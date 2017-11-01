2. Phụ nữ vẫn là chỉ nên dốc lòng vì người đàn ông coi trọng mình. Và cũng chỉ nên giữ lấy người đàn ông sợ mất mình

1. Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình cảm gia đình. Cũng không có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau của mẹ khi thấy bạn đau lòng. Vì vậy, đừng chỉ biết đau vì tình yêu nữa, quay lại nhìn về gia đình mình trước đã.

4. Là phụ nữ thì có chết cũng phải giữ lấy kiêu hãnh của mình. Có thể mất tình yêu nhưng tuyệt đối không thể mất tự trọng của bản thân.

3. Đừng yêu người đàn ông hoàn hảo, hãy yêu người đó một cách hoàn hảo nhất có thể.

5. Đừng tin vào hứa hẹn của đàn ông, nghe rồi thì cũng quên đi, đừng tạc lòng ghi tâm. Điều đáng tin nhất ở đàn ông chính là hành động họ.

6. Hôn nhân hay tình yêu đều không là mãi mãi nhưng vẫn có thể bền vững nếu ta biết giữ gìn.

7. Với phụ nữ, đàn ông không là tất cả. Phụ nữ còn có đam mê và sự nghiệp. Vì vậy, thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới là chuyện đáng lo.

8. Phụ nữ độc thân không là “ế phẩm”. Phụ nữ vì độc thân mà lấy nhầm người mới là bất hạnh.

9. Đàn bà có chồng không có nghĩa là phải cam chịu bất hạnh. Đàn bà kết hôn là để hạnh phúc hơn. Nếu không thể hạnh phúc thì đừng ngần ngại ly hôn.

10. Với đàn bà, con là tài sản quý giá. Nhưng đừng chỉ sống vì con, phải hạnh phúc cho con.

11. Phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi biết đúng giá trị của bản thân. Vì vậy, dại dột nhất chính là vì một người đàn ông tệ mà phải hạ thấp chính mình. Đàn bà, vẫn là phải thương mình trước.

12. Đàn bà có chồng ngoại tình thì càng phải mạnh mẽ. Nếu không thể mạnh mẽ, thì buộc phải học cách mạnh mẽ. Mạnh mẽ cho mình, mạnh mẽ cho cả con.

13. Nỗi đau của phụ nữ, người có chân tình chẳng cần nghe cũng hiểu, kẻ vô tình có nghe cũng không thấu.

14. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải học buông trước khi muốn nắm. Phụ nữ dại chính là khi muốn ngoại tình.

15. Phụ nữ có bước qua ngàn vạn cửa ải ở đời cũng phải hiểu nhan sắc là thứ không được buông bỏ. Sắc đẹp không là tất cả. Nhưng phụ nữ đẹp luôn có quà. Quà của sự trân trọng, sự cả nể và cả sự yêu thương.

16. Đời đàn bà không dài, thanh xuân quả thật rất ngắn. Muốn yêu cứ yêu, muốn gì cứ làm, muốn thế nào cứ vậy. Mỗi ngày đều hãy trân trọng mình hơn, rồi sẽ có người vì giá trị mình tạo dựng mà trân trọng mình hết lòng

17. Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng. Đàn bà hơn nhau ở chính mình. Đàn bà có biết cố gắng, biết nỗ lực thì mới mong hạnh phúc. Đàn bà dựa dẫm cả đời đừng cầu bình yên.

18. Phụ nữ đẹp vốn không cần đánh ghen. Đẹp ở đây chính là đẹp nết, đẹp phẩm hạnh, đẹp chỉn chu hình thể. Phụ nữ vốn không cần giành giật người đàn ông của mình. Nếu họ là của bạn, không cần giành. Nếu họ không còn là của bạn, giành cũng mất công.

19. Với phụ nữ, con, tiền và nhan sắc mới là tài sản một đời. Nếu hạnh phúc thì chồng sẽ là món tài sản thứ 4. Còn không thì vẫn phải nắm thật chặt ba món quý giá kia.

20. Đàn bà sống ở đời có thế nào thì cũng phải thương lấy mình trước. Lọc lừa, dối gian, bất hạnh không phải đã quá mỏi mệt rồi sao. Không thương lấy mình thì còn đợi ai nữa?