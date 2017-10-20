Bản tính của đàn ông là chinh phục. Họ sẵn sàng quỳ rạp dưới kiêu hãnh của bạn để mong một lần bạn gật đầu vì họ. Nhưng khi bạn đổi thay vì họ, cũng là lúc họ bạn không còn quyến rũ trong mắt họ nữa. Đàn bà, dù có yêu thế nào, cũng phải giữ lại cho mình một chút. Phải để đàn ông thấy có là cả đời họ cũng muốn chinh phục bạn như ngày đầu.

Đàn ông không bao giờ là duy nhất, và cũng đừng nghĩ tình dục có thể khiến họ say đắm bạn hơn. Đàn bà, có điên cuồng yêu đương thế nào cũng đừng ngu dại thỏa hiệp với đàn ông những điều này…

Dưới đây là những điều đàn bà có yêu thế nào cũng đừng một lần thỏa hiệp với đàn ông

Trong tình yêu hay cả hôn nhân luôn có những ranh giới mà đàn bà phải giữ riêng cho mình, không bao giờ được thỏa hiệp hay đổi thay vì đàn ông. Bạn có thể đổi thay để khiến mối quan hệ của mình tốt đẹp hơn nhưng đừng quá chiều chuộng đàn ông. Đàn ông càng được nhận nhiều, càng không biết trân trọng. Và lắm lúc, đàn ông càng được chiều lại càng dễ hư.

1. Không đôi co khi cả hai đang quá tức giận

Khi cả hai mâu thuẫn quá lớn, khiến bạn tức giận thì phải nhớ đừng dại đôi co bất cứ điều gì. Khi giận lên, người ta vẫn là khó làm chủ bản thân và dễ khiến người khác tổn thương nhất. Lời nói trong cơn tức giận cũng rất dễ làm bạn hạ thấp chính mình hơn. Thay vào đó, hãy im lặng. Đi đâu đó, làm gì đó đến khi bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện cùng đối phương. Phải nhớ, đàn bà luôn sống theo cảm xúc nhiều hơn đàn ông. Vì vậy càng phải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình một cách tốt nhất. Như thế vừa có thể bảo vệ mình, vừa có thể không khiến người khác đau lòng vì mình.

2. Giỏi một việc gì đó

Đàn bà không cần quá giỏi giang nhưng nhất định phải biết điểm mạnh của mình. Đừng nghĩ mục tiêu của đàn bà chỉ là lấy chồng. Đời này đàn ông không là tất cả. Đàn bà còn phải biết kiếm tiền, biết đam mê. Hình ảnh đàn bà say mê trong công việc họ có thể làm tốt luôn khiến đàn ông vừa say mê, vừa nể trọng. Không những thế, khi có đam mê, phụ nữ sẽ sống có ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

3. Đừng bao giờ xem đàn ông là nhất

Đàn ông luôn thích chinh phục phụ nữ. Nếu bạn xem họ là tất cả, là nhất thì họ sẽ không còn điều gì để chinh phục ở bạn nữa. Từ đó mà đàn ông cũng không thấy bạn thu hút trong mắt họ nữa. Đàn bà khôn chính là biết cho biết giữ, khiến đàn ông luôn thấy không đủ mà có thể nắm bắt, điều khiển họ. Đàn bà thú vị nhất trong mắt đàn ông chính là cảm giác như có thể nắm chặt, cũng có khi như không với tới nổi.

4. Đừng khoe khoang quá nhiều

Đàn ông không thích phụ nữ khoe khoang quá nhiều, đôi lúc là thấy khó chịu. Đừng nghĩ khoe khoang sẽ khiến đàn ông nể bạn hơn. Ngược lại, đàn ông sẽ không nể trọng và đến gần người phụ nữ chỉ biết khoe khoang. Đàn ông không thích phụ nữ hơn mình, với họ thua thiệt chính là điểm yếu trước mắt đàn bà.

5. Biết kiếm tiền

Đàn bà không cần kiếm nhiều tiền, nhưng nhất định phải có tiền của chính mình. Đàn ông có thể cho bạn tiền nhưng bạn tuyệt đối không được phụ thuộc vào đàn ông. Đừng bao giờ khiến đồng tiền quyết định bất cứ điều gì trong một mối quan hệ. Đàn ông có thể chi tiền vì phụ nữ nhưng sẽ không tôn trọng người chỉ biết xài tiền của họ.

6. Không kiên định

Đàn bà vẫn là nên có quan điểm riêng. Không làm điều mình không thích, không cần phải sống vì ai, và càng không nhất thiết phải thay đổi quan điểm vì người khác. Sự yếu ớt, ngu dại và quá phụ thuộc ở phụ nữ không bao giờ khiến đàn ông trân trọng hơn. Đàn ông có thể muốn chở che phụ nữ yếu đuối nhưng họ chỉ chọn người độc lập. Cũng đừng thay đổi sở thích hay thói quen của mình vì đàn ông. Là chính bạn, riêng biệt và cá tính đã là điều đàn ông không thể chối từ.

Do đó, đừng bao giờ vì đàn ông mà thay đổi điểm riêng biệt của mình.

7. Đừng nghĩ chỉ có tình dục mới khiến đàn ông yêu bạn hơn

Đừng bắt đầu với một người đàn ông chỉ với tình dục. Đàn ông có thể lên giường với bạn nhưng chưa chắc sau đó họ sẽ yêu bạn. Nhưng nếu họ đã yêu bạn rồi, không cần bạn chủ động, họ sẽ luôn muốn gần gũi bạn. Tình dục khiến bạn gần đàn ông hơn nhưng không thể giữ lấy họ cả đời. Người ta đến với nhau vì điều gì, sẽ rời xa nhau vì điều đó. Vẫn là nên đến với nhau vì tình yêu, sẽ bền lâu hơn.

8. Đừng dại thách thức đàn ông

Tự trọng của đàn ông cao ngất. Một khi bạn lỡ tay chạm vào cái tôi của họ, đàn ông nào cũng vùng dậy một cách đáng sợ và khó đoán. Nếu muốn là người phụ nữ của anh ấy, vẫn cứ nên ngoan ngoãn dịu hiền nhất, đừng chạm vào cái tôi của đàn ông.

9. Đừng trêu ghẹo đàn ông khi họ không có kinh nghiệm giường chiếu

Khả năng giường chiếu cũng nằm trong cái tôi không nhỏ của đàn ông. Nếu phụ nữ ghét bị chê xấu, thì đàn ông cũng không dễ chịu gì khi bị nói không giỏi chuyện chăn gối. Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ trêu ghẹo điều cấm kị này ở đàn ông. Thậm chí với đàn ông, họ thấy một người phụ nữ chỉ biết đùa giỡn chuyện tế nhị này rất rẻ tiền và không thể tôn trọng.

10. Có sự tôn trọng trước

Nếu bạn muốn có sự tôn trọng của người khác, phải tôn trọng họ trước. Sự tôn trọng vốn là tiền đề cho những mối quan hệ lâu dài. Với đàn ông cũng như thế. Bạn tôn trọng họ, họ chắc chắn sẽ tôn trọng bạn.