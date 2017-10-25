Vợ chồng đến cả nhìn nhau còn chán chê cũng vì thiếu mỗi điều này trong hôn nhân…

Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong mọi mối quan hệ. Trong hôn nhân, dù cả hai mỗi ngày đều thấy nhau, ở cạnh nhau thì cũng đừng quên những sự chia sẻ và thấu hiểu cần thiết. Có hiểu nhau ra sao cũng chưa thể thấu hết suy nghĩ, buồn vui của nhau mỗi ngày. Người ta không chỉ cần một người hiểu mình mà im lìm để mình vượt qua mọi thứ. Bất cứ ai cũng có nhu cầu sẻ chia và nói chuyện mỗi ngày. Vài câu hỏi han mỗi ngày không hề khó nhưng lại luôn có thể cho nhau cảm giác không bao giờ thiếu đối phương trong đời. Có như thế thì mới giữ lấy nhau trước cám dỗ, ngã nghiêng ở đời.

Sự tôn trọng chính là gốc rễ của hôn nhân. Bạn tôn trọng bạn đời chính là khi bạn quyết định làm gì cũng nên nghĩ tới đối phương. Tôn trọng cũng là khi biết cho đi và nhận lại. Bạn vì chồng làm điều này thì chồng cũng sẽ vì bạn mà làm điều kia. Tôn trọng cần có sự qua lại, bạn muốn được tôn trọng thì phải học cách tôn trọng trước. Và phải nhớ, dù sẽ có lúc bạn đời lỗi lầm, cũng đừng quên anh ấy đã từng vì bạn làm những gì. Tôn trọng nhau, bỏ qua cho nhau những điều không hay mới là cách vun đắp hôn nhân. Đừng vì phút tổn thương đau lòng mà xúc phạm bạn đời, hối hận lại không kịp.

Ai rồi cũng có lúc sai phạm. Đàn ông hay đàn bà cũng không tránh khỏi. Và ai cũng cần một lần thứ tha để quay về. Và trong hôn nhân lại càng đòi hỏi thứ tha và bao dung nhiều hơn hết. Lúc đó hãy tự đong đếm sai phạm của đối phương, liệu họ còn có thể quay lại hay không. Hay bản thân bạn có đủ sức tha thứ để bắt đầu lại. Không có sự thứ tha nào là dễ dàng. Và cũng không có sự cam đoan rằng đó là lần phạm lỗi cuối cùng của họ. Quan trọng vẫn là có cần nhau hay không, có còn vì nhau mà bao dung hay không. Nếu vẫn còn muốn bên nhau thì chút lòng cảm thông và thứ tha cũng là điều nên thử.

Tán dương

Ai cũng thích được khen ngợi, trong bất kì lĩnh vực nào, hôn nhân cũng vậy. Và thật sự cũng không quá khó để bạn tán dương người bạn đời đã dốc hết lòng vì bạn và gia đình. Lời khen không chỉ khiến đối phương có cảm giác được công nhận, mà còn hãnh diện và tự tin về chính mình. Luôn phải nhớ, khen ngợi và tán dương rất cần thiết trong hôn nhân, để giúp nhau vui vẻ và giữ lửa cho tình cảm của cả hai.

Thủy chung

Bên ngoài cánh cửa gia đình là vô số cám dỗ và dụ hoặc. Nhà có yên, gia đình có vững cũng là do chung thủy của vợ chồng mà nên. Thủy chung là cội nguồn của hôn nhân. Có chung thủy với nhau thì mới mong bên nhau đến đầu bạc răng long. Có một lòng với nhau thì mới đủ sức chối từ cám dỗ. Để đến một ngày, khi qua hết thảy những sóng gió dục vọng ở đời thì vẫn còn đủ lòng dành cho nhau mới là viên mãn. Tình yêu xúc cảm là nhất thời, chứ hôn nhân lại là một đời.

Cân bằng quan hệ hai bên gia đình

Tình yêu lúc đậm, lúc nhạt, cũng chỉ là chuyện của hai người. Nhưng hôn nhân chuyện lớn, chuyện nhỏ lại là chuyện của hai nhà. Đã về một nhà thì phải sống cho cả hai gia đình. Vợ chồng muốn bên nhau dài lâu thì phải khéo léo trong việc cân bằng quan hệ hai bên gia đình. Đừng khiến mâu thuẫn gia đình khiến vợ chồng khó khăn. Chuyện của nhà anh, em có lời khuyên nhưng anh phải là người đứng ra giải quyết. Chuyện của nhà em, anh không hiểu, thì để em giải thích rõ ràng. Có chăng cũng là hãy cùng nhau làm dịu mọi điều. Có thế thì mới đủ cảm thông và gắn kết một đời.

Va chạm thân mật

Vợ chồng dù cưới nhau bao nhiêu năm rồi thì cũng đừng quên những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm hay hôn. Đôi khi vài chiếc hôn vội hay cái ôm bất ngờ cũng khiến vợ chồng gắn kết nhau hơn. Do đó, có bận rộn thế nào cũng đừng quên cho nhau cái hôn vào buổi sáng rồi tối lại về ôm nhau vào giấc ngủ. Và cũng nhớ, có giận nhau thế nào cũng đừng bao giờ ôm nhau khi ngủ. Những va chạm thân mật thế này luôn giúp vợ chồng giữ lấy nhau chặt hơn.