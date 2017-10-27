Có giận ‘long trời lở đất’ thế nào, chỉ cần vợ thỏ thẻ vài câu thế này thì chồng tự khắc làm hòa ngay và luôn!

Phụ nữ yêu 27/10/2017 06:30

Chồng có giận thế nào mà nghe những câu thế này cũng sẽ tự khắc làm hòa ngay và luôn!

“Em xin lỗi chồng”

Nếu bạn sai, đừng ngần ngại nói xin lỗi. Trong hôn nhân, một lời xin lỗi không khó nói nhưng lại luôn có hiệu quả không ngờ. Hãy cứ thẳng thắn nói với chồng để anh ấy biết bạn đã nhận ra lỗi của mình. Cũng không có ông chồng nào lại thích giận dai với vợ đâu. Họ có giận cũng chỉ vì bạn không biết lỗi của mình. Một lời xin lỗi sẽ giúp cả hai bớt căng thẳng hơn, lại dễ dàng trải lòng hơn với nhau. Hãy nhớ, đã là vợ chồng thì hãy dẹp bớt cái tôi khi cần thiết. Đôi khi, đúng sai cũng không quá quan trọng, nhưng vì nhau mà nhận sai biết đúng mới là cần thiết.

Có giận ‘long trời lở đất’ thế nào, chỉ cần vợ thỏ thẻ vài câu thế này thì chồng tự khắc làm hòa ngay và luôn! - Ảnh 1
Nếu bạn sai, đừng ngần ngại nói xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

“Em thật không muốn thế này”

Nếu cuộc cãi vã đang trên đỉnh điểm , dù bạn có đúng hay sai cũng hãy thử nhẹ nhàng nói với chồng: “Em thật không muốn thế này”. Đảm bảo chỉ cần nghe như vậy, chồng cũng sẽ bình tĩnh hơn. Chồng sẽ hiểu rằng bạn không muốn cả hai không vui như thế. Vì đôi khi, trong những lần mâu thuẫn, vì giận dữ, nói năng lớn tiếng mà vợ chồng dễ cảm thấy đối phương đang “kiếm chuyện” với mình. Nếu nghe câu này, chồng cũng sẽ tự nói với mình, anh ấy cũng không muốn vợ chồng thế này. Từ đó mà vợ chồng có thể bình tĩnh hơn, cùng nhau ngồi xuống mà giải quyết vấn đề.

“Chồng ơi, em nấu cơm cho chồng ăn nhé?”

Rõ ràng câu hỏi này, trong lúc cãi nhau lớn tiếng, vốn không cần câu trả lời. Nhưng chỉ cần nghe thế này thì mọi ông chồng dù có giận thế nào cũng sẽ nguôi ngoai bớt. Vì với đàn ông, mâm cơm vợ nấu luôn có sức “quyến rũ” rất lớn. Cơm áo gạo tiền, bận rộn tất bật, mỏi mệt lắm rồi. Nhưng chỉ cần biết vợ dành cả lòng dạ mà nấu ăn cho mình thôi cũng đã thấy nhẹ nhàng. Đôi khi chỉ cần ngồi xuống ăn cơm vợ nấu cũng khiến đàn ông thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đàn ông có khó chịu, bực bội thế nào cũng không khước từ bữa cơm vợ nấu.

“Chồng là người cha số 1”

Đàn ông nào cũng thích nghe sự khen ngợi, nhất là từ người vợ của mình. Lời khen này, với đàn ông không chỉ là được công nhận mà còn khiến anh ấy thấy rõ sự trân trọng của vợ dành cho mình. Nhiều khi, chỉ một hai lời khen của vợ mà chồng sẵn sàng bỏ qua hết bực dọc. Đàn ông, nhiều khi cũng không khó chiều như chị em nghĩ đâu !

"Em yêu chồng"

Không phải chỉ phụ nữ thích nghe lời ngọt ngào, đàn ông cũng thế. Vợ chồng có ở với nhau bao lâu thì cũng đừng quên nói yêu thương nhau mỗi ngày. Lời nói luôn có sức mạnh nhất định trong bất cứ mối quan hệ nào. Hãy để chồng luôn biết bạn yêu anh ấy, dù có trải qua bất cứ chuyện gì. Bất cứ đàn ông nào, dù có đang tức giận thế nào cũng phải mềm lòng trước câu nói này của vợ. Đôi khi, trong hôn nhân, bạn đừng quên thể hiện tình cảm của mình. Vợ chồng luôn có quá nhiều những nặng nề cơm áo gạo tiền, hãy khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn bằng chính tình cảm của cả hai.

Có giận ‘long trời lở đất’ thế nào, chỉ cần vợ thỏ thẻ vài câu thế này thì chồng tự khắc làm hòa ngay và luôn! - Ảnh 2
Bất cứ đàn ông nào, dù có đang tức giận thế nào cũng phải mềm lòng trước câu nói này của vợ - Ảnh minh họa: Internet

"Lấy anh là lựa chọn tuyệt nhất đời em"

Đàn ông tần tảo khổ cực cũng vì vợ con. Và câu nói trên của vợ chính là khi chồng biết công sức của mình được công nhận. Chồng vừa thấy an lòng, lại càng thấy hãnh diện, thế thì sao mà giận tiếp cho được?

"Cảm ơn vì chồng đã luôn bên em"

Đây là sự khẳng định tầm quan trọng của chồng trong lòng bạn. Hãy để chồng biết anh ấy luôn là người không thể thiếu trong đời bạn. Nghe thế này thì chồng sẽ hiểu bạn luôn trân trọng anh ấy, thế thì anh ấy có giận sao cũng cho qua.

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Từ khóa:   vợ chồng giận nhau hôn nhân quan hệ vợ chồng

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