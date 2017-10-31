Mệt mỏi đến mức không chịu nổi chồng được nữa thì vợ phải làm ngay điều này

Yêu - Hôn nhân 31/10/2017 06:24

Sẽ có lúc, bạn muốn bỏ ngay cái vai trò làm vợ, làm mẹ chỉ vì không thể chịu đựng nổi chồng mình nữa. Khi ấy, hãy làm ngay những điều sau

Hãy để chồng biết bạn đang cảm thấy thế nào

Đừng nên nói những lời khó nghe như: “Em mệt mỏi vì anh lắm rồi” hay “Em không chịu nổi anh nữa”. Có thế nào thì những lời dễ nghe vẫn dễ chịu và đem lại hiệu quả nhiều hơn. Huống hồ, vợ chồng đang không mấy vui vẻ, lời khó nghe chỉ làm chuyện làm rắc rối. Hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể để bày tỏ những muộn phiền, mệt mỏi của bạn với chồng. Đừng lấy trò chuyện làm vũ khí trách móc hay “xả” hết những điều không vui về chồng. Phải hiểu trò chuyện trong hôn nhân là để thấu hiểu và cùng nhau hòa hợp. Thế thì phải tìm cách thể hiện khéo léo và dễ nghe nhất. Để từ đó chồng có thể biết mình cần phải làm gì để vợ cảm thấy thoải mái hơn. Trong hôn nhân, căng thẳng mệt mỏi là điều phải xảy ra. Nhưng quan trọng vẫn là làm thế nào để cả hai cùng vững vàng để gánh vác, sẻ chia và hiểu nhau nhiều hơn. Vì vợ chồng là chuyện cả đời, chứ nào có phải là ngày một ngày hai.

Mệt mỏi đến mức không chịu nổi chồng được nữa thì vợ phải làm ngay điều này - Ảnh 1
Vợ chồng là chuyện cả đời, chứ nào có phải là ngày một ngày hai - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ đến mở đầu của cả hai

Sẽ có lúc bạn tuyệt vọng và kiệt sức đến mức muốn buông tay. Nhưng bất cứ khi nào muốn kết thúc, hãy nhớ lý do vì sao bạn bắt đầu. Lúc đó có phải bạn đã hạnh phúc thế nào không? Thế thì hạnh phúc đó giờ sao lại là tuyệt vọng? Khi ấy có phải đã nghĩ vì muốn cạnh nhau mà kết hôn? Vậy thì sao giờ lại muốn buông tay. Những kỷ niệm cả hai đã có, những sóng gió cả hai đã cùng trải qua cũng không ít. Cả hai từ hai kẻ xa lạ, tìm thấy nhau, yêu nhau rồi thành vợ chồng, cũng không phải là chuyện vài ngày. Người đàn ông đó từng yêu bạn thế nào bạn cũng đã từng thấy. Từ đây mà bạn có thể cho mình những hồi ức đẹp, còn giúp bạn tìm ra điều gì làm vợ chồng bạn xa nhau như hôm nay. Hôn nhân, không phải là cứ sai là đạp đổ. Hôn nhân là hàn gắn, là hòa hợp, là bù đắp.

Mệt mỏi đến mức không chịu nổi chồng được nữa thì vợ phải làm ngay điều này - Ảnh 2
Hôn nhân, không phải là cứ sai là đạp đổ. Hôn nhân là hàn gắn, là hòa hợp, là bù đắp - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ lại chồng bạn tuyệt vời thế nào

Khi cuộc sống vợ chồng căng thẳng, bạn sẽ có nhiều suy nghĩ tiêu cực về chồng. Chính những suy nghĩ này sẽ lấn át hết những điều tốt đẹp ở chồng. Dừng lại một chút, hãy thử nghĩ về những phẩm chất tốt đẹp của chồng, anh ấy đã tuyệt vời thế nào. Dù rằng những suy nghĩ này không khiến những muộn phiền của bạn mất đi. Nhưng đây sẽ là cách khiến bạn thoải mái đôi chút. Vì càng khó chịu với chồng thì mỏi mệt cũng chỉ bạn gánh. Thế thì cứ thay đổi suy nghĩ để cải thiện tình hình trước đã rồi sẽ tìm cách giải quyết triệt để hơn.

Phụ nữ nên hiểu, hôn nhân là một câu chuyện dài, buồn vui đều không thiếu. Đừng vì những ngày muộn phiền mà quên những ngày vui vẻ. Đã nắm tay nhau khi bắt đầu thì hãy hiểu phải nắm tay đến trọn đời dù một mai có phải gặp chuyện gì. Gặp nhau đã khó, giữ được nhau càng khó hơn. Kết thúc thì dễ chứ vì nhau mà tiếp tục mới khó. Có thế nào, cũng hãy bình tâm đôi chút, cùng nhau giải quyết vấn đề. Duyên nợ vợ chồng ở đời không vì điều gì mà dễ dàng kết thúc, chỉ vì người trong cuộc buông tay mà đâm dở dang…

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Từ khóa:   vợ chồng hôn nhân mâu thuẫn

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