Chồng ngoại tình, không có nghĩa là mình tệ. Chồng có nhân tình, cũng không có nghĩa là mình không còn là vợ. Và chồng yêu người khác, càng không có nghĩa là mình thua. Đàn bà có chồng ngoại tình, càng đau lòng càng phải biết mình đang ở đâu, mình có gì. Đàn bà hơn nhau không phải chỉ ở nhan sắc, hay chút tình yêu của đàn ông. Hơn hết, phải biết mình biết ta. Mình là vợ, là danh chính ngôn thuận, có vị trí rõ ràng trong cuộc đời đàn ông. Đàn ông có lắm nhân tình thế nào, vẫn chỉ có một vợ. Ai cũng có thể làm nhân tình, nhưng không phải ai cũng được một tiếng “vợ” của đàn ông. Bạn là vợ, chính là ở vị trí hơn nhân tình, đây rõ ràng là thứ vũ khí chỉ bạn có. Vì vậy, đừng dại so mình với ai, cũng đừng tỏ ra yếu ớt trước ai. Thứ kiêu hãnh của đàn bà có chồng ngoại tình chính là biết rõ mình không bao giờ phải so sánh bản thân với nhân tình của chồng.

Với đàn bà có chồng ngoại tình, con cái không chỉ là thứ tài sản phải nắm cho chắc, mà còn là vũ khí độc quyền. Đàn ông có thể bỏ vợ nhưng chắc chắn không bỏ con. Đàn ông có thể yêu nhân tình nhưng vẫn muốn có vợ để con đủ đầy. Nói con là vũ khí của đàn bà không phải là lợi dụng con để bắt chồng quay về. Mà chính là cho dù chồng có phản bội bạn thế nào, bạn cũng phải là một người mẹ tốt. Chăm sóc con đủ đầy, yêu thương con cả phần mà chồng bỏ bê. Cũng đừng cho con biết cha đã làm gì có lỗi với mẹ. Hãy luôn cố gắng giữ hình ảnh người cha đẹp đẽ nhất trong lòng con. Không hẳn là vì chồng mà còn là vì con, con cần có một tuổi thơ đẹp. Và đàn ông ngoại tình thì vẫn có lòng tự trọng và kiêu hãnh của đấng mày râu. Sự tôn trọng của con cái cũng là tự trọng của họ. Đàn ông sau cơn tội tình, trở về nhà vẫn thấy con ào đến ngoan ngoãn đầy yêu thương, vợ vẫn là người vợ, người mẹ thì có thể nào vẫn nể trọng vợ hơn.

Nhan sắc

Đàn bà có chồng ngoại tình thì càng phải đẹp. Sắc đẹp của người phụ nữ bị phản bội luôn đầy mê hoặc và bản lĩnh. Cũng không cần phải làm gì quá khó khăn, cứ là chính minh, càng ngày càng đẹp, đẹp nhất có thể là được. Bạn đẹp không phải chỉ để tự tin hơn, mà còn để ngẩng cao đầu với những tổn thương bạn phải nhận. Đàn bà biết yêu thương mình luôn có vị thế và sức hút nhất định. Chồng say mê với nhân tình rồi lại về thấy vợ vẫn xinh đẹp, vẫn sống tốt, chẳng lẽ lại thấy vui cho được? Với đàn ông ngoại tình, cứ bất cần trước đi. Với thứ họ khó nắm bắt và không có được, họ vốn không ngồi không mà ngắm.

Thật ra, khi chồng đã ngoại tình rồi, bạn vốn không cần phải có thứ gì để lôi kéo họ trở về. Vì đơn giản, đàn ông đã đổi lòng, bạn vốn níu không nổi. Cũng như người đã muốn đi, giữ hoài cũng vô ích. Những thứ gọi là “vũ khí” ở trên vốn là để bảo vệ mẹ con bạn và lòng kiêu hãnh của bạn khỏi bội bạc và tổn thương mà chồng gây ra. Đàn bà có chồng ngoại tình thì mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất. Bạn mạnh mẽ cho cả mình và con. Bạn mạnh mẽ để chồng thấy bạn luôn có thể sống tốt ngay cả khi chồng muốn đi. Sau đó thì nếu không thể cứu vãn, cứ buông tay dứt khoát. Đàn bà luôn có thể bị chồng phản bội, nhưng nhất định phải giữ chặt con và kiêu hãnh của mình. Có như thế thì mới sống ngẩng cao đầu và thanh thản được, đàn bà nhé!