Đàn ông muốn được gọi là bản lĩnh thì hãy trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình

Hãy trân trọng và yêu thương người phụ nữ bên cạnh bởi không phải dễ dàng gì để tìm kiếm được một người yêu thương bạn thật lòng giữa biển người mênh mông.

Để tìm kiếm được một người phụ nữ yêu thương bạn thật lòng, cùng bạn vượt qua mọi chông gai thử thách và sẵn sàng đến bên bạn khi bạn cần giữa biển người mênh mông là cả một “định mệnh”. Thế nên hãy trân trọng và yêu thương người phụ nữ ngay bên cạnh mình. Tôi thấy thật đúng khi cho rằng “hoạn nạn mới biết được lòng người”. Trong cuộc đời khi chúng ta sang giàu, có tiền bạc, vinh hoa phú quý thì muốn gì cũng được. Bạn bè nhiều, sum xoe, nịnh nọt có, dựa hơi có, đào mỏ cũng không ít lúc ta giàu sang. Nhưng đến khi ta nghèo khó, lúc ta cần đến bạn bè nhất để mong nhận được sự sẻ chia, “ban phát” thì bạn bè làm ngơ ta, coi như không quen biết. Lúc đấy chắc hẳn các đấng mày râu mới thèm cái cảm giác được một người phụ nữ bên cạnh, yêu thương chăm sóc mà không hề nghĩ đến công lao, sẵn sàng hi sinh vì bạn mà không cần đến sự trả ơn. Thèm lắm một cái nắm tay thật chặt ấm áp, thèm lắm những lời động viên an ủi. Lúc này đàn ông mới nhận thấy giá trị của người phụ nữ bên cạnh quan trọng biết dường nào.

Các mối quan hệ đàn ông đều có thể bỏ tiền ra mua được, thậm chí đàn bà đàn bà cũng vung tiền ra là có cả hàng tá vây quanh. Nhưng thử nghĩ mà xem hỡi các ông chồng, những người đàn bà ấy họ đến bên bạn mấy ai được thật lòng đâu, họ đến bên bạn chỉ vì các ông có tiền, có quyền và có sự giàu sang. Còn để tìm kiếm một người yêu thương bạn thật lòng, sẵn sàng vì bạn mà hi sinh thì đâu phải dễ dàng gì, thậm chí khi có thật nhiều tiền cũng không mua được. Thế nên mới thấy người phụ nữ bên cạnh đàn ông lâu nay đã hi sinh vì các ông vô điều kiện bao nhiêu mà không hề kêu ca. Họ sẵn sàng vì các ông mà chịu nhiều thiệt thòi nhưng cũng không hề kể nể hay đòi trả công. Sự hi sinh của người phụ nữ bên cạnh đàn ông quả thật lớn lao biết chừng nào...

Cuộc đời chắc không ít người đến bên bạn, dành tình cảm cho bạn nhưng mấy ai thực sự thật lòng với bạn đâu. Họ đến với bạn không vì tiền bạc cũng vì sự nghiệp hay dựa hơi danh tiếng của bạn để phất lên. Chứ đến với bạn bằng tình cảm chân thật, bằng sự yêu thương nồng cháy không danh lợi đâu phải dễ gì tìm kiếm cho được. Thế nên mới có câu “yêu 50 chọn 10 lấy 1”. Chỉ chọn 1 người thực sự tốt với bạn, yêu thương bạn và cùng bạn vượt quá mọi khó khăn, thử thách để đi đến cuối con đường. Đàn ông muốn được gọi là bản lĩnh thì hãy trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Giàu sang, chức tước, tiền tài cũng không bằng có người vì mình trọn nghĩa vợ chồng. Đàn ông hơn nhau vẫn là ở người phụ nữ đi cùng. Đàn ông trọn nghĩa tình mới đủ tư cách hạnh phúc. Đàn ông trọng gia đình mới dám giương oai với thế gian. Thế nên đàn ông à, hãy trân trọng và yêu thương người phụ nữ ngay bên cạnh mình. Đừng để đến khi nhận ra giá trị của người phụ nữ ấy thì đã quá muộn!