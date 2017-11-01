Thời điểm làm chuyện ấy khiến vợ chồng càng yêu càng quấn lấy nhau không rời

Chuyện vợ chồng 01/11/2017 09:12

Chuyện yêu là gia vị không thể thiếu cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng có những thời điểm bạn nên rủ chồng làm chuyện ấy sẽ cải thiện tâm trạng, sức khỏe mà còn yêu chồng hơn nhiều đấy.

Khi bạn cảm thấy không được khỏe

Sức khỏe là điều rất quan trọng đối với con người và chuyện yêu đều đặn là cách để cải thiện sức khỏe, gia tăng hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Đặc biệt là sức khỏe tim mạch được cải thiện tốt hơn, các cơ xương chậu được tăng cường. Vì thế nếu thấy không được khỏe đừng nghĩ rằng cần kiêng khem chuyện ấy để phục hồi sức khỏe mà hãy yêu đam mê với chồng, chắc chắn bạn sẽ thấy trong người dễ chịu hơn rất nhiều đấy.

Khi bạn cảm thấy đau đớn cơ thể

Yêu đã được các nhà nghiên cứu tình dục cho biết có tác dụng giải phóng hormone oxytocin có tác dụng giảm đau cực tốt. Do đó nếu bạn cảm thấy đau nhức cơ thể, đau khớp, viêm khớp, đau đầu thì hãy cùng chồng thực hiện một cuộc yêu đầy đam mê và cảm xúc để lấy lại sức khỏe và sự thoải mái nhất cho cơ thể. Chắc chắn hiệu quả giảm đau từ chuyện yêu sẽ khiến bạn kinh ngạc và bất ngờ đấy.

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Đặc biệt chuyện yêu giúp sức khỏe tim mạch được cải thiện tốt hơn, các cơ xương chậu được tăng cường - Ảnh: Internet

Khi bạn đang căng thẳng, stress

Áp lực công việc, những lo toan cuộc sống đôi khi chiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, stress. Lúc này để cải thiện tâm trạng và giúp vợ chồng yêu thương nhau hơn cả hai đừng quên dành cho nhau những cử chỉ yêu thương, vuốt ve, mơn trớn để có một cuộc yêu đầy thú vị và màu sắc. Chắc chắn mọi phiền muộn sẽ được giải tỏa nhờ chuyện yêu đấy.

Khi bạn khó ngủ

Chuyện ấy có tác dụng giúp tâm lý thoải mái, giảm đau đớn và cải thiện sức khỏe. Do đó nếu bạn thường xuyên phải đối mặt với chứng mất ngủ, khó ngủ thì đừng quên hãy “yêu” nhiều và đều đặn hơn. Bởi khi đạt được cực khoái cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều oxytocin có tác dụng thúc đẩy cảm giác buồn ngủ. Hơn nữa sau khi “yêu” bạn sẽ dễ dàng ngủ hơn, ngủ ngon và sâu giấc. Điều này rất cần thiết cho sức khỏe và cải thiện tâm trạng.

Thời điểm làm chuyện ấy khiến vợ chồng càng yêu càng quấn lấy nhau không rời - Ảnh 2
Hơn nữa sau khi “yêu” bạn sẽ dễ dàng ngủ hơn, ngủ ngon và sâu giấc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn vừa trải qua một sự nguy hiểm

Nếu bạn vừa trải qua một sự nguy hiểm chắc chắn bạn sẽ có cảm giác sợ hãi, tức giận hay thích thú. Khi đó hormone adrenaline sẽ sản sinh ra và cơ thể đang ở trong trạng thái kích thích. Vì thế lúc này ham muốn yêu trong bạn là rất lớn nên đừng ngần ngại hãy rủ ông xã gần gũi vào thời điểm này. Chắc chắn cả hai sẽ nhận được nhiều cung bậc cảm xúc hơn đấy.

Dù bạn là ai, độc thân hay đã có gia đình, chỉ cần là phụ nữ thì phải đọc bài viết này một lần trong đời!

Dù bạn là ai, độc thân hay đã có gia đình, chỉ cần là phụ nữ thì phải đọc bài viết này một lần trong đời!

Phụ nữ vẫn là chỉ nên dốc lòng vì người đàn ông coi trọng mình. Và cũng chỉ nên giữ lấy người đàn ông sợ mất mình.

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