Yêu 4 năm mới được bạn gái gật đầu dâng hiến nhưng vào nhà nghỉ, cởi áo ra nhìn 'phần trên' của em thì lắp bắp: 'Em ơi, tha cho anh...'

Tâm sự gia đình 21/10/2017 07:18

Vì người đang nóng ran nên giờ bạn gái có bắt làm gì thì Hùng cũng gật đầu đồng ý hết. Vậy nhưng khi vừa cởi áo nhìn vào vòng ngực của Nga thì Hùng sốc óc luôn.

Hùng và Nga yêu nhau đến nay đã được 4 năm, ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ với tình yêu của hai người. Thú thật Hùng cũng hạnh phúc khi yêu được gái xinh lắm, thế nhưng sướng thì sướng nhưng cái khổ là yêu 4 năm trong khi người ta đi nhà nghỉ như đi chơi thì mỗi lần gạ gẫm Hùng đều chỉ nhận được cái lắc đầu của cô bạn gái. Khỏi phải nói lúc đó anh hậm hực như thế nào.

-  Đến bao giờ em mới chịu dâng hiến cho anh hả? Yêu 4 năm rồi em còn cấm vận...em định biến anh thành thằng gay à?

- Gay gì mà gay. Cứ đêm tân hôn em chiều là anh hết gay ngay.

- Đợi đến lúc đó anh chết mất rồi ấy chứ? Năn nỉ em đó...chiều anh đi mà.

- Không là không. Anh đòi nữa là em chia tay đấy nhé.

Yêu 4 năm mới được bạn gái gật đầu dâng hiến nhưng vào nhà nghỉ, cởi áo ra nhìn 'phần trên' của em thì lắp bắp: 'Em ơi, tha cho anh...' - Ảnh 1
Tao thế này mà mày nghĩ bạn gái tao hành được à? Cơ mà bạn gái tao tuyệt lắm - Ảnh minh họa: Internet

Thấy bạn gái kiên quyết như vậy mà Hùng hậm hực lắm, ngày hôm đó chán ngán quá nên Hùng rủ bạn bè đi nhậu để giải khuây.

- Có bạn gái xinh đẹp mà sao mày ủ rũ thế hả? Hay là bị em nó hành cho yếu hả?

- Tao thế này mà mày nghĩ bạn gái tao hành được à? Cơ mà bạn gái tao tuyệt lắm.

- Ồ...thằng này được.

Tất nhiên là anh phải giả vờ thành thạo chuyện ấy, vì nếu có nói ra chưa được làm gì thì thể nào mấy thằng bạn cũng chế giễu anh bị gay này nọ. Tối ngày hôm đó sẵn có men rượu nên Hùng liều mình gạ gẫm Nga. Tất nhiên là vẫn như cô anh bị bạn gái nói không, nhưng Hùng vẫn ở lỳ nài nỉ cho bằng được.

- Giờ em mà không chịu vào nhà nghỉ là anh ra sống nhảy xuống tự tử đấy...anh không đùa đâu.

- Sao não anh lúc nào cũng chỉ có chuyện ấy thôi vậy hả?

- Đàn ông mà không nghĩ chuyện ấy thì còn gì đàn ông nữa. 4 năm rồi...anh khổ sở lắm em ạ.

Thấy bạn trai năn nỉ tội nghiệp quá nên Nga gật đầu đồng ý rồi kéo luôn bạn trai vào phòng của mình. Khỏi phải nói lúc đó Hùng sung sướng như nào, anh lao đến ôm hôn lấy cô bạn gái của mình. Vậy nhưng khi Hùng vừa định chạm tay cởi áo ngực của Nga thì ngay lập tức cô đẩy anh ra.

Yêu 4 năm mới được bạn gái gật đầu dâng hiến nhưng vào nhà nghỉ, cởi áo ra nhìn 'phần trên' của em thì lắp bắp: 'Em ơi, tha cho anh...' - Ảnh 2
Em chê anh yếu đấy à? Đàn ông thích nhất là chạm "phần trên" đấy nhé - Ảnh minh họa: Internet

- Sao vậy em....đừng có nói là làm chuyện ấy mà em cấm anh chạm vào vòng 1 nhé.

- Em chỉ sợ anh ngất xỉu ra đây thì khổ em lắm.

- Em chê anh yếu đấy à? Đàn ông thích nhất là chạm "phần trên" đấy nhé.

- Thế anh đừng có ân hận đấy nhé.

Vì người đang nóng ran nên giờ bạn gái có bắt làm gì thì Hùng cũng gật đầu đồng ý hết. Vậy nhưng khi vừa cởi áo nhìn vào vòng ngực của Nga thì Hùng sốc óc luôn

- Gì thế này...sao em chỉ có 1 bên ngực à?

- Em xin lỗi vì giờ mới nói với anh...vì em điều trị ung thư nên mới phải cắt 1 bên ngực....Nhưng anh đừng lo dù ngực chỉ có 1 bên nhưng em đảm bảo chuyện ấy vẫn rất tuyệt.

- Không...anh không muốn....Em ơi, tha cho anh...em đừng cởi nữa.

Kết quả là ngày hôm đó Hùng choáng váng về bộ ngực của Nga nên không thể làm được gì, nhiều người nghĩ chắc hẳn Hùng sẽ chia tay Nga, vậy nhưng sự thật thì sau ki suy nghĩ lại Hùng thấy thương Nga nhiều hơn. Anh quyết định bù đắp cho cô bạn gái của mình thật nhiều để em không còn phải tự ti thêm nữa.

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