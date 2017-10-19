30 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cuối cùng của người vợ trong đêm chồng đi liên hoan 20/10 với công ty khiến chồng hối hận cả đời

Đời sống 19/10/2017 17:45

Lấy chồng, không sợ người đó nghèo khổ hay xấu đẹp về ngoại hình, chỉ sợ nhất gặp phải người đàn ông vô tâm. 1 người chồng như vậy sẽ khiến vợ khổ cả đời, thậm chí là giết chết vợ lúc nào không hay.

Sau khi cưới nhau, chị mới đau lòng nhận ra chồng mình là 1 người đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình, đã thế còn vũ phu, gia trưởng. Từ ngày sinh xong đứa con gái đầu lòng, chị ốm yếu triền miên nên chỉ ở nhà nội trợ.

Nhiều lần, chồng đã chê chị ăn bám và phá hại nhưng chỉ phải cắn răng chịu đựng. Ngày sinh con, cả nhà chồng không thèm vào vì biết con gái. Về đến nhà, chồng chị còn nói:

- Đúng là vô dụng, cô mà không đẻ được đứa con trai thì chết với tôi.

Cũng từ ngày đó, chị không khác gì ô sin trong nhà, áp lực chăm con cộng với phải chung sống với người chồng như anh khiến chị càng ngày càng rơi vào bế tắc.

Dường như chị bị trầm cảm sau sinh nhưng mỗi lần có thái độ không nghe lời là bị chồng cho ăn ngay 1 bạt tai, lắm khi anh còn rút thắt lưng đánh thẳng vào người vợ không thương tiếc.

Cũng từ ngày về nhà chồng, chị chưa nhận được 1 món quà, 1 mông hoa nào nhân ngày lễ, tết, thậm chí là ngày sinh nhật cũng bị bỏ quên.

Cho đến 20/10, chị đang ôm đứa con nhỏ ru nó ngủ thì thấy chồng đóng bộ ra ngoài, chị liền hỏi:

- Anh đi đâu thế?

Anh gắt lên:

- Tôi đi liên hoan công ty, cô hỏi cung tôi đấy à?

Vợ anh nhẹ nhàng nói:

30 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cuối cùng của người vợ trong đêm chồng đi liên hoan 20/10 với công ty khiến chồng hối hận cả đời - Ảnh 1
30 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cuối cùng của người vợ trong đêm chồng đi liên hoan 20/10 với công ty khiến chồng hối hận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

- Em chỉ quan tâm thôi, anh cứ cáu với em thế? Mà hôm nay em thấy hơi mệt mệt, anh đi nhớ về sớm nhé.

Anh không thèm đáp, hậm hực bỏ đi thẳng.

11 giờ đêm, vẫn không  thấy anh về, chị ra phòng khách đợi thì bỗng dưng chân tay co giật, chị gắng sức với lấy chiếc điện thoại gọi liên tục cho chồng nhưng anh không nghe máy.  Chân tay quắn quéo hết lên, chị chỉ bấm gọi lại, gọi lại đúng số đó nhưng bên kia đầu dây vẫn không có tín hiệu trả lời.

Khoảng 20 phút sau, bỗng nhiên chị bình tĩnh trở lại rồi soạn tin nhắn cho chồng: “Kiếp sau em không muốn làm vợ anh nữa, hãy chăm con gái cho tốt”

1 giờ đêm, anh mới loạng choạng về đến nhà. Vừa vào cửa, anh đã quát lên:

- Sao đi ngủ không đóng cửa? Cô định để trộm nó vào hốt hết đi à? Đúng là loại vợ vô tác dụng.

Vừa đi vừa chửi bỗng nhiên anh đạp phải cái gì cứng cứng dưới nền nhà, anh dụi mắt cho tỉnh rồi giật bắn mình khi thấy vợ nằm lù lù 1 đống dưới đất. Anh đạp:

30 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cuối cùng của người vợ trong đêm chồng đi liên hoan 20/10 với công ty khiến chồng hối hận cả đời - Ảnh 2
 Này, dậy đi, cô nằm đấy ăn vạ à? Vợ với chả con - Ảnh minh họa: Internet

- Này, dậy đi, cô nằm đấy ăn vạ à? Vợ với chả con.

Nhưng kêu 5 tin 10 tin không thấy ai đáp lời, anh mới ngồi xuống lật vợ lên thì thấy mặt cô tái mét, cả người lạnh ngắt từ bao giờ. Anh hốt hoảng ôm chầm lấy vợ:

- Vợ ơi, vợ ơi, em làm sao thế?

Nhưng đưa tay lên mũi thì biết vợ đã tắt thở, anh ngã ngửa ra sau vì quá sốc. Lúc đó, mới run run bật máy điện thoại lên. Anh nhìn thấy 30 cuộc gọi nhỡ của vợ và tin nhắn cuối cùng của cô thì toàn thân lạnh buốt.

Trong nhà, tiếng con gái đang khóc thét khiến anh càng như xé lòng. Chính anh đã hại chết vợ mình sao? Anh tự đấm ngực thùm thụp “Mày là thằng khốn nạn, thằng đàn ông tồi tệ”.

Thế nhưng, giờ thì anh làm sao cứu vãn nổi mọi chuyện, ân hận bây giờ còn tác dụng gì?

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