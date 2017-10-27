Với đàn ông ngoại tình, vợ là để đó, còn nhân tình mới là để yêu...

Yêu - Hôn nhân 27/10/2017 06:49

Đàn ông luôn nói yêu nhân tình hơn vợ, lên giường quấn quýt với nhân tình hơn cả khi bên vợ. Nhưng rồi họ lại về nhà, lại ôm hôn vợ, lại âu yếm nhìn vợ như bao gã chung tình ngoài kia. Vậy trong lòng đàn ông, vợ hay nhân tình mới là để yêu?

Đàn ông ngoại tình vì tình yêu?

Tình yêu của đàn ông không phải là không sâu đậm, không thật lòng. Cũng không thể nói rằng mọi ông chồng ngoài kia đều dễ đổi thay. Nhưng so với phụ nữ, đàn ông thực tế và lý trí hơn. Phụ nữ thường gò mình vào hôn nhân, thay đổi mình vì chồng con. Còn đàn ông, lắm lúc lại không mang suy nghĩ phụ thuộc hay hy sinh quá nhiều như thế.

Khi hôn nhân bấp bênh và có sóng gió, không ít người chồng lại thay đổi mình để tìm đối tượng thích hợp hơn. Chỉ là, đàn ông không xem những điều thích hợp hơn đó là mãi mãi. Với đàn ông có gia đình, họ không ngoại tình chỉ vì tình yêu. Họ quá trưởng thành và từng trải để bắt đầu một mối quan hệ từ tình yêu đơn thuần và nguyên sơ. Họ ngoại tình vì mới mẻ, vì dục vọng là chủ yếu. Còn sau đó, họ có yêu nhân tình không, lại là một chuyện khác.

Với đàn ông ngoại tình, vợ là để đó, còn nhân tình mới là để yêu... - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình vì mới mẻ, vì dục vọng là chủ yếu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình là hết yêu vợ?

Đa số đàn ông ngoại tình đều nói rằng họ còn yêu vợ. Thật ra, nói là còn yêu, cũng không hẳn. Vì tình cảm của đàn ông ngoại tình dành cho vợ phần nhiều là thương. Thứ tình yêu thuở ban đầu dành cho vợ là tròn trịa một tiếng yêu của tuổi trẻ, nồng nàn và mãnh liệt. Nhưng theo tháng năm, đàn ông thường thương vợ vì nghĩa tình, vì trách nhiệm. Đó cũng là lý do họ muốn tìm lại tình cảm thời tuổi trẻ ở nhân tình. Nhân tình không hỏi họ về cơm áo gạo tiền, nhân tình không đầu bù tóc rối nuôi con. Nhân tình cho đàn ông cảm giác yêu đương không trách nhiệm, không vướng bận.

Nhưng cũng chính vì vậy, với nhân tình, đàn ông sẽ không nghĩ chuyện lâu dài hay cố định. Ai cũng có thể làm nhân tình, như thời trẻ, ai họ cũng có thể yêu. Yêu đó rồi bỏ đó, không vướng bận gì. Nhưng với vợ, là thương, là bổn phận, là nghĩa tình thì không bao giờ đàn ông ngu dại vứt bỏ. Thậm chí, với nhiều đàn ông, họ xem hôn nhân là lòng tự trọng và kiêu hãnh của bản thân. Họ có thể thú tội, có thể bỏ bồ nhưng chắc chắn không bao giờ bỏ vợ. Đàn ông tham lam, ích kỷ cũng vì vậy.

Với đàn ông ngoại tình, vợ là để đó, còn nhân tình mới là để yêu... - Ảnh 2
Nhân tình cho đàn ông cảm giác yêu đương không trách nhiệm, không vướng bận - Ảnh minh họa: Internet

Vợ là để đó, còn nhân tình là để yêu?

Đàn ông luôn nói yêu nhân tình hơn vợ, lên giường quấn quýt với nhân tình hơn cả khi bên vợ. Nhưng rồi họ lại về nhà, lại ôm hôn vợ, lại âu yếm nhìn vợ như bao gã chung tình ngoài kia. Vậy trong lòng đàn ông, vợ hay nhân tình mới là để yêu? Vợ là để đó, còn nhân tình là để yêu? Hay vợ là để trọng, còn nhân tình là để vui chơi?

Thật ra, trong lòng đàn ông ngoại tình, vợ là bến đỗ không bao giờ đổi thay. Vì vợ là danh chính ngôn thuận, vợ là mẹ của con anh ta. Nhân tình có thể thành vợ đó, nhân tình cũng có thể sinh con. Nhưng ít đàn ông nào chấp nhận đánh cược cho một sự đổi vai quá bấp bênh. Đàn ông không thích rủi ro khi họ đã có trong tay một điều chắc chắn nhất. Thứ tình yêu đàn ông dành cho nhân tình mãnh liệt thì có nhưng không vững vàng, không đủ để họ đánh đổi. Và đàn ông luôn sợ họ sẽ không tìm được người nào như vợ mình. 

Nhưng có nói thế nào, cũng không thể phủ nhận rằng đàn ông một khi ngoại tình chính là đã thay lòng đổi dạ. Dù tình yêu của họ dành cho vợ vẫn còn thì cũng chỉ là chút ít sót lại sau những mãnh liệt với nhân tình. Ngay cả khi họ đã trở về thì lòng dạ của họ cũng không bao giờ trọn vẹn lần nữa vì vợ con.

Đàn bà có chồng ngoại tình cũng đừng tự dằn vặt mình bởi câu hỏi chồng yêu mình hay nhân tình nhiều hơn. Thứ tình yêu của đàn ông phản bội thì chúng ta còn trông mong gì được nữa? Có chăng cũng hãy nghĩ cho mình và con nhiều hơn. Nếu có thể tha thứ mà vun đắp lần nữa vì con thì cố gắng. Còn không thì cứ buông tay thôi. Đàn ông đã ngoại tình, vốn không còn là người chỉ yêu mình ta nữa thì đong đếm làm chi tình yêu của họ…

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