Những điều phụ nữ mong muốn khi làm 'chuyện ấy' mà các chàng nên biết

Điều này làm nhiều quý ông đau đầu không biết các nàng mong muốn hay thích điều gì trong khi "lâm trận". Đừng lo, các chuyên gia tình dục sẽ tiết lộ những điều phụ nữ thích khi quan hệ mà các chàng nên ghi nhớ.

Phụ nữ cũng đam mê "chuyện yêu" mãnh liệt như nam giới. Tuy nhiên họ thường xấu hổ và ngại nên không dám nói ra những suy nghĩ cũng như mong muốn của mình.

Một căn phòng với chiếc giường sạch sẽ, hương thơm dịu nhẹ cùng với âm thanh du dương sẽ khiến nàng vô cùng hạnh phúc và giúp cho "cuộc yêu" thêm phần nóng bỏng.

Sự chậm rãi

Đàn ông thường thích "đánh nhanh rút gọn" trong khi đó phụ nữ lại rất ghét điều này. Bởi đối với phái nữ, ân ái không chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà còn là cách cảm nhận tình cảm yêu thương của "nửa kia" dành cho mình.

Phụ nữ thích có một 'cuộc yêu' diễn ra chậm rãi - Ảnh minh họa: Internet

Việc chàng chỉ hùng hục lao vào cuộc mà không để ý gì đến cảm xúc của đối phương sẽ khiến nàng cảm thấy tổn thương và không còn hứng thú trong "chuyện ấy" nữa.

Tốt nhất, các quý ông hãy nhẹ nhàng vuốt ve cũng như dành cho nàng những nụ hôn nồng nàn để cô ấy cảm thấy được sự yêu thương.

Để điện thoại ngoài phòng ngủ

Giữa lúc cuồng nhiệt, chắc chắn bạn và người ấy đều không muốn bị tiếng chuông điện thoại hay tin nhắn phá hỏng cảm xúc. Do đó, hãy tạm thời tắt điện thoại di động hoặc bỏ ra ngoài phòng ngủ.

Điều này còn giúp các chàng ghi điểm trong mắt chị em vì cảm thấy mình được đối phương đặt lên hàng đầu.

Muốn là người chủ động

Đàn ông thường nghĩ phụ nữ chỉ biết thụ động, thiếu sáng tạo trong khi ân ái. Do đó, họ luôn là người chủ động khi "yêu".

Tuy nhiên, trên thực tế phái đẹp cũng muốn làm chủ "cuộc yêu". Họ thích được chủ động khêu gợi, dẫn dắt đối tác nhập cuộc. Vì thế, cánh đàn ông nên tạo cơ hội cho chị em làm điều này. Chắc chắn chuyện phòng the sẽ thăng hoa hơn hẳn.

Lời nói ngọt ngào

Phụ nữ yêu bằng tai, vì thế chàng đừng ngại ngùng trao cho nàng những lời khen ngợi trong lúc ân ái. Điều này không chỉ khiến cô ấy hạnh phúc mà còn làm "cuộc yêu" thêm nồng nhiệt.

Tuy nhiên, phụ nữ rất nhạy cảm trong việc nhận ra lời nói thật giả nên quý ông phải biết lựa lời và thời điểm thích hợp để khen ngợi.