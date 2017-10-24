Đàn ông hay phụ nữ, từ 30 đến 45 tuổi, đều phải làm10 điều này, đừng để lỡ rồi lại hối không kịp!

Người ta thường có câu, đời người qua 30 mới thật sự là bắt đầu. Bước sang 30, con người sẽ từ tốn góp nhặt những đổi thay khác nhau trong trải nghiệm và cảm nhận của riêng mình. Đây cũng là lúc bắt đầu khoảng thời gian rực rỡ nhất trong đời mỗi người. Dần nhận ra mình muốn gì, thích gì và phải có được gì rõ ràng nhất.

Đến độ tuổi này, cũng hãy hiểu rằng mình phải trưởng thành rồi, dù là theo cách nào đi nữa. Nhân duyên trên thế gian này cũng sẽ vì sự trưởng thành của bạn mà tốt đẹp hơn. Có thấy mỏi mệt, khổ sở với yêu đương hay chuyện gì đó không vui thì hãy học cách buông bỏ. Đời này muốn thanh thản, chính là đừng cưỡng cầu. Có buông điều không phù hợp thì mới nắm được thứ tốt đẹp hơn.

Bạn bè là điều cả đời ta phải trân trọng. Tình bạn là điều đẹp đẽ nhất mà ai trong đời cũng phải một lần nắm giữ thật chặt. Tình bạn chỉ giúp bạn tốt đẹp và mạnh mẽ hơn. Lúc ta huy hoàng, khi ta thất thế, bạn bè thật sự luôn ở bên ta, không thay lòng, không đổi dạ. Thứ tình cảm chân thành và keo sơn thế này chỉ càng bền vững nếu bạn đủ ý thức và giữ gìn. Do đó đừng bao giờ quên ai đã ở bên bạn khi mọi người bỏ đi, ai đã đưa tay kéo bạn dậy khi vấp ngã. Bạn có thể không có tình yêu, nhưng chắc chắn phải có tình bạn.

Do đó, đừng ngại bắt đầu lại nếu bạn phải chọn một kết thúc. Cứ tin đi, bất kì cái kết vui vẻ nào ở đời đều phải có một bắt đầu khó khăn. Can đảm lên, nhẫn nại thôi, đích đến cuối cùng có đi thì mới tới được. Lòng nhẹ, tim yên thì hạnh phúc sẽ không khước từ.

3. Thiện lương ở đời

Người khổ sở hơn mình, đừng ngại dang tay giúp đỡ. Thiện lương ở đời sẽ giúp bạn sống hạnh phúc hơn. Lòng người nhẹ nhàng thì ánh mặt trời cũng đẹp đẽ hơn, hoa cỏ cũng ngát hương hơn. Chuyện đời vì vậy nhất định cũng êm đẹp hơn.

Đời người, vẫn là có trao có nhận. Bạn trao đi yêu thương, bạn sẽ nhận lại thương yêu.

4. Có âm nhạc làm điểm tựa

Nếu có thể, hãy học một loại nhạc cụ. Âm nhạc luôn có cách rất riêng biệt giúp lòng bạn bình yên khi cần và hồ hơi khi nên. Hòa vào âm nhạc sẽ khiến tâm hồn bạn trong mới hơn, giúp bạn dễ tĩnh tâm trước những bộn bề trong đời.

Cũng hãy tập nghe nhạc vào mỗi buổi sáng hay trước khi ngủ. Âm nhạc sẽ giúp bạn khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Và âm nhạc cũng giúp bỏ trút bớt những mỏi mệt, căng thẳng trong ngày để đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng nhất.

5. Tránh 2 phiền muộn của đời người

Có hai cái khổ ở đời mà ta thường khó tránh: Khổ vì không có được và khổ vì bi lụy tình cảm.

Nên hiểu, không phải thứ gì chúng ta muốn cũng có được. Nhưng hãy nỗ lực hết sức mình, đừng màng kết quả có được hay không. Bạn có thể thắng, cũng hãy từ tốn ngắm nhìn chiến thắng của mình. Bạn có thua thì lại càng phải từ tốn xem lại mình đã sai ở đâu. Quan trọng không hẳn là kết quả thế nào, vẫn là bạn đã dốc hết sức cho điều bạn muốn, đó mới là ý nghĩa nhất.

Và trong tình cảm cũng như thế, được mất cũng là điều không thể cưỡng cầu. Đời người, bi ai nhất chính là lụy tình. Có những đoạn nhân duyên, dù bạn có cố chấp thế nào thì kết quả vẫn không thay đổi. Mất thời gian, mất cả tình cảm đặt không đúng chỗ, thật rất không đáng. Buông bỏ cũng là cách để hạnh phúc hơn.

