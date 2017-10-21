Vợ khôn chỉ cần làm việc cực đơn giản này, chồng lo 'sốt vó' giữ vợ không thôi!

Yêu - Hôn nhân 21/10/2017 14:32

Vợ chỉ cần lưu tâm 5 việc đơn giản sau đây thì chồng chỉ biết mỗi vợ thôi, làm gì còn tâm trí nghĩ ngợi kẻ khác.

Đừng quên nhắn tin cho chồng, nhất là những lời ngọt ngào

Dù là mới cưới hay đã ở với nhau nhiều năm, vợ cũng đừng quên giữ việc nhắn tin, gọi điện cho chồng như thời mới yêu nhau. Thật ra, khi là vợ chồng, việc gặp nhau hằng ngày đôi khi sẽ đem đến cảm giác quá quen thuộc đến mức dễ nhàm chán. Cả hai sẽ dần quên những tin nhắn, cuộc gọi nói nhớ thương nhau, hay động viên nhau khi ở xa nhau. Đây cũng là cách khiến tình cảm vợ chồng trở nên thêm mới mẻ và ngọt ngào hơn.

Khi chồng đến công ty, hãy nhắn một câu chúc anh ấy ngày mới làm việc thật tốt. Hay khi chồng đi công tác xa, đừng quên nhắn rằng bạn ở nhà trông mong anh ấy thế nào. Đôi khi chỉ cần những tin nhắn thế này, chồng sẽ chỉ muốn về với vợ liền thôi. Đàn ông dù sao vẫn thích nghe những lời ngọt ngào, vợ có nói bao nhiêu cũng đâu có khó!

Vợ khôn chỉ cần làm việc cực đơn giản này, chồng lo 'sốt vó' giữ vợ không thôi! - Ảnh 1
Đàn ông dù sao vẫn thích nghe những lời ngọt ngào, vợ có nói bao nhiêu cũng đâu có khó! - Ảnh minh họa: Internet

Hay khen ngợi chồng

Ai cũng thích được khen ngợi, đàn ông cũng vậy. Họ càng thích khi được người phụ nữ của mình công nhận. Khi bạn khen chồng, vừa thể hiện sự công nhận cố gắng của chồng, vừa khiến chồng thấy bạn rất tự hào về anh ấy. Cuộc sống đôi khi rất tất bật, nhưng đừng vì lo toan quá nhiều thứ mà quên sự nỗ lực của chồng. Được khen ngợi cũng giúp chồng cảm thấy hạnh phúc, cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình. Trong hôn nhân, đôi khi đừng để những lặt vặt thường ngày đè nặng, sẽ nhẹ nhàng hơn nếu ta biết cách trân trọng nhau.

Đi du lịch cùng nhau

Khi còn yêu nhau, chúng ta thường mong cùng nhau làm rất nhiều điều, khám phá không ít thứ tốt đẹp. Nhưng khi đã lấy nhau rồi, nhiều cặp vợ chồng lại chỉ loay hoay lo toan cơm áo gạo tiền, trách nhiệm con cái, cha mẹ. Đừng quên rằng chúng ta sống cùng nhau, chứ không phải là sống bên nhau chỉ để có một gia đình. Vợ chồng nên có những không gian cũng như thời gian riêng dành cho nhau. Du lịch cùng nhau sẽ vừa giúp vợ chồng trở nên thoải mái hơn, cũng là khi giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, dành thời gian đi đó đây cùng nhau sẽ giúp vợ chồng có nhiều kỷ niệm gắn bó hơn.

Chăm sóc cho nhau

Đã là vợ chồng thì nhất định phải chăm sóc cho nhau. Vợ chồng chính là người nhà, là lo cho nhau từng chút một. Cũng đừng nghĩ đây là một trách nhiệm hay gánh nặng phải làm. Để nhau trong lòng, cho nhau những gì tốt đẹp nhất, đơn giản vậy thôi.

Chăm lo cho nhau không chỉ là về tinh thần, mà còn cả vật chất. Mong muốn của người này thì cũng nên là cố gắng của người kia. Vui vẻ của người này cũng cần sự yên lòng của người còn lại. Có thế thì có đi đâu cũng muốn trở về, chỉ để thấy bình yên quá đỗi mà không muốn rời đi.

Vợ khôn chỉ cần làm việc cực đơn giản này, chồng lo 'sốt vó' giữ vợ không thôi! - Ảnh 2
Để nhau trong lòng, cho nhau những gì tốt đẹp nhất, đơn giản vậy thôi - Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe

Đàn ông nhiều khi không cần người phụ nữ của mình làm gì cho anh ấy. Nhưng đàn ông luôn cần được lắng nghe, theo đúng nghĩa đen như thế. Họ cần một người chia sẻ bớt gánh nặng đàn ông, dù chỉ cần nghe họ nói. Làm vợ, dại nhất chính là để chồng phải đi kể chuyện của anh ấy cho người khác nghe. Vợ khôn luôn hiểu thế nào cũng phải để chồng chỉ có thể tâm sự với mình. Có như thế thì mới tránh kẻ thứ ba chen ngang vào gia đình.

Thật ra, sẽ không có người thứ ba nào đủ sức chen chân vào nếu giữa vợ chồng không có khoảng cách, hay chồng bạn không cho phép. Quan trọng vẫn là nhà cứ vững, người xây có lòng thì mới mong không sợ bão tố, vợ chồng nhé!

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