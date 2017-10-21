Vợ anh yêu người đàn ông khác rồi, anh biết chưa?

Sau gần 7 năm bên nhau, chị tôi không hề hay biết anh ngoại tình. Chị tin tưởng chồng như tin chính chiếc bóng của mình trong gương. Làm sao ai có thể nghĩ chiếc bóng của mình lại phản bội mình chạy theo cả khác cho được. Chị không tin, một mực không tin. Tôi cũng đã từng không nghĩ anh lại có lúc thay lòng. Cho đến khi, tôi thấy anh vào tiệm trang sức cùng một người phụ nữ khác không phải là chị. Nhưng tôi biết dù tôi có nói, có khuyên nhủ như thế nào, chị vẫn sẽ không nghe. Cố chấp của một người vợ tin tưởng chồng như thạch vững, vốn không thể đổ vỡ.

Chị tôi hiền lắm, hiền tới mức nhiều lúc người bên cạnh phải phát bực. Nhưng anh từng nói với tôi, chị thế nào cũng được, vì anh đã ở bên chị rồi. Ánh mắt anh khi đó chỉ duy nhất một mình chị, tôi rõ ràng đâu có nhìn lầm. Thứ tình yêu của đàn ông khi say đắm ai lại không thấy cho được. Chỉ là, khi họ đã hết thương rồi thì có mấy ai nhận ra. Kể cả người phụ nữ bên cạnh họ cũng nào có hay…

Và tôi nào có không nổi giận cho được khi anh nói với tôi, anh sẽ không bỏ chị, vì chị không đáng bị như thế. Đàn ông ngoại tình như anh liệu có tư cách để lựa chọn, để thương xót chị tôi? Không, không bao giờ anh có quyền như thế. Nhưng tôi giận hơn nữa, chính là ngay cả khi người đàn ông bên chị có thể tàn nhẫn như vậy, chị vẫn không về hay biết, vẫn hiền lành yêu thương chồng. Chưa khi nào tôi khó chịu khi thấy cái dáng vẻ như điềm nhiên hạnh phúc của chị đến thế.

Để rồi đêm hôm đó, tôi như nổi điên khi nhìn thấy một mình chị trước phòng phẫu thuật của con mà chẳng thấy anh đâu. Tôi bực dọc lôi điện thoại ra tìm số anh thì chị lại chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Anh đang bận. Em đừng gọi.

Bao tức giận dồn nén bao lâu nay của tôi như bùng nổ trong giây phút đó.

- Anh ta bận à? Là bận ôm nhân tình đó, chị có biết không, chị có tin không?

Chị tôi khi ấy, không còn giữ nổi vẻ điềm nhiên như trước nữa. Như lòng dạ đã dồn nén đến không thể chứa đựng nổi, mắt chị bắt đầu ươn ướt nhìn tôi.

- Thế thì sao? Gọi một kẻ không cần chúng ta đến để làm gì?

Chất giọng mỏng manh của chị lại càng nhỏ đến yếu ớt. Tôi như chết trân. Dù là muộn màng nhưng chị nào có ngu ngốc không nhận ra người đàn ông bên cạnh mình đã thay lòng đổi dạ. Nhưng người làm vợ, làm mẹ vẫn là đủ sức làm ngơ hết thảy. Không phải không nhìn thấy, mà chính là thấy rồi vẫn có thể xem như không. Người chị hiền lành của tôi vốn đã chịu đựng không ít. Chị không muốn buông tay, hết bao lần bội bạc của anh, vẫn là không thề kết thúc. Chị nói với tôi, sẽ có lúc chị không còn thấy đau nữa, sẽ không phải mỏi mệt nữa…

Đúng thật là có lúc ấy, khi những dối gian của anh phá vỡ ranh giới cuối cùng nơi chị. Chị không màng nhìn, cũng chẳng còn để ý nữa. Nhưng đó cũng là lúc chị khổ sở nói với tôi rằng, chị yêu một người không phải là cha của con chị. Thế thì con chị phải thế nào, chị phải làm sao? Đàn bà có lẽ tuyệt vọng nhất chính là khi dùng dằn giữa lòng dạ của bản thân và nghĩ suy cho con cái. Nhưng ham muốn được yêu thương sau bao tháng năm cằn cõi đợi chờ ở chị quá lớn. Như bất hạnh quá mà mong một lần muốn thấy lại hạnh phúc có dáng hình thế nào. Chị viết đơn ly hôn, dù chị biết rằng có thể chị sẽ không giành được quyền nuôi con…

Giờ khắc ấy, dòng họ bên chồng đều nói chị là người đàn bà trắc nết hư thân, bỏ chồng bỏ con theo nhân tình. Chỉ có anh, từ đầu tới cuối đều im lặng. Vì anh không tin được sẽ có lúc chị sẽ ra đi vì một người đàn ông khác. Anh như kẻ mất trí chạy khắp nơi tìm chị. Tôi chỉ hỏi anh, vợ anh yêu người khác rồi, anh biết chưa? Ánh mắt anh khi đó, tôi biết rõ người đàn ông bội bạc này rồi sẽ có lúc hối hận một đời.

Ngày vợ anh một thân một mình với ghẻ lạnh và vô tâm của anh, anh đã hạnh phúc thế nào với nhân tình? Lúc vợ anh mỏi mòi đứng sau thứ tội lỗi khó dung tha của anh, anh liệu có nhìn thấy bóng dáng cô ấy đáng thương nhường nào. Khi vợ anh mỏi mệt quá rồi, anh có từng dành cho cô ấy dù chỉ là một cái liếc nhìn. Vợ anh yêu người khác rồi, anh biết chưa? Có đau lòng không khi thấy dáng hình cô ấy vì người đàn ông khác mà ngã nghiêng? Có từng nghĩ vợ anh cũng đã bao lần đau không dứt như thế? Thế thì đừng trách, anh không có tư cách. Ở đời này, chẳng ai có thể ở một chỗ đợi ai mãi mãi. Cũng như không ai đủ bao dung và yêu thương với một kẻ phụ nghĩa phu thê.

Tôi chỉ trách chị một điều duy nhất, chính là tại sao không buông tay sớm hơn? Khi ấy, ít ra chị còn có thể có được con. Bây giờ, người đời nào biết chị đã đau khổ nhường nào, lại chỉ mang danh đàn bà ngoại tình suốt một đời. Đau đớn nhường nào, xót xa ra sao, chị ơi…