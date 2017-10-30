Đàn ông bận trăm công nghìn việc thì đàn bà cũng chẳng rảnh tay thoải mái. Huống hồ đàn bà cũng đi làm, lại còn gồng gánh việc con cái họ hàng. Đàn ông nặng gánh tiền tài sự nghiệp, đàn bà cũng không nhẹ lo toan chuyện nhà, chuyện việc. Lại nghĩ, hơn thua nhau làm gì khi cái kết cuối cùng cũng không phải là thắng thua. Hôm nay anh giúp em, ngày mai em lại phụ anh một tay. Người này mỏi mệt thì người kia gánh gồng, người này tuyệt vọng thì người kia phải đỡ đần. Hôn nhân chính là vậy, là cùng nhau sẻ chia hết thảy buồn vui mệt mỏi ở đời. Đàn ông sai lầm chính là quá rạch ròi trong hôn nhân, mà hôn nhân thì lại chỉ cần yêu thương và cảm thông…

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng không phải cứ việc bên ngoài là của đàn ông, về nhà là hết thảy giao cho vợ. Không phải cứ trở về nhà là chỉ lo nghỉ ngơi, cứ để vợ một mình làm hết. Lại càng không phải chồng thấy vợ làm được gì thì cũng nghĩ mình không cần giúp nữa. Hôn nhân là sợi dây căng cố định hai đầu. Một đầu bất chấp giữ chặt quá thì đầu kia cũng không theo nổi. Hay một đầu buông thả quá thì đầu còn lại cũng không đủ sức kéo hết cho vừa. Hôn nhân là vun đắp, là cùng nhau cố gắng. Hôn nhân là có cho có nhận, không phải cứ rạch ròi nhưng là vừa phải cho cả hai.

Không ít đàn ông nghĩ rằng chỉ cần đem càng nhiều tiền về cho vợ thì càng tốt. Họ nghĩ vợ có tiền sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Đúng là khi có tiền, vợ sẽ thấy thoải mái hơn. Có tiền con sẽ có thứ tốt nhất. Có tiền vợ chồng cũng không phải căng thẳng với nhau. Rõ ràng rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng đàn ông quên rằng tiền không mua được sự bình yên cho vợ, tiền không mua được thiếu hụt yêu thương nơi vợ. Tiền không phải vạn năng. Và tiền không mua nổi hạnh phúc gia đình khi mất đi.

Đàn ông kiếm tiền là để cho vợ con cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng nếu chỉ chạy theo đồng tiền, vợ con không còn thì còn ý nghĩa gì nữa? Đàn ông đừng đến lúc lại chua chát nhận ra mình nghèo tới mức chỉ có tiền. Đàn ông có hơn nhau không phải có mấy con số 0 trong tài khoản mà là liệu có vợ hiền, con ngoan sẵn sàng đợi anh về sau mỗi chiều muộn hay không…

Đừng vô tâm với vợ nữa!

Đàn ông hiển hách ở đời, chức cao vọng trọng thế nào mà đến cả việc hôm nay vợ buồn vui thế nào, vợ cô đơn ra sao cũng không biết thì đâu có giỏi giang gì. Đàn ông thất bại nhất chính là có tâm với cả thiên hạ, chỉ vô tâm với mỗi vợ mình. Thế gian ngoài kia đảo điên không ít, vật đổi sao dời mấy bận. Không thứ gì đứng yên vững vàng bên anh, ngoại trừ người vợ đầu áp tay gối. Là đàn ông, là chồng thì không thương nổi vợ thì còn đòi quản chuyện gì của thế gian?

Huống hồ phụ nữ mỏng manh lắm. Sự vô tâm của đàn ông là thứ thuốc độc tai hại nhất với lòng dạ đàn bà. Có kiên cường làm vợ, mạnh mẽ làm mẹ thế nào cũng nào không biết buồn, biết cô đơn đâu. Phụ nữ cũng không mong gì phù phiếm ở đời, chỉ cầu một tấm chồng đủ yêu đủ thương. Các anh lại không hiểu, đàn bà nào có phức tạp đòi hỏi khó khăn. Chỉ cần chồng cho họ đủ đầy yêu thương, họ đều có thể vì các anh gánh vác mọi điều. Đàn ông đừng để đến khi cứ đuổi xô mãi miết những lặt vặt ở đời mà quay lại vợ đã không còn, hối cũng chẳng còn kịp.

Ly hôn thì không khó nhưng tái hôn lại chẳng dễ dàng

Mọi cái kết đều mang lại những đổ vỡ dài lâu nhất định. Sau ly hôn là vết hằn trong ký ức, là những tổn thương cho những đứa trẻ sau này. Tiếp tục tự mình hạnh phúc đã không dễ dàng, huống hồ là tìm một người hạnh phúc cùng mình. Tái hôn là việc khó khăn với cả phụ nữ và đàn ông sau ly hôn. Có chắc bạn đủ tự tin lại để có gia đình lần nữa. Có chắc bạn có thể khiến người phụ nữ sau có thể hạnh phúc hơn?

Đây là những bài học mà đàn ông phải trải qua, là cái giá của sự trưởng thành nếu không biết giữ vợ con. Đàn ông, đa phần đều không nhận ra những điều này trước khi ly hôn. Đến khi mọi chuyện đã đổ vỡ thì lại muộn màng hối hận. Vì vậy, trước khi mọi chuyện quá trễ, đàn ông ơi, hãy tỉnh ngộ đi, vợ con là thứ quý giá nhất đời mà các anh phải bảo vệ đến cùng, nhé!