, thử tư thế mới...

Thời gian "yêu" càng lâu càng tốt

Các nàng luôn cho rằng việc kéo dài thời gian càng lâu sẽ giúp "cuộc yêu" thêm phần nồng nhiệt, nóng bỏng. Thế nhưng, theo các nhà nghiên cứu trên thế giới, việc cố gắng kéo dài thời lượng không chỉ khiến phái nữ cảm thấy mệt mỏi mà còn có thể làm đối tác gặp các vấn đề về rối loạn cương dương.

Hơn 99% phụ nữ Việt có những hiểu lầm tai hại này về đàn ông trong 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Cố gắng kéo dài thời gian 'yêu' là một trong những sai lầm của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Lý do là để kéo dài thời gian gần gũi, các chàng phải cố gắng kiềm chế hay liên tục "xuất binh" khiến sức khỏe gặp không ít vấn đề về sau này.

Im lặng là không thích thú

Phần lớn nam giới đều khá im lặng trong khi đang "hành sự" bởi lúc này họ đang tập trung diễn đạt bằng ngôn ngữ cơ thể. Tuy nhiên, các chị em lại cho rằng việc chồng im lặng trong lúc này là thể hiện sự không thích thú.

Không nên tự mình suy diễn hay nghĩ ngợi lung tung, chị em chỉ cần hỏi thẳng chàng cảm giác sau khi ân ái là cách tốt nhất để có câu trả lời đấy.

Nội y xấu chàng cũng không còn hứng

Đàn ông thường yêu bằng mắt chính vì thế nhiều lời khuyên dành cho phái nữ là nên diện những bộ nội y gợi cảm khi gần gũi. Thật ra đây chỉ là một yếu tố nhỏ ảnh hưởng đến sự hưng phấn của chàng mà thôi.

Các chuyên gia khẳng định, điều làm nam giới thích thú và khơi dậy ham muốn nằm ở sự tự tin và thần thái của đối tác khi "yêu" chứ không phải là bộ trang phục.

Biết được những hiểu lầm về đàn ông trong "chuyện ấy", hy vọng đời sống chăn gối của chị em sẽ ngày càng thăng hoa hơn.

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