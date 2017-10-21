Người đàn bà từng trải…

Đàn bà từng trải hợp tan ở đời cũng đã đi qua vài bận. Họ không chọn trang phục thiếu trên hụt dưới. Họ biết hở thế nào cho quyến rũ, kín thế nào cho tao nhã. Họ muốn đàn ông không kiềm lòng nổi nét quyến rũ đằng sau những lớp vải chẳng mấy hở hang của mình. Cũng chẳng cần phải lẳng lơ hư hỏng. Một ánh mắt như hờ hững như kiên định, họ muốn đàn ông do đó mà ngẩn ngơ, từ đó mà nguyện khổ đau vì họ. Đàn bà từng trải chính là muốn “điều khiển” đàn ông như thế.

Đàn bà từng trải hiểu rõ cảm xúc là thứ họ có nhiều nhất, vì vậy càng phải kiểm soát thật tốt. Nói thế nào cho đủ, nghe thế nào cho vừa, cười làm sao cho đúng và cả đau làm sao cho đáng. Họ hiểu cảm xúc là thứ chỉ có lợi cho bản thân đàn bà , hoàn toàn không thể vì nó mà được yêu thương và tôn trọng hơn. Vậy thì chỉ nên giữ nó trong lòng, đừng vì ai, cũng đừng vì mình mà bộc lộ quá nhiều.

Đàn bà từng trải cũng không trang hoàng cho mình thứ kiêu hãnh mang tên thuốc lá hay rượu bia. Nhưng họ biết đôi khi vẫn là cần một chút say của vang đỏ hay bia bọt để tỉnh một chút trước buồn đau ở đời. Ngay cả từng biết đau đến tận cùng hay hạnh phúc đến vô bờ, họ vẫn thích cái cảm giác nửa say nửa tỉnh, cứ thế mà thôi nghĩ suy hợp tan ở đời. Hay đôi khi là khiến mắt mình mờ mờ ít nhiều bởi thuốc lá. Thế giới của đàn bà từng trải không có quá nhiều thuốc lá nhưng lại không ít phút để bản thân hư hỏng đôi chút như thế. Trắng đen ở đời mỏi mệt phân định, lòng dạ con người kiệt sức mải cũng không nhìn rõ. Thế thì sau một chút, lặng một nhịp mà tĩnh một chút cũng không sao.

Đàn bà từng trải không ích kỷ nhưng luôn đủ đầy yêu thương cho chính mình. Họ đủ kiêu hãnh, hiểu biết và tự trọng để dẹp hết những dò xét và thị phi không đáng có. Họ không màng vì họ hiểu trên đời này vốn không ai yêu ai bằng bản thân mình. Nếu đã tổn thương một lần, chính là cả đời không thể quay lại. Cứ thế mà đóng hết mọi con đường quay về vết thương cũ. Tàn nhẫn với người, nhẫn tâm với cả mình. Tim họ có thể đã từng chết nhưng chắc chắn vẫn sẵn sàng lắng nghe người khác. Đơn giản vì họ biết đời này, ai rồi cũng có lúc cần một người lắng nghe...

Đàn bà từng trải không phô trương sự mạnh mẽ của mình trong kiêu kỳ, trong rắn rỏi thể chất. Họ vẫn là những người đàn bà nhỏ nhẹ có, nhu mì không thiếu, thậm chí là mong mang đến yếu ớt. Nhưng đàn bà từng trải chính là ngay cả khi cả buổi đêm khóc ướt gối thì sáng hôm sau vẫn xinh đẹp, vẫn phủ lên mình bộ áo rực rỡ nhất. Đàn bà từng trải mạnh mẽ chính là từ những giọt nước mắt không ai có thể nhìn thấy.

Đàn bà từng trải rồi cũng hiểu yêu ghét ở đời này đều không cần phải quá dốc lòng. Họ đủ bình thản cười như không trước rối rắm thị phi. Họ cũng đủ điềm đạm không oán trách, chẳng nguyền rủa kẻ không tốt với mình. Họ càng không muốn trả thù, hay tàn nhẫn độc ác. Vì họ biết đời này công bằng nhất chính là có cho có nhận. Họ không muốn mình như những kẻ họ không thích. Đôi khi cách trả thù tốt nhất chính là bình thản mà sống hạnh phúc.

Và thế giới của đàn bà từng trải, đàn ông vốn khó lòng bước vào được trọn vẹn. Họ không ngu ngốc, càng không tỏ khôn ngoan ở đời. Nhưng họ vẫn có thể giả khờ khạo khi cần, cũng chỉ để nhìn thấu lòng dạ đàn ông. Vì vậy đừng dại lừa dối họ làm gì. Không phải họ không thấy hay không biết, mà là thấy rồi lại xem như không. Đến lúc nhận ra, đàn ông vốn chưa kịp hiểu điều gì thì đã không còn nhìn thấy họ nữa. Với đàn bà từng trải, họ không hoang phí thời gian cho kẻ gian dối, cho người không xứng đáng. Có những cái kết, vẫn là nên bỏ lửng, vì không cần phải nói thêm gì khác. Cứ thế mà im lặng ra đi, vậy thôi cũng đủ để lại cả một đời hối tiếc cho đàn ông…

Đàn bà từng trải, có chăng cũng chỉ là đàn bà. Họ khác chính là phủ lên mình nét đậm đà sắc xảo mà thời gian mài giũa. Không cầu đời quá bình yên, lại chỉ mong an nhiên trong lòng. Đàn bà từng trải, vì vậy mà đằm thắm, vì vậy mà khiến đàn ông dây dưa mải miết…