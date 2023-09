Đàn ông muốn được gọi là bản lĩnh thì hãy trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình

Tôi thấy thật đúng khi cho rằng “hoạn nạn mới biết được lòng người”. Trong cuộc đời khi chúng ta sang giàu, có tiền bạc, vinh hoa phú quý thì muốn gì cũng được. Bạn bè nhiều, sum xoe, nịnh nọt có, dựa hơi có, đào mỏ cũng không ít lúc ta giàu sang. Nhưng đến khi ta nghèo khó, lúc ta cần đến bạn bè nhất để mong nhận được sự sẻ chia, “ban phát” thì bạn bè làm ngơ ta, coi như không quen biết. Lúc đấy chắc hẳn các đấng mày râu mới thèm cái cảm giác được một người phụ nữ bên cạnh, yêu thương chăm sóc mà không hề nghĩ đến công lao, sẵn sàng hi sinh vì bạn mà không cần đến sự trả ơn. Thèm lắm một cái nắm tay thật chặt ấm áp, thèm lắm những lời động viên an ủi. Lúc này đàn ông mới nhận thấy giá trị của người phụ nữ bên cạnh quan trọng biết dường nào.

Các mối quan hệ đàn ông đều có thể bỏ tiền ra mua được, thậm chí đàn bà đàn bà cũng vung tiền ra là có cả hàng tá vây quanh. Nhưng thử nghĩ mà xem hỡi các ông chồng, những người đàn bà ấy họ đến bên bạn mấy ai được thật lòng đâu, họ đến bên bạn chỉ vì các ông có tiền, có quyền và có sự giàu sang. Còn để tìm kiếm một người yêu thương bạn thật lòng, sẵn sàng vì bạn mà hi sinh thì đâu phải dễ dàng gì, thậm chí khi có thật nhiều tiền cũng không mua được. Thế nên mới thấy người phụ nữ bên cạnh đàn ông lâu nay đã hi sinh vì các ông vô điều kiện bao nhiêu mà không hề kêu ca. Họ sẵn sàng vì các ông mà chịu nhiều thiệt thòi nhưng cũng không hề kể nể hay đòi trả công. Sự hi sinh của người phụ nữ bên cạnh đàn ông quả thật lớn lao biết chừng nào...