6. Học cách chịu đựng, nhẫn nhịn

Con người chịu đựng nhiều nhất chính là nỗi đau và tổn thương. Nhưng phải hiểu rằng mọi muộn phiền rồi cũng sẽ có lúc nguôi ngoai. Thời gian không đủ quyền năng giúp bạn quên hết. Nhưng chắc chắn theo thời gian, bạn sẽ biết cách khiến mình nguôi ngoai hơn. Sẽ có những ngày đau lòng, cũng sẽ không thiếu những ngày vui. Càng lớn, càng sẽ hiểu có những nỗi buồn không phải cứ khóc là có thể trôi hết. Bạn phải học chịu đựng chúng để trưởng thành và vững vàng hơn. Vì vậy, hãy tập đi qua những lúc không vui để đến được những khi hạnh phúc, bạn nhé!

7. Luôn học cách biết ơn

Đừng để đến khi một người mất đi, bạn mới thấy biết ơn họ. Cũng đừng đến khi bệnh thập tử nhất sinh thì mới biết ơn mình đã từng khỏe mạnh. Cuộc sống này không dài đâu, ta cũng không hề biết ngày mai sẽ thế nào. Vì vậy, hãy sống biết ơn người, biết ơn đời khi còn có thể. Ngay cả khi bất hạnh hay hạnh phúc cũng đừng quên điều này. Có như thế, cuộc sống của bạn cũng sẽ dễ chịu hơn. Không hối tiếc, cũng không oán hận.

8. Có niềm đam mê trong công việc

Đến tuổi này rồi thì đừng chỉ làm vì đồng tiền, mà hãy làm vì đam mê. Đừng thức dậy đi làm chỉ vì bạn phải làm để sống, mà là sống để làm việc, để đam mê. Có đam mê, bạn sẽ có ước mơ, có hoài bão, có động lực để thành công. Nếu bạn làm công việc này không bằng hết lòng dạ, trái tim, bạn sẽ không bao giờ phát triển được. Đam mê không ảo vọng, càng không xa xỉ. Có đam mê bạn sẽ có nghị lực và ý chí để thành công. Từ đó mà cuộc sống đủ đầy và ý nghĩa hơn.

9. Luôn học tập

Đừng để việc học tập hạn chế ở tuổi tác. Càng có tuổi hãy càng học theo cách bạn muốn. Bạn có thể đọc sách, học một ngôn ngữ hay kỹ năng mà bạn muốn. Đừng bao giờ ngừng lại, con người có học mới tiến xa hơn nữa. Đây không chỉ là cách giúp bạn duy trì trí nhớ của mình mà còn mang đến cho bạn thế giới quan rộng hơn, nhiều tri thức hơn. Bên cạnh đó, cũng hãy học rèn luyện cơ thể ngày càng khỏe mạnh.

10. An yên và hưởng thụ

Những năm tháng này, người ta thường bề bộn lo toan không ít. Cơm áo gạo tiền cuồng chân, mong mỏi cũng lớn lao hơn. Lắm người vì xô bồ, vì vội vã mà gieo vào lòng nặng nề mỏi mệt. Nhưng có thế nào cũng hãy học cách khiến lòng dạ an yên nhất có thể. Đời người đến cuối cùng sẽ không hơn nhau giàu sang hay địa vị, mà là lòng ai an yên bình thản hơn. Đích đến của con người hóa ra cũng chỉ là tự thấy bình yên, tự mong hạnh phúc.

Có được thì mất được, ngày qua ngày lại cũng không là mãi mãi. Thế thì cứ vô tư lự mà sống thôi. Những tháng ngày rực rỡ nhất này, đừng vì chút lặt vặt mà mỏi mệt. Lòng nhẹ, tim yên thì mới là thanh thản.

Con người khi bước qua thời khắc 30 rồi 40, cuộc đời mới bắt đầu rộng lớn, bản lĩnh cũng vươn vai đủ đầy hơn. Có thành có bại cũng từ giai đoạn này mà ra. Chính những năm tháng này cũng quyết định cuộc đời về sau giàu sang hiển hách hay nghèo khó tù túng. Hơn nhau chính là cách ta lựa chọn thái độ sống mà cố gắng và phấn đấu.

30 mới là bắt đầu, 40 mới mới biết ai vững vàng hơn ai. Vì thế, đừng vội vàng làm gì, đừng so sánh mình thế nào khi chưa đi qua độ tuổi 40 đầy quyết định. Phải hiểu, đây mới thật sự là lúc định đoạt rất nhiều chuyện sau này. Cứ say mê đi, cố gắng đi, nhiệt thành đi, đến một lúc bạn sẽ thấy mọi cố gắng của mình đều rất xứng đáng…