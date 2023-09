Đàn bà một lần đò không cần có chồng, nhưng chắc chắn phải có 3 thứ này

Đàn bà, đừng nghĩ cứ sống vì con thôi là đủ, phải hạnh phúc vì con. Đàn bà có hạnh phúc thì mới mong đủ khả năng cho con hạnh phúc.

Tiền

Với đàn bà, đến một lúc, tình yêu hay hôn nhân cũng sẽ chỉ là một thứ trang sức. Có thì vui, sở hữu được thì đẹp, còn không cũng không đến mức không sống nổi. Đàn bà cần tiền, là tiền của chính mình. Tiền để phù phiếm khi muốn, tự do khi cần và bảo vệ mình khi nên. Đàn ông biết phản bội, đàn ông có chân để bỏ chạy. Chứ tiền nào biết dối gian, tiền cũng không mọc nổi chân biến mất. Đàn ông có thể cho ta tình yêu, cũng có khi cung phụng ta bạc tiền. Nhưng tình yêu của đàn ông hay tiền của họ mãi mãi không cho ta cảm giác an toàn tuyệt đối. Thứ an tâm bình thản đó, vốn chỉ có tiền mới có thể mang đến cho đàn bà.

Đàn bà sống không nên quá thực dụng, nhưng chắc chắn phải thực tế. Đừng dại khờ đặt hy vọng tiền tài vào đàn ông. Thực tế đi, không có tiền, đàn bà vốn không có tiếng nói. Không có tiền, đàn bà cũng đừng mong địa vị, thậm chí là chỉ trong gia đình. Đàn bà có chồng cần tiền, đàn bà ly hôn càng phải cần tiền gấp bội. Tiền để lo cho mình, tiền để lo cho con, tiền để hưởng thụ cuộc sống này. Đàn bà không sống vì tiền, cũng không cần có nhiều tiền, nhưng nhất định phải có tiền khi cần. Tiền để làm đẹp, tiền để nuôi con, tiền để tự khiến mình hạnh phúc.

Đến một lúc, khi bạn đau thương tột cùng, nước mắt rơi không ít, lại có tiền để đến một nơi xinh đẹp, có tiền để mua thứ bạn thích, có tiền cho con bạn thứ tốt nhất, bạn sẽ hiều với đàn bà, tiền quan trọng nhường nào…

Nhan sắc

Nhan sắc của đàn bà chính là kiêu hãnh duy nhất không bao giờ được đánh mất. Đã là đàn bà thì phải đẹp. Không cần phải đẹp nhất, nhưng nhất định phải đẹp nhất có thể. Đàn bà đẹp, luôn có quà. Không hẳn vì đời ưu tiên cái đẹp, mà vì đời sẽ dễ dàng hơn với những ai biết yêu thương bản thân mình. Đàn bà biết giữ gìn nhan sắc, chính là biết yêu lấy bản thân. Đàn bà bỏ bê mình, buông bỏ nhan sắc chính là đạp đổ kiêu hãnh của mình.

Đừng nghĩ đàn bà bỏ chồng rồi thì cần gì đẹp đẽ. Sau ly hôn, đàn bà càng phải đẹp, trước hết vẫn là để tự tin. Đi qua một bận đổ vỡ, đẹp để vẫn biết mình xứng đáng được yêu thương. Và đẹp để còn đủ kiêu hãnh với đời, ly hôn thì sao, vốn không phải là điều khiến ta tàn tạ đi. Vì ta còn muốn hạnh phúc, còn biết yêu bản thân thân mình thì có đích đến viên mãn nào mà không thể tới!