Tuyệt chiêu làm mới 'chuyện ấy' trong ngày Valentine, các cặp vợ chồng lâu năm chớ bỏ qua

Chuyện vợ chồng 10/02/2018 11:39

Buổi tối hẹn hò lãng mạn, tắm cùng nhau hay màn dạo đầu kéo dài... đều là những tuyệt chiêu làm mới "chuyện ấy" trong ngày Valentine mà các cặp vợ chồng nên biết.

Sau nhiều năm kết hôn, bạn cảm thấy chuyện sinh hoạt vợ chồng cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Điều này không chỉ khiến cả hai dần mất sự thăng hoa trong "chuyện ấy" mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng.

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Valentine là thời điểm thích hợp để các cặp vợ chồng hâm nóng tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện tình trạng đó, bạn còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay những tuyệt chiêu làm mới "chuyện ấy" trong ngày Valentine sắp đến nhỉ?

Tuyệt chiêu làm mới "chuyện ấy" trong ngày Valentine đừng nên bỏ qua

Màn dạo đầu kéo dài

Những cặp vợ chồng cưới đã lâu thường không chú trọng đến màn dạo đầu, thậm chí bỏ qua hoàn toàn. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, đa phần phụ nữ thường khó thăng hoa hơn nam giới khi ân ái. Do đó, nếu màn dạo đầu diễn ra chớp nhoáng sẽ không đủ đánh thức sự ham muốn và hưng phấn của phái nữ.

Chính vì thế, trong một dịp lãng mạn như Valentine, các quý ông hãy khiến người phụ nữ của mình bất ngờ cũng như hạnh phúc khi đầu tư nhiều thời gian hơn cho màn dạo đầu.

"Yêu" ngẫu hứng

Sau khi kết hôn, đặc biệt là từ khi có con, vợ chồng thường bận rộn cả ngày và ít quan tâm đối phương hơn.

Việc mệt mỏi vào ban ngày khiến không ít cặp vợ chồng coi "chuyện ấy" vào cuối ngày như một màn trả bài nhạt nhẽo.

Nếu rơi vào tình trạng này, nhân ngày Valentine bạn hãy thử mời gọi đối phương "nhập cuộc" một cách ngẫu hứng, bất ngờ.

Làm "chuyện ấy" không quan tâm buổi sáng hay tối, trong phòng ngủ hay phòng khách... sẽ khiến cả hai vô cùng thích thú và màn ân ái sẽ nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Hẹn hò lãng mạn vào buổi tối

Nếu vợ chồng chỉ ở nhà vào buổi tối cuối tuần và xem truyền hình,điều này có thể giết chết ham muốn tình dục của cả hai.

Tuyệt chiêu làm mới 'chuyện ấy' trong ngày Valentine, các cặp vợ chồng lâu năm chớ bỏ qua - Ảnh 2
Dành cho người ấy một buổi tối Valentine lãng mạn sẽ giúp cho "chuyện yêu" thêm nồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhanh chóng hâm nóng lại tình yêu bằng một bữa tối thật lãng mạn tại nhà hàng sang trọng hay cùng nhau coi phim vào dịp Valentine này.

Buổi hẹn hò ngọt ngào cùng nửa kia của mình bên ngoài sẽ khơi dậy cảm xúc và giúp bạn có một đêm ân ái nóng bỏng hơn ngày thường.

Tắm cùng nhau

Vào đêm Valentine, trước khi "lâm trận", các nàng có thể rủ chàng cùng tắm chung dưới vòi sen hay ngâm mình trong bồn nước ấm. Đây là tuyệt chiêu vô cùng hiệu quả trong việc làm mới chuyện giường chiếu và giúp cả hai có đêm gần gũi thật nồng nhiệt.

Hy vọng với những tuyệt chiêu làm mới "chuyện ấy" ngày Valentine, các cặp vợ chồng sẽ có một đêm thật hạnh phúc và đáng nhớ nhé!

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